Бородавки

Lynx Просмотров: 468 Комментарии: 6 +14 Вчера, 21:54 by

Когда я была маленькой, у меня на веках вылезли такие огромные бородавки, что я с трудом открывала глаза.Врачи разводили руками, говорили, надо вырезать, и что будут, скорее всего, шрамы. Мама не знала, что делать, потому решила обратиться к бабке за советом.Помню, как мы с этой женщиной стояли позади ее дома, она читала молитвы и что-то прикладывала к моим глазам. Она была очень доброй женщиной, и я ее совсем не боялась, хотя мама вспоминает, как ей было ужасно жутко там находиться.Мы ходили к ней много раз. И как-то раз она дала маме монеты и сказала, чтоб она прикладывала их к моим глазам, а потом каждую нужно было закопать и ни в коем случае не обращать внимания на мои глаза, стараться вообще не смотреть.Когда все монетки были закопаны, бородавок и след простыл.Но это еще был не конец: при последней встрече она рассказала маме, что порчу на меня навела папина любовница, с которой мама дружит. Она — мать-одиночка и хотела, чтобы папа к ней ушел. Будто эта женщина заговорила какое-то угощение на смерть мамы и угостила ее. А мама, как любая мама, отдала это угощение мне. Порча не предназначалась мне, поэтому у меня вылезли только бородавки.Та бабушка дала маме охапку сена и наказала в четыре утра поджечь его на перекрестке и убежать оттуда, не оборачиваясь. А наутро та женщина должна прийти, и ни в коем случае ничего нельзя ей давать.Так мама и сделала: наутро пришла папина любовница просить у мамы морковку, мама ее выгнала, а к вечеру ее забрала скорая с сильнейшим отравлением. Мама прижала папу к стенке, и он во всем сознался.После того, как узнала про этот случай, не могу не верить в потустороннее.Автор - Победа.

Ключевые слова: Бородавки болезнь знахарка порча на смерть

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