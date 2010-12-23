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Истории из жизни

Бородавки

Когда я была маленькой, у меня на веках вылезли такие огромные бородавки, что я с трудом открывала глаза.
Врачи разводили руками, говорили, надо вырезать, и что будут, скорее всего, шрамы. Мама не знала, что делать, потому решила обратиться к бабке за советом.

Помню, как мы с этой женщиной стояли позади ее дома, она читала молитвы и что-то прикладывала к моим глазам. Она была очень доброй женщиной, и я ее совсем не боялась, хотя мама вспоминает, как ей было ужасно жутко там находиться.

Мы ходили к ней много раз. И как-то раз она дала маме монеты и сказала, чтоб она прикладывала их к моим глазам, а потом каждую нужно было закопать и ни в коем случае не обращать внимания на мои глаза, стараться вообще не смотреть.
Когда все монетки были закопаны, бородавок и след простыл.

Но это еще был не конец: при последней встрече она рассказала маме, что порчу на меня навела папина любовница, с которой мама дружит. Она — мать-одиночка и хотела, чтобы папа к ней ушел. Будто эта женщина заговорила какое-то угощение на смерть мамы и угостила ее. А мама, как любая мама, отдала это угощение мне. Порча не предназначалась мне, поэтому у меня вылезли только бородавки.

Та бабушка дала маме охапку сена и наказала в четыре утра поджечь его на перекрестке и убежать оттуда, не оборачиваясь. А наутро та женщина должна прийти, и ни в коем случае ничего нельзя ей давать.
Так мама и сделала: наутро пришла папина любовница просить у мамы морковку, мама ее выгнала, а к вечеру ее забрала скорая с сильнейшим отравлением. Мама прижала папу к стенке, и он во всем сознался.

После того, как узнала про этот случай, не могу не верить в потустороннее.
Автор - Победа.
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Вчера, 21:54 by LynxПросмотров: 468Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Бородавки болезнь знахарка порча на смерть

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 21:57
+6
Группа: Авторы
Репутация: (2703|-2)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 204
Таких блудливых пап, из-за которых мамы и дети страдают, надо отстреливать. Жаль законом запрещено. Плюс, понравилась история)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#2 написал: conjure one
Вчера, 22:05
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4983|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 068
Очень трудно не оглянуться назад. Интересно же, что там происходит. Запреты только подстегивают любопытство. В остальном, вполне житейская история, где под раздачу попал и ребенок. Но ведь в конечном итоге всё закончилось хорошо? Всегда в подобных историях я начинаю думать, что могут быть ещё последствия, не сразу, а через годы. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#3 написал: Бозкурт
Вчера, 23:24
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 249
Любовница - в больнице. У дочери - бородавки, еле избавились. Мать набегалась по бабкам. И только виновнику сего торжества-папе, как с гуся вода. Отделался легким испугом. Хоть бы понос заразу прохватил недельный чтоль...
+
Зарегистрирован: 27.04.2016
#4 написал: Madam Papillon
Вчера, 23:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 123
Я была свидетелем такого обряда. У моей сестренки в возрасте 4-5 лет на глазах стали появляться ячмени и не по одному, а по 3-4 гнойных головки на каждом. Она утром размыкала веки с криками, продирая глаза от гноя и крови. Что только не делали, медицина была бессильна, переливания крови не помогали, уколы, мази - все напрасно. Мучения длинною в год.
Посоветовали бабку из другого города, поехали туда, бабулька сразу предупрелила, что дела эти будут длиться, пока не соберешь 40 монеток по 20 копеек. Деньги должны были давать люди, которые входят в дом. Мама просила монетки, люди с пониманием давали.
Потом бабулька почитала над этими монетами молитву, с прикладыванием к глазам и велела закопать на берегу проточного водоёма. Что мы и успешно проделали.
Ни одного ячменя после этого не было за всю жизнь, сейчас ей уже 42 года.
Я полагаю, что сестренку тогда сглазили. У нее очень красивые глаза.
Зарегистрирован: 5.10.2016
#5 написал: Баба Клава
Вчера, 23:47
0
Группа: Авторы
Репутация: (2703|-2)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 204
Цитата: Бозкурт
Любовница - в больнице. У дочери - бородавки, еле избавились. Мать набегалась по бабкам. И только виновнику сего торжества-папе, как с гуся вода. Отделался легким испугом. Хоть бы понос заразу прохватил недельный чтоль...
+

Так любовница же не дура, чтобы на своего жениха потенциального делать. Вот он чистеньким и остался. Это тока жёны на своих мужей делают, чтобы от пьянства вылечить или от другой бабы отвадить.Вот тогда проблемы у мужиков настают действительно серьёзные.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#6 написал: Tigger power
Вчера, 23:52
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1638|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 861
Ужас какой, а блудливому жеребцу хоть бы что, как всегда)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
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