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Истории из жизни

Мистическое

По роду специфики служебной деятельности приходилось много времени проводить в лесах, в длительных переходах, все тащить на себе. Уставали дико. Усталость и недосыпание иногда приводит к поразительным пассажам, которые выдает человеческий мозг. Галлюцинации и бред со временем перестали вызывать удивление, поскольку интересовался процессом их возникновения, но порой в жизни были случаи, которые невозможно было списать на игры разума. Слишком много людей было задействовано, все видели одно и то же, слышали то же. На вещи я стараюсь смотреть цинично, но все же...

Конец ноября, очередные учения, на улице зима, несколько раз выпадал снег. Мороз градуса где-то минус 3. Ночь, около часа. Ночной переход. Группа численностью N, как сопля, растянулась в колонну по одному. Солдаты молодые, такие учения у них впервые. Устали, видно по их состоянию.
Идем по старой лесной дороге, которой не пользуются уже много лет. Это даже не дорога, а так, просвет в лесу, где пореже растут молодые сосны, кустарник, но идти более-менее комфортно. Впереди шлёпает головной дозор с адекватным сержантом во главе, я - в середине группы, замыкает всю процессию не менее адекватный сержант как старший дозора. Солдатики в основной массе бредут в полудреме как роботы. Говоришь стоять - стоят, говоришь идти - идут. До места дневки ещё километров десять.

И главное, что необходимо отметить, дорога, по которой мы идём, ведёт в деревню, в которой уже лет шесть никто не живет. Есть такие деревни на наших просторах. До ближайшей жилой деревни километров двенадцать по дорогам, по-другому не пройдешь - болота. Но даже в такой ситуации требую соблюдения режима радиомолчания и запрет на использование фонарей. Ибо нефиг. Луна на небе и так полная. В принципе, освещения хватает.

Вижу впереди свет. Понимаю, что мои быки поролоновые забили на все и пользуются фонариком.
Подбегает боец из головного дозора и говорит, что без меня вообще никак. Потому что... Короче, никак. Я спрашиваю, что случилось. И тут понимаю, что ему страшно. Пипец как страшно.
- Бабуля там, - говорит дитятко.
- Какая, к черту, бабуля? - вопрошаю я.
- В платочке, - отвечает бравый разведчик.

Подхожу. Стоит бабка. Действительно - в платочке; в юбке, ноги голые, в тапочках, тоненькая вязанная кофточка и все. Моя бабушка до сих пор так в теплое время гоняет. Но на календаре ноябрь, блин, месяц; ночь и, черт возьми, лес, по которому только лесники с дикими кабанами ходят.
Светим фонарем, отворачивается, отходит в темноту. Стоим, молчим. Мы в состоянии лёгкого афига, а у бабки на лице читается умиротворение.

Пока стояли, подтянулся остальной личный состав узаконенного вооруженного формирования. Стоим, молчим. Понимаю, что пауза затянулась. Пытаюсь наладить диалог. Говорю:
- Доброй ночи.
- Здравствуйте, сыночки.
- А... это... а вы здесь как?..
- Да вот, сыночки, деток своих похоронила. Домой иду...

Мы потом так и не выяснили, у кого сдали нервы. Голос, который провизжал слово "С****ваем!", идентифицировать не удалось. Да я и не пытался.
Группа в едином порыве дала по тапкам.

Через метров семьсот вместе с сержантами начал тормозить группу. Остановил, пересчитал. Все на месте, оружие в наличии, вроде ничего и никого не потеряли. Что или кто это? Вопрос остался без ответа... Как-то так...
Автор - zampolitir.
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Сегодня, 01:36 by LynxПросмотров: 24Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Учения солдаты бабка дорога

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Комментарии

#1 написал: Nadezhda9
Сегодня, 01:49
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Жутко вот так посреди леса встретить непонятную бабушку- +++++++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
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