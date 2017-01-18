Вихриха

Lynx Просмотров: 42 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 01:16 by

Жила у нас бабка Вихриха (от фамилии Вихрова), до ста двух лет дожила, добрая бабка, груши и виноград воровать позволяла, лозу вербную в Вербное воскресенье - к колонке воткнула, она и выросла.Был у Вихрихи внук, точнее, внуков было много, но один любимый Сашка Бэня. Сидел Бэня, начиная с малолетки, выходил иногда на лето погреться и опять в тюрьму. Воровал все подряд: и что плохо лежит, и что хорошо. Ну, талант.Вихриха, когда умирала, он как раз очередной раз заседал где-то на северах, и она оставила завещание на его мать, но строго-настрого заказала: "Как Сашка освободится, хату на него перепишешь! И в хате никто чтоб, акромя Сашки, не жил!".Да хата-то старая, саманная, крыша камышом крытая. Как она Сашку без людей дождется? И решила дочка туда квартирантов пускать, а мы напротив их хаты вечерами вечно на лавочке торчали - гульки у нас там проходили.И вот как ни заселятся квартиранты, так и съедут, месяца не прожив. Да так лихо съезжали, что мы их и разглядеть не успевали.Тут дело к зиме, хату ж топить надо, а то поплывет саман. Пустила она бабу с дитем. Танька-пипетка - ее так за сифилитический нос называли - откуда она в поселке появилась, никто и не знал (в 2014 году, кстати, зарезали ее).И вот мы на лавке тусим, она выйдет, сядет с нами и сидит, пока не разойдемся. Еще и просит, мол, посидите еще. А в хате ж у неё дочка, малюсенька совсем.Ну, я мелкая была, годов двенадцать, а были взросляки - лет пятнадцати. Они и спрашивают, что ее на лавке держит.Она и говорит:- Собака там воет, всю ночь воет...Мда-а-а, какая, на фиг, собака, если Вихриха сроду собак не держала...- Она, - говорит, - в коридорчике воет, я ее не вижу!Ну, одна из старших, девочка, предложила у Пипетки посидеть, собаку послушать.Собрались мы и потопали. Коридор прошли - никого, только в хату зашли и дверь закрыли, как в коридорчике собака как заорет диким воем. Сказать, что мы испугались - ничего не сказать.Смывались мы оттуда через окно. На другой день облазили весь коридор - все поцарапано хорошими такими когтями.Потом еще какой-то мужик к ней приходил.- Придет, - говорит, -станет в дверях. И только сквозняк от него.И, главное, малышка её всегда спокойно спала, ничего не слышала и в этой хате болеть перестала.Танька долго там продержалась, потому что бесплатно.А потом Сашка освободился, ну и никаких собак, мужиков.Он меня прилюбливал, все угощал вкусняшками и смеялся:- Другим сроком выйду, а ты уже и замужем будешь.Рассказал еще:- Украл я резину с машины у одного мусоренка. Чё полез - не помню, пьяный был. Приволок ее домой и сложил под кровать. Ну, утром слышу: "Откройте, милиция". Да, главное, раньше-то сразу в хату перли - мордой в пол и ну шмонать, а тут стоят и на пороге мнутся. "Резина пропала, вы, гражданин, не знаете, кто мог украсть?". А я им: "Да как не знаю! Я ж и спер! Вон она, под кроватью лежит". Они: "Ох и шутник, вы, Бэня! Ха-ха-ха!". И ушли! Я аж посерел.Несколько раз подобное было. В общем, Бэня воровать бросил и даже женился после двадцати отсиженных.Вот вопрос: что такого сделала бабка Вихриха, Царство ей небесное, для своего любимого внука в послесмертии? Что она знала?Автор - KobrinaT.

Ключевые слова: Бабка внук воришка собака вой

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