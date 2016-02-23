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Истории из жизни / Сны

Зачем?

В 1974 году носила моя мама под сердцем ребёнка, срок большой, до родов немного осталось.
Снится сон ей, что гуляет она с коляской красного цвета, в ней спит сынок. Поднялись в гору, а как с горы стали спускаться, коляска из рук вырвалась и поехала в низ, мама за ней, а догнать не может.
И вдруг под ногами разливается река, и становится она все шире и шире. Коляска остановилась, но мама оказалась на одном берегу, а сынок на другом. Бегает она вдоль берега, руки тянет к ребёнку, а расстояние между ними только растёт.
На том и проснулась вся в слезах.

Жили тогда мои родители в Мурманской области, а мамины родители в Свердловской. Рожать она поехала к своим. Папа военный был, постоянно на службе, и решили, что под присмотром родителей маме спокойней будет.
Роды, 24 ноября, на свет появляется карапуз - мальчик. Малыш - чудо с большими глазами и длиннющими ресницами.

Дети и мамы раньше лежали в разных палатах, малышей приносили строго по часам на кормление. Третий день мама находилась в роддоме, утреннее кормление, а ребёнка не несут. На все вопросы санитарка сказала, что мальчик на процедуре. У мамы все внутри оборвалось, заметалась по палате, внутри все огнём горит.
Вышла в коридор. Проходя мимо кабинета врача, услышала разговор: ночью произошло ЧП - умер ребёнок, захлебнулся собственной рвотой. Медсестра, дежурившая в эту ночь, все проспала в прямом смысле этого слова. Мама потеряла сознание.

Не буду описывать весь пережитый ужас, представить несложно. В свидетельстве о смерти причиной обозначили родовую травму. Хоронили Сашеньку в красном гробике бабушка и дедушка (а мама удивлялась после этого сна, почему сын был в красной коляске, мальчик же). Маму держали в больнице, папа прилетел, но на похороны не успел.

Через год родилась я. Рожала в этот раз она в Мурманске. После того, как меня уносили после кормления, у неё начиналась истерика с потерей сознания. Врачи, узнав, что произошло годом ранее, разрешили маме приходить в детскую палату в любое время. История в плане мистики не такая страшная. Просто риторический вопрос: зачем человеку видеть вещие сны, если там, свыше, уже всё решено? И не всегда же поймёшь, вещий он или нет.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:58
Причина: Авторская стилистика сохранена. Добавлен раздел
Вчера, 23:58 by Мария СайгинаПросмотров: 584Комментарии: 6
+26

Ключевые слова: Ребенок сын вещий сон смерть потеря страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 00:07
+4
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3547|0)
Публикаций: 411
Комментариев: 2 088
Какой кошмар... Я думаю, что было предупреждение, просто мы все это мимо отметаем и не воспринимаем серьезно. Значит была возможность растормошить медсестру. Даже интересно стало, почему она уснула - смены такие ставили, что не спала толком, уставала, либо молодая (как моя подруга: учеба, вечером кутеж, с утра с больной головой от того кутежа ползет на смену). В любом случае все равно понесла наказание - что в жизни, что на работе.
Блин, какой ужас, как жалко-то...
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:33
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (1861|0)
Публикаций: 853
Комментариев: 7 364
Ужасное состояние дел в роддомах, волосы дыбом читая эту историю стоят. А всё пресловутый "человеческий фактор" +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#3 написал: Talisha
Сегодня, 06:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1406|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 852
У нас в роддоме до сих пор дети отдельно от мам лежат:((
Грустная история. А сон бы может для того, чтоб попробовать уберечь или чтоб морально подготовить как-то... Хотя мне часто снились сны о детях, когда они были маленькие, как я их теряю или что-то случается - просто материнская тревожность
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 09:13
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (837|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 696
Ужас!!! какая нелепая смерть маленького ребенка. Нелепая из-за халатности медсестры. я бы ее задушила бы собственными руками!
чтобы она захлебнулась в своей рвоте, падла!!!
простите. не могу спокойно читать такое
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#5 написал: DRUID
Сегодня, 09:41
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 326
Эта тварь наверное ещё и работать там продолжила. Они же покрывают друг друга.
А сон скорее предчувствие, люди которым часто снятся вещие сны умеют их разгадывать и могут, предотвращать трагедии. А остальные понимают их смысл только тогда , когда беда уже случилась.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#6 написал: Ольга 1981
Сегодня, 10:03
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 66
Цитата: Pmariam
Ужас!!! какая нелепая смерть маленького ребенка. Нелепая из-за халатности медсестры. я бы ее задушила бы собственными руками!
чтобы она захлебнулась в своей рвоте, падла!!!
простите. не могу спокойно читать такое

Согласна полностью! Раз пошла на такую работу, работай! Хочешь спать, сиди дома! Как ещё жила потом эта тварь, зная что из за нее такая беда случилась. И ведь 100% не понесла медсестра наказания! Очень жаль мальчонку и Вашу маму.
Зарегистрирован: 13.12.2017
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