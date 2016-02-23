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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:58

Причина: Авторская стилистика сохранена. Добавлен раздел

Мария Сайгина Просмотров: 584 Комментарии: 6 +26 Вчера, 23:58 by

В 1974 году носила моя мама под сердцем ребёнка, срок большой, до родов немного осталось.Снится сон ей, что гуляет она с коляской красного цвета, в ней спит сынок. Поднялись в гору, а как с горы стали спускаться, коляска из рук вырвалась и поехала в низ, мама за ней, а догнать не может.И вдруг под ногами разливается река, и становится она все шире и шире. Коляска остановилась, но мама оказалась на одном берегу, а сынок на другом. Бегает она вдоль берега, руки тянет к ребёнку, а расстояние между ними только растёт.На том и проснулась вся в слезах.Жили тогда мои родители в Мурманской области, а мамины родители в Свердловской. Рожать она поехала к своим. Папа военный был, постоянно на службе, и решили, что под присмотром родителей маме спокойней будет.Роды, 24 ноября, на свет появляется карапуз - мальчик. Малыш - чудо с большими глазами и длиннющими ресницами.Дети и мамы раньше лежали в разных палатах, малышей приносили строго по часам на кормление. Третий день мама находилась в роддоме, утреннее кормление, а ребёнка не несут. На все вопросы санитарка сказала, что мальчик на процедуре. У мамы все внутри оборвалось, заметалась по палате, внутри все огнём горит.Вышла в коридор. Проходя мимо кабинета врача, услышала разговор: ночью произошло ЧП - умер ребёнок, захлебнулся собственной рвотой. Медсестра, дежурившая в эту ночь, все проспала в прямом смысле этого слова. Мама потеряла сознание.Не буду описывать весь пережитый ужас, представить несложно. В свидетельстве о смерти причиной обозначили родовую травму. Хоронили Сашеньку в красном гробике бабушка и дедушка (а мама удивлялась после этого сна, почему сын был в красной коляске, мальчик же). Маму держали в больнице, папа прилетел, но на похороны не успел.Через год родилась я. Рожала в этот раз она в Мурманске. После того, как меня уносили после кормления, у неё начиналась истерика с потерей сознания. Врачи, узнав, что произошло годом ранее, разрешили маме приходить в детскую палату в любое время. История в плане мистики не такая страшная. Просто риторический вопрос: зачем человеку видеть вещие сны, если там, свыше, уже всё решено? И не всегда же поймёшь, вещий он или нет.

Ключевые слова: Ребенок сын вещий сон смерть потеря страх авторская история

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