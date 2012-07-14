Нехорошая квартира

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:48

1983 Просмотров: 981 Комментарии: 13 +14 Сегодня, 11:48 by

Постараюсь короче. Купил квартиру в старом доме на десятом этаже, когда снимал старый линолеум, нашёл под ними пятьдесят современных рублей. Ну забрал я их, не выбрасывать же, где-то рассчитался. Потом стал ломать старый платяной шкаф, встроенный с советских времён, а там внутри вся стена утыкана иголками, какие-то лоскутки ткани приколоты. Причём в самом углу шкафа, куда никто не заглядывает, вокруг входной двери тоже иголки.Это я убрал, чудеса начались позже. Когда надо было завозить стройматериал, отключили лифт. На месяц - для замены. В общем, не повезло. Далее, когда стал обживаться, положил в прихожей нерабочий мобильник, лежал он там месяц. Один раз прихожу домой, а мобильник исчез, я перерыл всю квартиру, испарился.Через какое-то время зашёл в туалет и нажал на педаль мусорного ведра, я им обычно не пользуюсь. У меня чуть глаза не выпали, когда я там увидел телефон. Входную дверь менял, ключи только у меня. Потом стали вещи падать с вешалки, я сначала не придал значения. Один раз слышу шорох в коридоре, прислушался, а потом звук падающей ветровки.Подхожу, смотрю, ну никак не может она сама с такого крючка упасть. В это же время в тарелке стала появляться вода, причём под завязку. Кухонного гарнитура у меня ещё нет, и посуда стоит на столе. По-настоящему стало страшно, когда ночью проснулся, а у меня какой-то непонятный ужас, и я чувствую кого-то за спиной, но боюсь повернуться и посмотреть. И в этот момент из коридора слышу звук, будто большая птица бьёт крыльями по воде.Продолжалось это секунд пять. Я даже не могу представить, что могло там так звучать. В общем, одеваюсь и среди ночи иду к родителям. После сестра дала кошку, сначала нормально себя вела, а потом забралась на шкаф, ощетинилась, уши прижала и крутит головой вдоль потолка из угла в угол. Потом напротив зеркала в коридоре села и смотрит в него, головой крутит, рычит, а потом как прыгнет прям на зеркало. В общем, не могу там находиться, на минуту приду проверить и ухожу. А родителям до сих пор не сказал об этом, не хочу расстраивать. А как растолковать, что живу у них неделями не знаю. В освящение я не очень верю, но надо что-то делать.

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