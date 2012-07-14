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Истории из жизни

Нехорошая квартира

Постараюсь короче. Купил квартиру в старом доме на десятом этаже, когда снимал старый линолеум, нашёл под ними пятьдесят современных рублей. Ну забрал я их, не выбрасывать же, где-то рассчитался. Потом стал ломать старый платяной шкаф, встроенный с советских времён, а там внутри вся стена утыкана иголками, какие-то лоскутки ткани приколоты. Причём в самом углу шкафа, куда никто не заглядывает, вокруг входной двери тоже иголки.
Это я убрал, чудеса начались позже. Когда надо было завозить стройматериал, отключили лифт. На месяц - для замены. В общем, не повезло. Далее, когда стал обживаться, положил в прихожей нерабочий мобильник, лежал он там месяц. Один раз прихожу домой, а мобильник исчез, я перерыл всю квартиру, испарился.

Через какое-то время зашёл в туалет и нажал на педаль мусорного ведра, я им обычно не пользуюсь. У меня чуть глаза не выпали, когда я там увидел телефон. Входную дверь менял, ключи только у меня. Потом стали вещи падать с вешалки, я сначала не придал значения. Один раз слышу шорох в коридоре, прислушался, а потом звук падающей ветровки.

Подхожу, смотрю, ну никак не может она сама с такого крючка упасть. В это же время в тарелке стала появляться вода, причём под завязку. Кухонного гарнитура у меня ещё нет, и посуда стоит на столе. По-настоящему стало страшно, когда ночью проснулся, а у меня какой-то непонятный ужас, и я чувствую кого-то за спиной, но боюсь повернуться и посмотреть. И в этот момент из коридора слышу звук, будто большая птица бьёт крыльями по воде.

Продолжалось это секунд пять. Я даже не могу представить, что могло там так звучать. В общем, одеваюсь и среди ночи иду к родителям. После сестра дала кошку, сначала нормально себя вела, а потом забралась на шкаф, ощетинилась, уши прижала и крутит головой вдоль потолка из угла в угол. Потом напротив зеркала в коридоре села и смотрит в него, головой крутит, рычит, а потом как прыгнет прям на зеркало. В общем, не могу там находиться, на минуту приду проверить и ухожу. А родителям до сих пор не сказал об этом, не хочу расстраивать. А как растолковать, что живу у них неделями не знаю. В освящение я не очень верю, но надо что-то делать.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:48
Сегодня, 11:48 by 1983Просмотров: 981Комментарии: 13
+14

Ключевые слова: Вода квартира кошка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 11:53
+1
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Публикаций: 273
Комментариев: 2 211
++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Kiria
Сегодня, 12:15
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Странно как то. В какую то нечисть верите, а в светлое нет. Если есть темная сторона, значит есть и светлая сторона. Обязательно освятите квартиру.
А мож у вас такой домовенок живет-шалунишка?))) Тогда то вам точно нечего бояться.
Зарегистрирован: 12.04.2018
#3 написал: Космонасть
Сегодня, 12:21
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Группа: Комментаторы
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Публикаций: 0
Комментариев: 892
Деньги поднял , иголки убрал - вы и так уже сделали всё,что могли.Иголками просто так дверной косяк не истыкивают. Деньги никогда и нигде не поднимают.
Зеркало я бы вынесла и пригласила священника, но если вы в это не особо верите,то пригласите шамана,я не знаю.
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 13:08
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Публикаций: 11
Комментариев: 1 689
Цитата: Космонасть
Деньги поднял , иголки убрал - вы и так уже сделали всё,что могли.Иголками просто так дверной косяк не истыкивают. Деньги никогда и нигде не поднимают.
Зеркало я бы вынесла и пригласила священника, но если вы в это не особо верите,то пригласите шамана,я не знаю.

от слова до слова поддерживаю :)

у Вас или домовушка или Нех.
домовому обряды освящения ни по чем! как был, так и останется в доме. Попробуйте сначала подружиться с ним. Как многие тут пишут - поставьте молоко в блюдце, дайте конфеток, печеньица. если не поможет - зовите батюшку
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#5 написал: 1983
Сегодня, 14:14
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Спасибо за комментарии, забыл ещё упомянуть, что женщина, которая продала квартиру, когда её спросили про историю, сказала только два слова: дедушка жил. А соседи по этажу так вообще здороваются сквозь зубы, а иногда делают вид, что не узнали. Очень странное поведение, я им неудобств не доставлял. Один только мужик, когда первый раз встретились, сказал: там парень до тебя жил.
Зарегистрирован: 17.05.2018
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:25
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Репутация: (1056|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 993
Мы все завсегдатаи сайта знаем, что иголки просто так не втыкают, а для защиты от чего-то. А убрав иголки путь открылся для непонятного явления.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#7 написал: Космонасть
Сегодня, 14:38
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (473|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 892
Цитата: 1983
Спасибо за комментарии, забыл ещё упомянуть, что женщина, которая продала квартиру, когда её спросили про историю, сказала только два слова: дедушка жил. А соседи по этажу так вообще здороваются сквозь зубы, а иногда делают вид, что не узнали. Очень странное поведение, я им неудобств не доставлял. Один только мужик, когда первый раз встретились, сказал: там парень до тебя жил.

И где в этом всём вы увидели мистику,простите?
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#8 написал: Spirit Forester
Сегодня, 15:01
0
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Репутация: (152|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 854
Цитата: зелёное яблочко
Мы все завсегдатаи сайта знаем, что иголки просто так не втыкают, а для защиты от чего-то. А убрав иголки путь открылся для непонятного явления.

А я думал иголки в дверной косяк для сглаза тыкают :\
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#9 написал: ПИК НИК
Сегодня, 15:07
+1
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Репутация: (203|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 456
Конечно в неработающем лифте, мистики нет. Моё мнение. Хотя, как посмотреть)).
А вот реакция кошки, заставляет задуматься. Я завёл кисок и они выдавили из жилья что то. Теперь киски путаются под ногами. Пусть лучше пушистики, чем духи).
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#10 написал: Космонасть
Сегодня, 15:14
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (473|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 892
Цитата: Spirit Forester
Цитата: зелёное яблочко
Мы все завсегдатаи сайта знаем, что иголки просто так не втыкают, а для защиты от чего-то. А убрав иголки путь открылся для непонятного явления.

А я думал иголки в дверной косяк для сглаза тыкают :\

Иголками ты защищаешь дверной проём,чтоб никакая фигня не прошла
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#11 написал: 1983
Сегодня, 15:55
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: ПИК НИК
Конечно в неработающем лифте, мистики нет. Моё мнение. Хотя, как посмотреть)).
А вот реакция кошки, заставляет задуматься. Я завёл кисок и они выдавили из жилья что то. Теперь киски путаются под ногами. Пусть лучше пушистики, чем духи).


Лифт не мистика, но там куча вещей произошла самих по себе житейских, но когда одно за одним-то просто диву даешься. Кпримеру сам по себе упал и разбился плафон на кухне в 4 утра, а он сто лет висел, с него даже пыль не стирали. Потом я пока делал ремонт весь поизрезался, пальцы поотбивал, хотя я строитель. Лампочки сгорают одна за другой. С другом, который мне помогал, на ровном месте разругались, это вообще нонсенс никогда такого не было. И весь ремонт кое-как проходил, все приходилось переделывать.
Зарегистрирован: 17.05.2018
#12 написал: Космонасть
Сегодня, 16:09
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Репутация: (473|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 892
Цитата: 1983
Цитата: ПИК НИК
Конечно в неработающем лифте, мистики нет. Моё мнение. Хотя, как посмотреть)).
А вот реакция кошки, заставляет задуматься. Я завёл кисок и они выдавили из жилья что то. Теперь киски путаются под ногами. Пусть лучше пушистики, чем духи).


Лифт не мистика, но там куча вещей произошла самих по себе житейских, но когда одно за одним-то просто диву даешься. Кпримеру сам по себе упал и разбился плафон на кухне в 4 утра, а он сто лет висел, с него даже пыль не стирали. Потом я пока делал ремонт весь поизрезался, пальцы поотбивал, хотя я строитель. Лампочки сгорают одна за другой. С другом, который мне помогал, на ровном месте разругались, это вообще нонсенс никогда такого не было. И весь ремонт кое-как проходил, все приходилось переделывать.

Может плафон потому и упал,что висел сто лет и никто даже не смотрел,как он там висит...
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#13 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 18:15
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Публикаций: 8
Комментариев: 72
Конечно такая фигня напрягает. Когда всё идёт через одно место, задумаешься ... И поверишь во всех нехов и бабушкины сказки вспомнишь. Вам написали уже исключите одно из двух : поприветствуйте домового, угостите, поговорите, если не поможет то действуйте. Отношения с соседями не обостряйте, идите сами на контакт. Может узнаете правду. С какой целью вам наврала бывшая хозяйка.
Зарегистрирован: 22.05.2017
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