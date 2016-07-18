Пугающие воспоминания моего детства

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:34

Helldog Просмотров: 321 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 13:34 by

Пожалуй, я начну с моего самого первого воспоминания. Я была маленькой, мне было где-то пять лет, сидела одна в комнате и играла, бабушка была на кухне. Помню, что вдруг послышался какой-то высокий звук, похожий на жужжание, сразу заглушивший шум улицы. Когда я огляделась в комнате, я увидела треугольники, похожие на солнечные зайчики. Они сверкали и переливались, хаотично двигаясь под потолком ближе к окну. Я ужасно испугалась и натянула диванный плед на голову. Когда я уже больше не могла дышать и сдёрнула плед, треугольники исчезли.Следующий пугающий случай произошёл на Новый Год, мне было шесть. Я радостно играла со своими подарками у себя. Родители и бабушка суетились и бегали от кухни до гостиной, накрывая на стол. Я случайно подняла взгляд и поняла, что я больше не одна в своей комнате. На диване сидел мужчина. Тогда бы я сказала, странно одетый. Сейчас — что по моде конца 19 - начала 20 века. У него были седые волосы до плеч, щегольская одежда и самые злые и страшные глаза, которые я когда-либо видела! Он сидел на диване, ухмыляясь, и не сводил с меня своих пронизывающих, каких-то треугольных тёмных глаз. Я испугалась до смерти!Я смутно помню, что было дальше, но мама рассказывала, что я истошно завизжала, вбежала в кухню и кричала: «Мама, там на диване сидит злой дядька!» После у меня были повторяющиеся сны. Мы встречались с ним на одном и том же месте — горной площадке, оканчивающейся пропастью, и сражались. Слава Богу, эти сны не снятся мне уже несколько лет.Помню, несколько раз я вставала по ночам и шла в кухню попить воды. Когда я шла обратно, дверь в мою спальню вдруг захлопывалась прямо передо мной, я падала навзничь и не могла двинуться, я была как парализованная. Передо мной являлись видения, которые сложно описать, но можно назвать их галлюцинациями, не могу найти лучшего слова. Они сопровождались также необычными звуками. Одно такое видение до сих пор стоит у меня перед глазами. Оно было такой яркости и насыщенности по цветам, какой я не встречала до сих пор. Я слышала звуки джунглей и видела лесные дебри с динозаврами, зебрами, слонами, тиграми. Причём про динозавров я спросила мою маму, могут ли ящерицы ходить как люди и быть ростом c дерево. До этого я не знала о существовании древних рептилий. Больше у меня таких видений нет, но они были регулярными, когда я была ребёнком. Что это было? Возможно, моя живая фантазия.Несколько лет подряд я видела чёрную призрачную кошку, бродившую вокруг нашей дачи. Никто её не видел, а она кралась среди людей, заходила в дом, выходила на крыльцо, бродила по участку и даче.Мне было 13, был чудесный летний вечер на даче. Я засыпала, дверь моей комнаты в коридор была приоткрыта. Как вдруг я услышала женский голос, исполняющий фрагмент вокализа. Сначала звук был очень слабым и коротким, и я подумала, что мне почудилось. Но невидимая певица продолжила распеваться. Голос менял силу и высоту. «Мне это просто кажется», — твердила я себе. Голос зазвучал ещё громче. У меня во рту пересохло от страха. В конце концов она душераздирающе вскрикнула, послышались быстрые шаги по коридору к входной двери, звук открытой двери и хлопок двери о косяк со всей силы. Я, трясясь от страха, бросилась к соседям, где, как я знала, засиделись в гостях мои родители.Последний по времени случай произошёл год назад, мне было 17. Закрыла дверь в мою комнату, плотно задёрнула шторы, выключила свет, и всё погрузилось в угольную темноту - так, как я и хотела. Я медленно, но верно погружалась в дремоту, как почувствовала, что не могу двинуться и дышать стало очень тяжело. Что-то ледяное вдруг взяло мою правую руку и положило её на мой живот. Затем оно взяло мою левую руку и положило почти таким же образом. Затем я ощутила что-то ледяное на своей шее. Я вытаращила глаза в темноту, умоляя своего Ангела-хранителя о помощи. Всё исчезло, и через какое-то время я снова могла двигаться и вдохнула холодный воздух полной грудью.На следующий день я опоздала в школу, что мне совсем не свойственно. В тот день мы играли в волейбол, все из моей команды злились на меня за мою вялость, я пропускала все мячи, хотя обычно играю хорошо. Наконец, одна из девочек в нашей команде выпалила: «Ты что, совсем не спала сегодня ночью? У тебя вчера было свидание с кем-то? Двигаешься, как осенняя муха, и огромный засос на шее! Иди посиди на скамье запасных, без тебя обойдёмся». Я ответила, что нет, ни с кем я не встречалась.Как только матч закончился и все вернулись в раздевалку, я кинулась к зеркалу. Ни малейшего следа на шее. Я немедленно спросила ту девочку об этом и показала ей свою шею, на что она отвечала, что это странно, только недавно на шее явственно проступало пятно. На вопрос, где оно было, она показала в точности туда, где нечто ледяное прикасалось ко мне прошлой ночью. После того случая никаких непонятных явлений не было. Честно говоря, я рада, так как порядком устала от них.Автор: Златослава.

Ключевые слова: Воспоминания видения паралич ужас страх пятно засос игра

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