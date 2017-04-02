Бабушка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:38

Nik_dk Просмотров: 243 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 14:38 by

Расскажу историю. Произошла с подругой. Мы с ней познакомились ещё в детстве. Я приезжала отдыхать в деревню к родне, а она жила там уже несколько лет. Переехала туда с семьёй из Казахстана. Мы в детстве очень дружили. Когда я уезжала в город - переписывались. Она была очень доброй, тихой, немного застенчивой, но с замечательным чувством юмора и спокойным ровным характером. Правда, у неё были свои странности. Она боялась темноты и в детстве страдала кошмарами и даже, как я поняла, галлюцинациями.Также с её слов я знала, что в Казахстане у них осталась бабушка. Женщина уже в годах. Меня, помню, очень удивляло, что они её там оставили одну, без родни. Но лишних вопросов я не задавала, потому что подруга о бабушке вспоминать не любила. Когда нам было лет по 16, подруга приехала ко мне в гости, в город. Мы всячески развлекались, ни минуты не сидели дома, было начало лета, и погода баловала теплом. Мы собирались возвращаться в деревню вместе. Я проводила там почти каждое лето, а иногда и зимние каникулы. С каждым днём подруга становилась всё печальнее. Потом причина прояснилась. К ним привезли бабушку из Казахстана. У неё был приступ - то ли сердце, то ли инсульт, и она больше не могла жить одна, а никто из родственников забирать её не хотел или некому было.Поэтому она попала в семью подруги. И подругу это жутко расстраивало. Отношения у нас были очень доверительными, и она рассказала мне причину своих переживаний. Бабушка эта была мамой её отца. Сразу после свадьбы родители жили отдельно несколько лет, а потом что-то произошло у отца с работой, и им пришлось вернуться в маленький городок, где он вырос и где жила бабушка. Подруге тогда было уже 4 или 5 лет. Стали они жить с бабушкой в двухкомнатной квартире. Родители работали, подруга ходила в садик, бабушка забирала её вечером, и пару часов они проводили дома одни. Впервые это случилось, когда родители уехали к каким-то друзьям на юбилей. Вернуться должны были поздно. Бабушка с моей подругой остались дома одни. Женщина её накормила, потом вечером уложила спать.Подруга проснулась среди ночи от какого-то звука, ей показалось, что её зовут по имени. Она встала, позвала бабушку, потом пошла в её комнату. Свет нигде не горел, комната была пустой. С кухни раздались какие-то звуки. Подруга пошла туда. На кухне тоже было темно, за столом сидела бабушка, в ночной рубашке, простоволосая. Руками она судорожно водила по столу и скребла его поверхность длинными ногтями. Глаза её светились в темноте. Как у кошки или собаки. Увидев внучку, она перестала водить руками и стала тянуться к девочке через стол. Та завизжала и бросилась бежать в свою комнату. Бабушка бросилась за ней. В комнате подруга залезла под кровать родителей. Места там было очень мало, она с трудом туда протиснулась. Она слышала, как открылась дверь в комнату, зашла бабушка и стала рыскать по комнате. Она не звала её и из звуков издавала только сопение, как собака. Потом опустилась и стала шарить под кроватью руками, время от времени заглядывая туда. Но девочку было не достать. От страха подруга потеряла сознание.Очнулась утром, в кровати, родители были дома. Бабушка на кухне варила кофе и выглядела обычной бабушкой. Симпатичной, гладко причёсанной. Улыбалась внучке и угощала её печеньем. Но кошмары, как оказалось, только начались. Они случались не так уж часто, но регулярно. Через комнату её родителей и бабушкину проходил общий балкон. Иногда ночью подруга просыпалась и видела бабушку, стоящую на балконе. Она смотрела на неё светящимися глазами. Девочка кричала, родители вскакивали. Успокаивали. Стучали иногда бабушке, но та никогда не выходила из комнаты. Когда подруга стала постарше, она начала что-то понимать и узнавать из разговоров. Когда отец её был ещё юным и только закончил школу, пропал дедушка. Он был охотником, ну и с очередной охоты не вернулся.Его долго искали. И бабушка искала дольше всех. Она его безумно любила. К кому только не ездила, в том числе и к одному колдуну, к которому её долго уговаривали не ездить. Но она поехала. Вернулась через пару недель совершенно другой. Она была очень красивой женщиной в молодости. После того, как пропал дед, она постарела от горя на несколько лет. А вернулась свежей, отдохнувшей, радостной. Но она стала уходить из дома. Несколько раз в месяц уходила на всю ночь. Кто-то говорил, что к любовнику.А кто-то многозначительно намекал, что не всё тут чисто, и душу она свою продала нечистому за возвращение мужа. Дед вернулся через несколько месяцев после того, как пропал. Страшный, высохший, старый. Без памяти. Вспомнил только бабушку. Прожил совсем недолго, через пару месяцев после возвращения его не стало. Бабушка отнеслась к этому спокойно, на похоронах даже не плакала. Казалось, она уже знала, что это будет, и это её не особо волновало. Шло время. Подругу возили по докторам, бабушка оставалась приятной на внешность и моложавой женщиной, казалось, что годы над ней не властны. Когда подруге моей было уже лет 9-10, умер их сосед.Нашли его возле распахнутого балкона, умер от сердечного приступа. Был молодой мужчина, лет 30. Семья осталась, ребёнок, жена. Подруга хорошо запомнила эту ночь. Мама её уже в позднее время вышла из комнаты, то ли в туалет, то ли на кухню. И из коридора вдруг раздался её крик, просто душераздирающий. Подруга запомнила суету, крики отца, распахнутую дверь в бабушкину комнату, открытый настежь балкон, истерику матери, - она постоянно повторяла имя свекрови и плакала в голос. На утро узнали, что умер сосед. Бабушка, по её словам, ночевала у подруги, домой не заходила, а у мамы был просто ночной кошмар. Через пару недель после этого кошмара семья стала готовиться к переезду.С бабушкой они не общались. И вот, спустя несколько лет, моей подруге предстояло встретиться с ней снова. По приезде в деревню мы узнали, что бабушку определили в психиатрическую лечебницу. Родители будут её навещать. Только через несколько лет моя подруга и я в том числе узнали, что ночью, сразу по приезде, бабушка прокралась к соседям и загрызла у них то ли овцу, то ли козу. На крики скотины прибежали хозяева и бабушку чуть не убили, выглядела та не очень по-человечески - растрёпанная, с горящими глазами… Знаю, что прожила бабушка недолго, умерла спустя пару лет после переезда. Удивительно, подруга была на похоронах и рассказала, что бабушка выглядела такой, какой она её помнила, моложавой, красивой, без единого седого волоса.

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