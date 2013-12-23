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Истории из жизни

Заботливый ангел

Я впервые на этом сайте. Забрела совершенно случайно, зачиталась и захотелось рассказать о некоторых мистических событиях, которые происходили в моей жизни. Кстати говоря, подобным вещам я уже давно не удивляюсь и не пугаюсь, т.к. различные, пока необъяснимые явления регулярно со мной происходят с самого детства.
Итак, 1, что мне запомнилось особенно
Это было 10 лет назад. Первый брак, не очень удачный, но в этом браке родился мой долгожданный и любимый сыночек. Он только начал ползать. Мой непутевый муж как-то загулял с друзьями и не вернулся домой. Естественно, я очень переживала, злилась и молилась одновременно, чтобы ничего не случилось. Не спала всю ночь. Утром покормила малыша, переодела и расстелила на полу одеялко, на котором мы обычно играли. Моральные и физические силы у меня были на исходе, и пока сынок заигрался с игрушкой и притих, я присела на диван, стоявший рядом и не заметила, как уснула. Точнее не уснула, а просто вырубилась, если говорить прямо. До сих пор не знаю, сколько прошло времени, казалось, что одна секунда, слышу шум замка, шаги по коридору. Наконец-то, думаю пришел. Открывается дверь в зал, я слышу голос, открываю глаза и вижу... огромного мужчину. Точнее, что-то белого цвета, как будто из сжатого облака, очертаниями напоминающее мужчину крепкого телосложения и очень высокого роста. И он мне с укором, но не со злостью говорит "Почему у тебя ребенок спит на полу?!" А я смотрю на него и не могу даже понять смысл этих слов, которые отдаются эхом у меня в голове. А он продолжает стоять в дверях. Через несколько секунд я зажмурилась, отвернулась, подождала немного и повернулась опять к двери. Там уже никого не было. Некоторое время я пыталась осознать, что это было. И тут до меня доходит, я вспоминаю, что играла с сыном... Я подскакиваю и вижу такую картину: ребёнок в одной распашонке спит на голом полу. Между стенкой и ковром оставалась полосочка непокрытого линолеума сантиметров 30. Ребенок сполз с одеяла, потом с ковра и уснул на бетонной плите, покрытой линолеумом, поджав ручки и ножки. И при этом улыбался, словно его кто-то нянчил. Я переложила сына в кроватку. Надо сказать, очень испугалась, ведь он мог подхватить воспаление легких, и ругала себя, что не уследила за ребенком. Затем я пошла обследовать квартиру, думала, может Муж пришел и сказал, а мне спросони показалось. Однако входная дверь была закрыта на внутренний замок, и даже с ключом снаружи ее невозможно открыть. Дома никого не было. А вот дверь в зал была приоткрыта, хотя она всегда закрыта у нас, и я точно помню, что когда брала сына из кроватки, окинула взглядом дверь, проверив, что она закрыта и убедившись, что он не выползет. Муж пришел только через 2 часа.
Не знаю, кто это был, мое подсознание, ангел или еще кто-то, но я до сих пор помню все так, будто это было вчера. Внушительный, сильный голос и фигуру, которая вызывает доверие и желание ему подчиняться. И очень благодарна этому существу, которое проявило заботу о моем ребенке.
Сегодня, 19:54 by Alena AПросмотров: 195Комментарии: 7
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Ключевые слова: Ангел ребенок дверь пол авторская история

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