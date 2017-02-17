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Истории из жизни

Зачем приходили души самоубийц?

Хочу рассказать вам историю, которая до сих пор не дает покоя ни мне, ни моим родственникам, ни их друзьям. На тот момент мне было 15 лет, и я жила со своими родителями в квартире на окраине маленького городка.

Как-то в один из вечеров раздался телефонный звонок, и прозвучала плохая весть, что умер мой дед (мамин отец), и мы все помчались к нему домой. Он жил в частном доме один, а позвонили нам его соседи, забеспокоившись, что дед уже неделю не выходит из дома.

Перед тем, как отойти в мир иной, дед сказал, что ему все наскучило, и он уедет к друзьям на неделю. Вот никто и не обеспокоился о его отсутствии. Деда схоронили, и пришло время нам переезжать в его дом. Тут и началось…

Я дико стала бояться темноты, чего за мной никогда не замечалось. Мне всегда казалось, что в темноте за мной следят, следят со злым умыслом и с целью навредить мне. Я стала плохо себя чувствовать, и начались огромные нарывы под обеими подмышками, вскоре я вообще не смогла опустить руки по швам. И в одну из ночей я спала на огромной кровати с маленьким братом, так как сделать расстановку по комнатам еще не успели.

Я спала повернутая лицом к окну, и тут в один момент я открываю посреди ночи глаза и вижу троих. Прямо у кровати эти трое стояли и смотрели (как будто не в глаза, а прямо в душу). Я не могла пошевелить даже глазами, зная, что за мной спит мой брат, разбуди… и все! Но я, к сожалению, не могла этого сделать. И дальше я не помню. Что происходило, и как я уснула.

Утром я рассказала все маме и описала этих троих. Мама содрогнулась и пошла за старинным фотоальбомом. Она показала мне фото родственников-висельников, я пришла в ужас. Это были они - те трое. Меня отвезли к бабке-ведунье. Там мне стало плохо после молитв её, я рухнула на пол, и меня вместе с этой бабкой отвезли домой. Уже у нас дома она продолжила читать свои заклинания.

В процессе чтения заговоров я снова увидела «этих». Я кричала, громко кричала. После того, как бабка закончила читать, они исчезли. Но ночью кто-то еще приходил из духов, он был один. Он склонил свою голову над кроватью. Посмотрел и исчез. После всего случившегося у меня благополучно прошли все проблемы со здоровьем, темноты я до сих пор боюсь, но не чувствую чьего-то присутствия.

Автор: Таня.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:25
Сегодня, 13:25 by HelldogПросмотров: 142Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Дед дом висельники

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 13:30
+1
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Комментариев: 234
Они все трое сразу повесились? Бывает же... А причем тут дед? Или он тоже, того...?
Зарегистрирован: 17.02.2017
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:35
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Комментариев: 2 874
Цитата: ZelD
причем тут дед?

Вот тоже не поняла. Это же дом деда был. И как-то внезапно появились эти родственники- висельники, хотя ране о них не упоминалось.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#3 написал: Летяга
Сегодня, 13:36
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Комментариев: 7 445
Что-то у нас в последнее время много рассказов из серии "В огороде бузина, а в Киеве дядька".
К вопросам, которые залал ZelD, хочется добавить ещё: а что за необходимость была в переезде? Жили на съемной квартире? Пока дедовский дом не занял кто-то другой?
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#4 написал: ZelD
Сегодня, 13:48
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Комментариев: 234
"зная, что за мной спит мой брат, разбуди… и все! Но я, к сожалению, не могла этого сделать." Что значит "и все"? Это психологическая травма на всю жизнь. И почему к сожалению? Вы мечтали его заикой сделать?
Зарегистрирован: 17.02.2017
#5 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 14:04
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 97
Зачем приходили души самоубийц? Судя по истории - это риторический вопрос))
Зарегистрирован: 15.04.2018
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