Зачем приходили души самоубийц?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:25

Helldog Просмотров: 142 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 13:25 by

Хочу рассказать вам историю, которая до сих пор не дает покоя ни мне, ни моим родственникам, ни их друзьям. На тот момент мне было 15 лет, и я жила со своими родителями в квартире на окраине маленького городка.Как-то в один из вечеров раздался телефонный звонок, и прозвучала плохая весть, что умер мой дед (мамин отец), и мы все помчались к нему домой. Он жил в частном доме один, а позвонили нам его соседи, забеспокоившись, что дед уже неделю не выходит из дома.Перед тем, как отойти в мир иной, дед сказал, что ему все наскучило, и он уедет к друзьям на неделю. Вот никто и не обеспокоился о его отсутствии. Деда схоронили, и пришло время нам переезжать в его дом. Тут и началось…Я дико стала бояться темноты, чего за мной никогда не замечалось. Мне всегда казалось, что в темноте за мной следят, следят со злым умыслом и с целью навредить мне. Я стала плохо себя чувствовать, и начались огромные нарывы под обеими подмышками, вскоре я вообще не смогла опустить руки по швам. И в одну из ночей я спала на огромной кровати с маленьким братом, так как сделать расстановку по комнатам еще не успели.Я спала повернутая лицом к окну, и тут в один момент я открываю посреди ночи глаза и вижу троих. Прямо у кровати эти трое стояли и смотрели (как будто не в глаза, а прямо в душу). Я не могла пошевелить даже глазами, зная, что за мной спит мой брат, разбуди… и все! Но я, к сожалению, не могла этого сделать. И дальше я не помню. Что происходило, и как я уснула.Утром я рассказала все маме и описала этих троих. Мама содрогнулась и пошла за старинным фотоальбомом. Она показала мне фото родственников-висельников, я пришла в ужас. Это были они - те трое. Меня отвезли к бабке-ведунье. Там мне стало плохо после молитв её, я рухнула на пол, и меня вместе с этой бабкой отвезли домой. Уже у нас дома она продолжила читать свои заклинания.В процессе чтения заговоров я снова увидела «этих». Я кричала, громко кричала. После того, как бабка закончила читать, они исчезли. Но ночью кто-то еще приходил из духов, он был один. Он склонил свою голову над кроватью. Посмотрел и исчез. После всего случившегося у меня благополучно прошли все проблемы со здоровьем, темноты я до сих пор боюсь, но не чувствую чьего-то присутствия.Автор: Таня.

Ключевые слова: Дед дом висельники

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