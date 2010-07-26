Случай в местности Кёрэлэх

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:55

Nik_dk Просмотров: 300 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 16:55 by

Произошло это в моей родной деревне, лет десять назад. Мы, закончив десятый класс, отправились на природу. В связи с началом каникул мы планировали пойти собирать цветы, жарить шашлыки. Парни с класса сказали, что будут ловить рыбу и охотиться. Взяли с собой кучу вещей: палатку, чай, ведро, тёплую одежду, мяч, магнитофон и поехали на четырех мотоциклах в местность Кёрэлэх.Приехав, занялись приятной суетой: выгрузили багаж, развели костер и приготовили чай и еду. Когда мы уже попили ароматный чай и поели шашлыков, решили рассказать друг другу страшные истории.Во время разговора один из парней сказал, чтобы мы были осторожны: «Будьте начеку, говорят, места населены духами. Когда мы уйдём, может всякое случиться». Мы думали, что он нас специально пугает, и пропустили наставление мимо ушей. Потом мы до самой темноты весело провели время: играли в мяч, слушали музыку. Когда уже начало темнеть, парни ушли на соседнюю поляну охотиться на уток. Там было подходящее озера.Нас, девчонок, осталось шестеро. Мы устроились в палатке. Поболтали немного и незаметно уснули. Ночью я внезапно проснулась из –за странного чувства. Было тревожно Я начала вслушиваться. Вокруг стояла тишина, но тут послышался шум копыт. Кто-то приближался к нашей палатке. Затем шаги уже крутились вокруг нас. Казалось, что кто-то хочет с разбега врезаться в палатку. Слышно было фырканье и ржание лошади. Между звуками вроде можно было различить, как ворчит человек.Я, хоть и испугалась, но начала потихоньку будить прикосновением остальных девушек. Все проснулись. Мы прислушались, и тут снаружи начали чем-то шумно бить по палатке. Шум был просто оглушительный. Мы начали кричать. Снова раздались удары. В суматохе упала палатка, правда, непонятно было, от ударов или от наших движений. Мы из палатки просто вылетели, крича от страха. Когда вышли, заметили, что вокруг никого нет. Сразу же успокоились. Была уже глубокая ночь, но сон как рукой сняло. Никто не хотел снова ставить палатку и ложиться в неё. Мы все же саха, поэтому, вспомнив якутские поверья, поняли, что нас с этого места прогоняют. Поэтому четверо из нас остались ставить палатку на новом месте, а я и еще одна подруга пошли за парнями. Мы их нашли и рассказали о случившемся. Позже на палатке обнаружили следы, будто от хлыста. Кстати, мы на свою глупость, оказывается, установили в первый раз палатку на месте разрушенного жилища.После этого случая бабушка рассказала:«Это, видимо, был Дмитрий, сын Мээтэх, бедняга. Во время войны дезертиры украли из колхоза «Молотов», двух телят и съели их. Когда обнаружили пропажу, пастуху Дмитрию наказали без телят не возвращаться. Дмитрий и отправился на поиски верхом на лошади и не вернулся. Его тело нашли только осенью. Беглецы, оказывается, подстрелили парня. А Диме еще не было и двадцати. Позже люди с даром ясновидения видели призрак Дмитрия в местности Кёрэлэх. Был он верхом на лошади, держа в руках хлыст и кружил по местности, будто бы ища потерянных телят. Значит, и по сей день он рыщет в поисках пропажи… Когда же его дух найдёт покой?»Автор: Trimid2.

Ключевые слова: Якутия поход призрак

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