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Истории из жизни

На сенокосе

Мне тогда было 12 лет. Отец с братьями, с опозданием приехав на сенокосный участок, который был на р. Амга, и сразу взяв косы, пошли косить траву. Я же остался костровым. Набрав воду в чайник и котелок, хотел разжечь костер. Однако старая жердина, на которую вешали чайник и котелок, пришла в непригодность. Нужно было срубить новую из свежего толстого тальника. Взяв топорик, пошел в распадок, который находился в 15 - 20 м от табора, начал рубить тальник.

И вдруг слышу голос мужчины 50-60 лет, который строго спрашивает, зачем рублю тальник. Я, как обычный, ребенок отвечаю на вопрос старшего, мол, нужна жердина для костра. Но секундами позже понимаю, что голос чужой и при этом никто в наш участок не заходил чужой раньше, с одной стороны берег крутой реки, с другой стороны речка, впадающая в реку (просто так не перескачешь через нее), и густой еловый лес с марью - без болотных сапогов не обойтись. Я сперва подумал, братья или отец подшутили надо мной, выбежал на берег, а там отец в метрах 400 косит траву. Потом обратно пошел на то место и спрашиваю, мол, кто здесь. А в ответ тишина. Думаю, да ну, все равно, кто-то разыгрывает, обошел по округе, все следов в траве в почве, в мари нету. Вот тогда мурашки пробежали по телу, побежал к костровищу, развел огонь и по якутскому обычаю накормил огонь и стал просить, мол, простите дурака, если что.

Отчим бывшей жены, прибыв на сенокосное угодье, в речке тоже начал косить траву, также не покормив духов местности, где был в первый раз. Местность немного с кочками. Косил он ручной косой и вдруг почувствовал, что кто-то холодной рукой схватил его за лодыжку и держал одну секунду, но эта секунда длилась для него словно вечность.

Он потом лечился у экстрасенса. Тот сказал, что не покормил духов местности, вот они и сыграли злую шутку. Не хотел бы я оказаться на его месте.

Автор: кулумнуур.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:39
Сегодня, 16:39 by Nik_dkПросмотров: 238Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Якутия сенокос духи

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:33
+1
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Так, деревенские всегда на сенокосы ходили, и никаких духов никогда не кормили. Может они только в Якутии обитают?
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#2 написал: Nik_dk
Сегодня, 17:37
+1
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Комментариев: 83
Цитата: зелёное яблочко
ак, деревенские всегда на сенокосы ходили, и никаких духов никогда не кормили. Может они только в Якутии обитают?

У нас так принято. Даже в советские времена, украдкой духов кормили.
Зарегистрирован: 25.07.2011
               
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