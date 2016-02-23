Яшка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:41

Причина: Изменен раздел

Nik_dk Просмотров: 110 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 14:41 by

У меня ощущение, что у животных тоже такое бывает – предчувствие смерти, знаки разные... Просто рассказать они об этом не могут. Разве что хозяева что-то заметят.У нас жил сеттер-арлекин Яшка, ну, естественно, член семьи. И любил наш суперпородный (тогда в Союзе арлекинов мало было) Яшка простую дворняжку Найду – небольшую, рыженькую, хвост бубликом. Добрая такая собачка была, веселая, весь двор ее обожал. И Яшка был Найде верен. К нему на предмет вязки привозили арлекиншу из Питера. Но наш пес не поддался, презрел породную невесту. Хозяин арлекинши рвал и метал, требовал от нас, чтобы мы своего несознательного вразумили. «Как?» - спрашивали родители. Ну, хозяин, побухтел и уехал ни с чем.А Яшкина любовь закончилась трагически. Найда попала под машину. Какие-то пьяные отморозки на полной скорости залетели во двор на тачке (слава Богу, я была тогда в школе!).Найда кричала, собрался весь двор, но помочь собаке не смогли. Яшка в этом момент дома так кидался на дверь, что на дереве остались вмятины...Наш пес переживал страшно. Даже несколько дней не ел. Мы закладывали ему фарш в пасть и держали челюсти, чтобы он проглотил хоть немного мяса. Наша соседка, которая вообще не воспринимала собак, тут полностью изменила свое мнение. «Ой, смотрите, он же как человек - все чувствует!» - говорила она, заглядывая в печальные Яшкины глаза.Правда, безутешным вдовцом Яшка не остался. Через какое-то время уже воспринимал однопородных, да и прочих невест, однако ни к одной надолго не привязывался.Наш пес прожил у нас невероятно долго – 19 лет. И дотянул до возраста, который, в пересчете на человеческие мерки, уже перевалил за сто. Под конец жизни Яшка сильно ослабел. И папа каждый день выносил его во двор, где пес немного топал на нетвердых лапах, а потом заваливался под дерево. Однажды с ним осталась моя мама. Она собиралась посидеть рядом с Яшкой, почитать. Но тут во двор завалили ее студенты (мама преподавала в универе) и вызвали на разговор. Ну, там, экзамен пересдать или зачет поставить. Мама прогуливалась со студентами, беседовала и периодически поглядывала на Яшку. И в какой-то момент заметила, что наш пес уже стоит, энергично размахивает хвостом, а вокруг него нарезает круги небольшая собачка. Рыженькая, хвост бубликом... Мама еще обрадовалась, что дряхлый пес так приободрился. Через некоторое время ей удалось отделаться от студентов и вернуться к Яшке. А он опять лежал под деревом. И уже не дышал.Естественно, это могло быть и совпадением. Но мама считала, что к Яшке в последние минуты жизни приходила его старая, самая крепкая любовь.

Ключевые слова: Яшка собака смерть призрак собаки

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