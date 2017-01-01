Призрак деда

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:05

Beekeeper Просмотров: 259 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:05 by

Домой возвращаласьСо школы вчера,Писала полдня эссе.Прохлада вращалась,Тихи вечера.Я тихо брела к шоссе.Ни слева, ни справа,Нигде на порогеВо мраке машин нет.Страшна переправа:Напротив дорогиВо фраке стоял дед.Он белый, однакоЛишь только со лбаОбильно покрыт сединой.Как будто поддатый,Качался слегкаИ чахло махал бородой.Мне ужас глаза,(Ну и лёгкие тоже)Сковал лишь при виде его.Слепая слеза:"Может, кто-то похожий?Дед же умер давным-давно."От страха шаталась,От вида его,Того, кто ненастьем прослыл.Машина промчалась,За ней - никого.Деда и след простыл.

Ключевые слова: Призрак привидение дед страх дорога авторский стих

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