Призрак деда

Призрак дедаДомой возвращалась
Со школы вчера,
Писала полдня эссе.
Прохлада вращалась,
Тихи вечера.
Я тихо брела к шоссе.
Ни слева, ни справа,
Нигде на пороге
Во мраке машин нет.
Страшна переправа:
Напротив дороги
Во фраке стоял дед.
Он белый, однако
Лишь только со лба
Обильно покрыт сединой.
Как будто поддатый,
Качался слегка
И чахло махал бородой.
Мне ужас глаза,
(Ну и лёгкие тоже)
Сковал лишь при виде его.
Слепая слеза:
"Может, кто-то похожий?
Дед же умер давным-давно."
От страха шаталась,
От вида его,
Того, кто ненастьем прослыл.
Машина промчалась,
За ней - никого.
Деда и след простыл.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:05
Сегодня, 00:05 by BeekeeperПросмотров: 259Комментарии: 0
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