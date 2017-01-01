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Стихи

Призрак деда

Домой возвращалась
Со школы вчера,
Писала полдня эссе.

Прохлада вращалась,
Тихи вечера.
Я тихо брела к шоссе.

Ни слева, ни справа,
Нигде на пороге
Во мраке машин нет.

Страшна переправа:
Напротив дороги
Во фраке стоял дед.

Он белый, однако
Лишь только со лба
Обильно покрыт сединой.

Как будто поддатый,
Качался слегка
И чахло махал бородой.

Мне ужас глаза,
(Ну и лёгкие тоже)
Сковал лишь при виде его.

Слепая слеза:
"Может, кто-то похожий?
Дед же умер давным-давно."

От страха шаталась,
От вида его,
Того, кто ненастьем прослыл.

Машина промчалась,
За ней - никого.
Деда и след простыл.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:05
Сегодня, 00:05 by BeekeeperПросмотров: 259Комментарии: 0
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Ключевые слова: Призрак привидение дед страх дорога авторский стих

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