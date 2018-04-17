Кладбище

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:49

Сделано_в_СССР Просмотров: 335 Комментарии: 2 +10 Сегодня, 14:49 by

Недавно ездили семьей в Германию. Там, на одном из кладбищ, похоронен мой дядя, умер он более 20 лет назад в возрасте 40 лет, причины смерти неизвестны, умер в день свой свадьбы. Похоронен он на очень старом и, как бы странно это не звучало, уютном кладбище. Каждый памятник там просто произведение искусства. Но это лишь прелюдия, к самой истории особого отношения не имеющая. Перед отъездом мы с сестрой решили навестить еще раз могилу дяди (она - отца). Принесли букетик, постояли... двинулись к выходу, по аллее. Я почти поминутно останавливалась, рассматривая мраморные изваяния.Сколько прошло времени, я не знаю, но стемнело как-то быстро, аллеи хорошо освещались, поэтому страшно не было, но в темное время суток шастать по кладбищу желания не было, и мы прибавили шаг. Но аллея все не кончалась, мало того я заметила, что мимо одного и того же (или одинаковых, что маловероятно, женщина, плачущая у детской кроватки, в которой лежит малыш) памятника мы проходим уже 4 раз. Ириша (сестра) рассказала историю данного захоронения, вернее трагедии... Ребенок родился с онкологией, прожил 3 года, мать не отходила от него и умерла на следующий день... может, самоубийство, может, нет... Так что у меня есть подозрение, что могила была одна и та же, а мы, двигаясь по аллее строго прямо и никуда не сворачивая, почему-то возвращались к одному и тому же месту. Сказать, что мы запаниковали, это ничего не сказать.Тут к нам подошла женщина и, улыбаясь, спросила: "Заблудились?" Мы закивали головами. Женщина сказала: "Что же, пойдемте вместе". Мы потопали за ней по аллее, опять же никуда не сворачивая, и через 10 минут подошли к воротам кладбища. Дама с нами попрощалась и сказала странную фразу, странность которой мы осознали уже в машине: "Мне дальше нельзя." Если бы была одна, решила бы, что рассудком временно помутилась, нас было двое. Видели мы одно и то же, а и дама, выведшая нас к воротам кладбища, не была похожа на призрак - обычная женщина.Автор - Эрика.

Ключевые слова: Поездка в Германию кладбище дядя паника призрак женщины

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