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Истории из жизни

Из зазеркалья

Училась я тогда на первом курсе техникума в Екатеринбурге. У нас была просторная комнатка в общежитии района ВИЗа, где мы жили втроем: я, Ленка и Катя. Мы познакомились еще до заезда и быстренько сдружились.

А как-то в один из вечеров, да какой там, ночь уже была, мы не спали, и я с загоревшимися глазами выдвинула предложение погадать на суженого. Все мы, девочки, любопытствуем на суженого, но тут особый случай...
Короче, говоря, сняли старое зеркало с двери, а второе отковыряли с внутренней дверцы шкафа, подставили под них стопу книг и развернули друг перед другом, чтобы в зеркалах образовался коридор. Я для таинственности вырубила свет и зажгла свечи.
- В общем, так, подруженции мои, смотрим в коридор и не моргаем! - говорю я, понизив голос.
- Прямо не моргать? - пискнула Лена.
- Прямо не моргать, - подтвердила я.
- Давай ты первая, - Катя улыбается и тыкает меня в бок.

Я, конечно, их сразу раскусила - они боятся, но делать нечего - сама же начала, потому пошла первопроходцем.
Уселась поудобнее, девчонки вокруг. Я заранее проморгалась, кашлянула и уставилась в зеркальный коридор.
Смотрю-смотрю, а глаза уже покалывает, но я держусь, и вдруг вижу - в "коридоре" этом как дымка образовалась, и действительно - кто-то в этом коридоре идет. Я наклонилась, чтобы рассмотреть поближе, и тут волос от челки тыкает мне прямо в глаз, и я моргаю...

Происходит невообразимое за какие-то доли секунд - я четко вижу, как из зеркального коридора появляется рука и влепляет мне смачную пощечину, да так, что я отлетаю и ударяюсь башкой прямо Катьке в живот.
Зеркала падают, грохот, крик, визги. Ленка подрывается с пола и рвется к двери. От шока или ужаса она забывает открыть щеколду и просто скребется и дубасит в двери, вереща: "Помогите!". Катя прыгает на кровать и зарывается в одеяло с головой - только пружины скрипнули. А я сижу как очумелая и ничего не могу сообразить. Щека горит просто адским пламенем. Вспоминаю только, что все-таки успела разглядеть немного: парень в зеркале был рыжий. Но я тогда подумала, что это показалось от бликов свечей, а ударил тогда кто?!

В общем, кое-как мы успокоились, девки подумали, что это я их разыграла, и сказали, что сама себе пощечину влепила, да переиграла и ударила со всей силы. Они так долго меня в этом уверяли, что я на минуту и сама поверила в свою якобы инсценировку.
Краснота не сходила долго, потом синяк появился, никакой тональник не мог его замазать, от стыда я пропускала пары.

А что сейчас? Да, сейчас живу с парнем и рыжее его, наверное, нет никого. Веснушки по всему телу и.т.д и.т.п.
Совпадение? Не думаю.
Вчера, 23:31 by LynxПросмотров: 228Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Гадание суженый зеркала зеркальный коридор авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 23:54
+2
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 2
Комментариев: 2 706
Так и ты удостоилась чести получить пощечину зазеркальную?) Ну тут одно хорошо - раз сейчас с тобой рыжий, значит уже нашла свою судьбу) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:55
0
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Публикаций: 726
Комментариев: 6 938
Интересный опыт общения с "зазеркальем" blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                     
#3 написал: Lynx
Вчера, 23:59
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3462|0)
Публикаций: 399
Комментариев: 2 057
Цитата: Tigger power
Так и ты удостоилась чести получить пощечину зазеркальную?) Ну тут одно хорошо - раз сейчас с тобой рыжий, значит уже нашла свою судьбу) +++


У меня и из двух кошаков - одна цветная, второй рыжий, недавно брала в руки, он как развернется, как вмажет по щеке, когти выпустив при этом... гад sweat
Зарегистрирован: 23.02.2016
               
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 00:13
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1531|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 706
Цитата: Lynx
как вмажет по щеке, когти выпустив при этом... гад

Весна!) но гад
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#5 написал: Ernesta
Сегодня, 01:34
+1
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Репутация: (1459|-2)
Публикаций: 105
Комментариев: 1 014
Так синяк-то сошёл потом или нет? А то была у нас знакомая одна, тоже так гадала, только у неё после пощёчины синяк так и остался почитай на пол лица, но замуж она вышла за того, кого в зеркале видела. С синяком так всю жизнь и проходила и замазывай-не замазывай - всё бестолку.
С зеркалами шутки плохи, тут надо быть очень осторожным.
Плюс за историю.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#6 написал: Lynx
Сегодня, 01:41
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3462|0)
Публикаций: 399
Комментариев: 2 057
Цитата: Ernesta
Так синяк-то сошёл потом или нет? А то была у нас знакомая одна, тоже так гадала, только у неё после пощёчины синяк так и остался почитай на пол лица, но замуж она вышла за того, кого в зеркале видела. С синяком так всю жизнь и проходила и замазывай-не замазывай - всё бестолку.
С зеркалами шутки плохи, тут надо быть очень осторожным.
Плюс за историю.


Так смотрите на мою аватару, чистое лицо вроде как laughing Не помню, через недели две сошел вроде.
Зарегистрирован: 23.02.2016
               
#7 написал: Ernesta
Сегодня, 01:51
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1459|-2)
Публикаций: 105
Комментариев: 1 014
Цитата: Lynx
Так смотрите на мою аватару, чистое лицо вроде как Не помню, через недели две сошел вроде.

Так сейчас фотошоп ой как продвинулся.
Если всё чисто - то вам повезло прямо.
Знаю не один пример, когда синяк на всю жизнь оставался. Далеко ходить не надо - у сестры моей прабабки до конца жини синяк был. Она тоже гадала, да вовремя зеркало не накрыла, засмотрелась на жениха.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#8 написал: Balladonna
Сегодня, 04:15
0
Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 67
Ты смотри, что ж они лупят гадающих scream Сколько раз читала-слышала - замешкалась дама и получила из зеркала. Вот поэтому я с зеркалами никогда не баловалась на Рождество. Только чулки пробовала и гребень. Но то ли тут, то ли ещё где прочитала, что и девушке гадающей на чулок досталось. Тогда вобще прекратила, ну его laughing
Зарегистрирован: 6.02.2015
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