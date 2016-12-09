Из зазеркалья

Lynx Просмотров: 228 Комментарии: 8 +7 Вчера, 23:31 by

Училась я тогда на первом курсе техникума в Екатеринбурге. У нас была просторная комнатка в общежитии района ВИЗа, где мы жили втроем: я, Ленка и Катя. Мы познакомились еще до заезда и быстренько сдружились.А как-то в один из вечеров, да какой там, ночь уже была, мы не спали, и я с загоревшимися глазами выдвинула предложение погадать на суженого. Все мы, девочки, любопытствуем на суженого, но тут особый случай...Короче, говоря, сняли старое зеркало с двери, а второе отковыряли с внутренней дверцы шкафа, подставили под них стопу книг и развернули друг перед другом, чтобы в зеркалах образовался коридор. Я для таинственности вырубила свет и зажгла свечи.- В общем, так, подруженции мои, смотрим в коридор и не моргаем! - говорю я, понизив голос.- Прямо не моргать? - пискнула Лена.- Прямо не моргать, - подтвердила я.- Давай ты первая, - Катя улыбается и тыкает меня в бок.Я, конечно, их сразу раскусила - они боятся, но делать нечего - сама же начала, потому пошла первопроходцем.Уселась поудобнее, девчонки вокруг. Я заранее проморгалась, кашлянула и уставилась в зеркальный коридор.Смотрю-смотрю, а глаза уже покалывает, но я держусь, и вдруг вижу - в "коридоре" этом как дымка образовалась, и действительно - кто-то в этом коридоре идет. Я наклонилась, чтобы рассмотреть поближе, и тут волос от челки тыкает мне прямо в глаз, и я моргаю...Происходит невообразимое за какие-то доли секунд - я четко вижу, как из зеркального коридора появляется рука и влепляет мне смачную пощечину, да так, что я отлетаю и ударяюсь башкой прямо Катьке в живот.Зеркала падают, грохот, крик, визги. Ленка подрывается с пола и рвется к двери. От шока или ужаса она забывает открыть щеколду и просто скребется и дубасит в двери, вереща: "Помогите!". Катя прыгает на кровать и зарывается в одеяло с головой - только пружины скрипнули. А я сижу как очумелая и ничего не могу сообразить. Щека горит просто адским пламенем. Вспоминаю только, что все-таки успела разглядеть немного: парень в зеркале был рыжий. Но я тогда подумала, что это показалось от бликов свечей, а ударил тогда кто?!В общем, кое-как мы успокоились, девки подумали, что это я их разыграла, и сказали, что сама себе пощечину влепила, да переиграла и ударила со всей силы. Они так долго меня в этом уверяли, что я на минуту и сама поверила в свою якобы инсценировку.Краснота не сходила долго, потом синяк появился, никакой тональник не мог его замазать, от стыда я пропускала пары.А что сейчас? Да, сейчас живу с парнем и рыжее его, наверное, нет никого. Веснушки по всему телу и.т.д и.т.п.Совпадение? Не думаю.

Ключевые слова: Гадание суженый зеркала зеркальный коридор авторская история

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