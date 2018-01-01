Ереван-2800. 1 часть. "Метрополитен"

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 01:51

Lex__Blunt Просмотров: 60 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:51 by

Метрополитен Еревана не самый большой, а возможно, даже самый маленький по СНГ. 10 станций и 1 дополнительная - вот и все. Метрополитен был построен еще в 1981 году, и с того времени до сегодняшнего дня в метрополитене изменилась лишь раскраска вагонов и их количество . До 2010 года были составы с тремя вагонами, но позже за ненадобностью третий вагон убрали, и сейчас есть составы только с двумя вагонами. Также изменилась раскраска: из голубого вагоны перекрасили в оранжевый, либо зеленый. Есть лишь два исключения: один голубой старый вагон и второй - вагон с граффити.Но, по рассказам многих, они видели состав с тремя вагонами голубого цвета. Все бы ничего, ну остался один, но вот проблема в том, что и мэрия города, и метрополитен, и министерство транспорта - все утверждают, что нет более таких составов. Так люди выражались о третьем вагоне:"Когда я садился, я отчетливо помню, было два вагона. Когда я сел, глазом заметил, что между первым и последним вагонами есть еще один. Все его видели, но особого значения не придали. Когда я начал вглядываться, понял, что люди, сидящие в этом вагоне странные... Их эмоции были каменными, сами они были обездвиженными и, как мне показалось, прозрачными. На подходе к станции свет в вагоне отключился, и к моменту включения третий вагон исчез. Когда я вышел из вагона, все было так, как когда я садился. Кстати, состав был голубого цвета"."Мне было лет пять, когда я с отцом сел в этот состав. Это был год 2009, и тогда по метро объявляли, что третий вагон скоро уберут. И вот несколько дней назад я увидел на станции состав с тремя вагонами. Странно, не обратил внимания ни на что. Мне так и не дали после этого посмотреть запись с видеокамер, а остальные присутствующие разделились на две части: те, кто видел, и те, кто не видел. Было это на станции Гарегина Нжде, и я бы успел добраться до конечной станции за 15 минут - столько метро едет от начала до конца. Я прибыл на такси и ждал метро. И, да, метро приехало. Голубое, с ржавеющей крышей. Только с двумя вагонами".Я тоже видел этот состав. В день, когда на станции Дружбы устроили выступление представители разных стран, пара составов уехали пустыми, и никто не смотрел на метро вообще - все были увлечены представлением. И вдруг я замечаю голубое метро, въезжающее на станцию. Зная об этой легенде, я решаюсь сесть в средний вагон. Подойдя к составу я вижу, что двери в средний вагон не открываются, а состав сразу же уезжает. Объяснения этому нет. Многие шли на конечную станцию и ждали там этот состав, заезжающий на парковку, но приезжал лишь похожий на него состав с двумя вагонами... Все проверки министерства транспорта были бесполезны. И с чем связано это загадочное появление третьего состава остается тайной и по сей день...

Ключевые слова: Ереван метро городские легенды авторская история

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