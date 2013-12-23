На болоте

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:59

Nik_dk Просмотров: 107 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 18:59 by

Ну и третья история произошла со мной, с моей женой и с лучшим другом. Весна, прошлый год, белые ночи еще не начались, день дождливый и серый, в общем, Питерский.Пригласили на дачу к одному знакомому - отметить день рождения. Станция «80 км», по Гатчинской ж/д, в Ленинградской области. Сели на электричку, решив машину оставить дома, и поехали. Весь алкоголь взяли с собой, когда приехали, выпили, показалось мало – история обычная – пошли почти всей компанией в магазин и встречать приезжающих гостей.Уже был вечер, уже начинало темнеть. Успев на закрытие дачного магазинчика, мы сразу взяли три литра и ящик пива. Все это погрузили по сумкам, в руки и пакеты, пошли обратно. Нам было весело, мы несли ящик, потом его куда-то передали, разговорились с другом, жена стояла рядом, захотелось «пообщаться с природой» (прошу прощения). Пока все сделали, обернулись – никого. Ах да, забыл сказать, все это дело происходило в садоводстве большом, расположенном по обе стороны от ж/д. Территория огромная, эдакий фильм «Жесть».Вообще огляделись, не нашли никого, кричать не стали - только что же все были рядом. Пошли по памяти. Хочу сразу сказать, алкоголя в нас было немного.Значит, идем мы и понимаем, что что-то тут не так. Дом вроде должен был быть уже, а его нет. Позвонили объяснять, как куда-то пройти в садоводстве – бесполезно. Все дома почти одинаковые, а дороги идентичны друг дружке. Не выключая трубку, мы стали втроем кричать. Кричали громко, дружно – но нас вообще не слышали. Значит - мы были далеко от дома.Стало темно. Начался дождь. Прошло полтора часа. Села батарейка в телефоне. Дождь пошел сплошной стеной. Ночь. Мы стучались в окна домов, где горел свет. Мы кричали рядом с домами – ноль реакции. Прошло два с половиной часа блужданий по садоводству. Тишина, только звук хлюпающих кроссовок, наши крики «Ау-у-у-у-у-у» и дождь. Мы проходили иные дома по двору, сквозь заборы. Нас было трое: я, Катя и Мирон, мой лучший друг.Вот вроде дом большой, свет горит, мы стали кричать. Катя вдруг развернулась и пошла по дороге. Когда я хотел ее увидеть – я этого не смог сделать: темень и дождь. Я побежал за ней - туда, где она пропала. Я бежал минуты три. Я не слышал ее и вдруг – фигура рядом, шагающая.- Катя, что с тобой, ты куда?- Я что-то слышала...Мирон уже был рядом, он еле-еле меня догнал.- Что ты слышала? - спросил я.- А ты прислушайся, - тихо ответила она мне.И я вслушался в ночь. Где-то вдалеке, но так отчетливо, кто-то кричал. Кричали детские голоса. Мальчик и девочка. Это было ясно понятно, даже никто не додумывал и не озвучил это вслух. Сначала они смеялись, затем заплакали. Девочка крикнула: «Э-э-э-эй-й-й… ха-ха… сюда-а-а...». Мальчик ответил: «А-а-а-а… ха-ха...». Потом они стали дразниться, просто улюлюкали или что-то похожее. А потом вдруг резко замолчали и так же резко заплакали, прося о помощи. Явственно слышалось: «Помогите». Мы сначала думали, что это наши друзья, мы даже пошли на звуки, но тут все трое остановились.Первая сказала Катя:- Не-ет, это не они. Я туда не пойду.Мирон ответил:- Это точно не они… Пошли отсюда.И мы побежали.Прошел еще один час, мы шли быстро, подальше оттуда, но звуки все равно были где-то рядом. Вдруг мы оказались на широкой дороге. Откуда ни возьмись появилась низенькая фигурка в плаще, чуть ниже головы яркий фонарик маленький. Фигура приближалась. Мы замахали руками, некто остановился. Это был мужичок с рыжими усами, очень похожий почему-то на маньяка. Мы спросили, где станция ж/д, он нам показал. Мы так же быстро попрощались и пошли в указанном направлении.Вдруг зазвонил телефон – НО МЫ ЕГО ВЫКЛЮЧАЛИ! Это были наши друзья, они пошли нас искать, договорились встретиться на платформе. Мы побежали быстрее туда, где, по указанию, находились пути.Почти в самом конце мы оглянулись, все трое, какой-то звук нас привлек. Блин, мне даже сейчас страшно писать. Там, где мы были минуты три назад, были смутно виды две маленькие фигурки, низенькие. Одна в платье, другая в майке и шортиках. Они махали нам рукой.И тут где-то рядом раздалось:- Бряк, Мирон, Катя!Мы готовы были их расцеловать и убить одновременно.Мы шли быстро до дома, пили водку стаканами, ели недожаренный шашлык, сушились. Когда мы рассказали историю друзьям, хозяин дома Леша ничуть не улыбнулся.Он на нас странно посмотрел и спросил:- Вы точно это слышали? Говорят, лет пятнадцать назад на болоте здесь нашли два изуродованных детских трупа, мальчика и девочки.

Ключевые слова: Лес болото голоса дети

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