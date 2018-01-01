Ребёнок от призрака

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:09

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Как-то я разговорился с пожилой женщиной, которая убирала мой кабинет в диагностическом центре. Угостил ее плиткой шоколада. Слово за слово, и она достала из сумочки, которая висела у нее на шее, две фотографии. С каждой улыбался молодой крепкий парень. Я сравнил фотографии — просто одно лицо! Только один снимок был старый, а другой сделан, судя по всему, недавно.— Ваши сыновья? — спросил я. — Но похожи, видимо, на отца, не на вас. Женщина улыбнулась, вздохнула и проговорила: — А вот вы послушайте мою историю.«Сын уже вырос, ему 36 лет, живет отдельно, и у меня подрастают два прекрасных внука. Я сама из российской глубинки. Жила с матерью в небольшом доме, который построил еще наш дед. Мне тогда шел семнадцатый год, и я работала в колхозе телятницей. За мной начал ухаживать парень Паша из соседнего села. Мы с ним познакомились на танцах, и он стал на мотоцикле навещать меня. Он уже отслужил в армии и учился на механизатора. Паша был крепким, с огненно-рыжей шевелюрой и зычным голосом. Иногда приезжал на свидание под хмельком, лез целоваться, говорил, что любит, жить без меня не может, и шутил, что украдет меня, когда я буду спать.Мать моя немного побаивалась его, не особенно любила и часто говорила:— Рыжих в нашей семье сроду не было. Если хочешь быть счастливой и иметь нормальную семью, до свадьбы от таких парней держись подальше, не разрешай им лишнего, будь гордой и недоступной.Весной мама простудилась и умерла. Паша очень помог мне в то трудное время. Мы с ним договорились, что осенью, в день моего рождения, сыграем свадьбу. И хотя он был очень настойчив и горяч, я всегда помнила совет матери, а потому не позволяла перейти границу дозволенного — только после свадьбы!За месяц до свадьбы мы договорились, что он отвезет меня на мотоцикле к себе домой и познакомит со своей матерью. Она уже обо мне знает и готовится к встрече. Но он не приехал! В душе были тревога и сомнение: разлюбил, встретил другую, испугался, что я не понравлюсь его матери. Ничего не поделаешь. На следующий день я вернулась к своим телятам и с головой ушла в работу. Только через неделю узнала, что Паша разбился на своем мотоцикле. Двое суток он находился в больнице между жизнью и смертью. На третьи сутки умер, и его похоронили на местном кладбище. А мне казалось, что только я виновата в его гибели, что из-за меня случилась такое несчастье.В ноябре, в день своего рождения, я поехала в Пашино село и разыскала его мать. Не успела еще переступить порог дома, как рыжеволосая женщина — еще молодая и красивая — проговорила:— Здравствуй. доченька, входи. Я не знала, где ты живешь, ждала, что придешь сама. Сын только в последние дни стал рассказывать о тебе, показал твою фотографию, мечтал, как у вас все будет. Ты же знаешь, что он любил выпить, но в эти дни почти не пил. В нашем селе многие выпивают…Я огляделась. Обычная деревенская изба. На тумбочке, у окна, моя фотография. На стене его фото в траурной рамке.Мы с Пашиной матерью сразу пошли на кладбище. У его могилы росла тоненькая березка. Над небольшим холмиком возвышался деревянный крест, к которому была прибита дощечка с надписью: «Телегин П. П. 1929-1953».Прошел год. И меня стали одолевать сны, в которых я встречалась с Пашей. Он настойчиво брал меня за руки, тянул за собой и говорил:— Ты меня уже забыла, а я тебя так любил.Он приближал лицо ко мне, и я ощущала его горячее дыхание. Я его отталкивала и просыпалась вся в холодном поту. Я рассказала о своих снах одной знакомой старушке, и она меня научила:— Все твои сны оттого, что ты Бога забыла. Купи в церкви три свечи и с молитвой одну поставь в церкви, вторую сожги у себя дома, а третью отнеси на могилу своего Павла. И снова будешь весела и спокойна.Я так и поступила. Вместе с третьей свечой прихватила выкопанную в лесу рябинку и поехала на кладбище.Стояла поздняя сухая осень. Деревья были уже голые, без листьев. С большим трудом нашла могилу Павла. Крест наклонился, и земля вокруг него была рыхлой. Я легко выкопала ямку и посадила в нее принесенное с собой деревце, выправила крест. Поставила свечку на плоский камень, зажгла ее и уселась под березкой. Вспомнила Пашу, его огненный чуб, янтарные веснушки, рассыпанные по лицу, и мне стало очень одиноко. Вдруг неожиданно почувствовала руку на своей голове. Даже сквозь теплый платок ощутила прикосновение холодной жесткой ладони. Сильный толчок в спину, и я уткнулась лицом в могильный холм. Непонятная сила вдавила меня в землю. У меня перехватило дыхание, перед глазами что-то вспыхнуло, и я потеряла сознание…Когда пришла в себя, лежала в стороне от могилы на спине. Кофточка была расстегнута, юбка разорвана почти до пояса, а трусы валялись в стороне. На животе багровело пятно, а на спине (дома я рассмотрела) — глубокая ссадина. Я не сомневалась, что на меня напал насильник. Стыд, страх, ненависть, отчаяние — все смешалось во мне. Дома у меня поднялась температура, и фельдшерица выписала мне больничный с диагнозом грипп. Постепенно я пришла в себя и успокоилась. Я тогда была молода, здорова и не сошла от этого с ума. Но когда поняла, что беременна, пока искала бабку, которая смогла бы помочь мне, время упустила.К лету я родила сына. У него были длинные рыжие шелковистые волосы. Я назвала его Пашей. Он рос крепким, подвижным и болел редко. Но все больше он становился похож на покойного Павла. Я с недоумением и даже с испугом брала его на руки и прижимала к груди. Через два года я вышла замуж, переехала в Ленинград, родила дочь. Когда сыну исполнилась 10 лет, мы с ним поехали в село, в котором жила мать Павла Телегина. Она меня узнала, плакала, вспоминая сына. А потом взглянула на Пашу и почти онемела. Долго ходила вокруг него, обнимала, гладила его рыжую шевелюру и шептала:— Это мой внук, я тебе благодарна за него. Он весь в моего сына, даже так же морщит нос. Почему раньше не приезжала, почему скрывала столько лет? Женщина нашла в альбоме старое фото сына и отдала его мне…»Я еще раз внимательно рассмотрел фотографии. На одной из них на обратной стороне стоила дата: «1929- 1953», на второй — год рождения, 1955-й. Невероятное сходство!— Если говорить серьезно, — проговорил я, — ваша история очень таинственная и слишком фантастичная. Но в нашей жизни много загадочного.Моисей Шенкман.г. Ратинген, Германия.

Ключевые слова: Кладбище сын внук призрак

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