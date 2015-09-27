Близкий контакт

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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:48

Причина: Авторская стилистика сохранена

A.Norton Просмотров: 156 Комментарии: 1 +4 Вчера, 23:48 by

В 2005 году мы с мужем поехали отдыхать на Белосарайскую косу. Еще с детства коса и ее окрестности запомнились мне сказочно красивыми пейзажами: чистая вода, окрашенная лазурно-голубым оттенком, нетронутая природа приазовских степей, вполне сносные песчано-ракушечные пляжи. Такие места — редкость на загрязненном Азовском побережье.Белосарайская коса представляет собой изогнутый полуостров протяженностью три километра, выдающийся далеко в море. На прилегающей к большой земле части полуострова расположилось одноименное село. В селе всего две улицы, застроенные частными домиками не выше трех этажей, виллами и базами отдыха.Мы сняли жилье подешевле — небольшую комнатку в частном доме. Все удобства размещались во дворе, телевизора и радио в помине не было. Меблирована комната была очень скромно — пара стульев, две односпальные кровати, платяной шкаф. Зато до моря рукой подать и цена не кусается — всего сорок гривен в сутки с одного человека. Хозяевами дома была семейная пара средних лет. Муж промышлял рыболовством, жена целыми днями гнула спину на небольшом огороде, потом вместе торговали на местном рынке. Он продавал туристам вяленую и копченую рыбу, она — свежие овощи.Днем мы с мужем валялись на пляже, купались в теплом море, а вечером ходили гулять на дальний конец косы. Наши однолетки в это время вовсю развлекались на пенных дискотеках в ночных клубах (а их на косе было аж целых два!), но нам больше нравилось уединение. Лучше идти по берегу, наслаждаясь мягкой прохладой ночи, слушать тихий плеск волн, чем бестолково дрыгать ногами-руками под громкую музыку.Вечером 10 августа мы по привычке вышли на прогулку. Незаметно наступила чудесная летняя ночь. На небе замерцали звезды, и взошел бледно-сияющий полумесяц. Мы шли вдоль опустевших пляжей, пока не добрались до строящегося коттеджного поселка. Стройплощадка была огорожена временным забором — из секций деревянных столбов с натянутой между ними проволочной сеткой.Ночь была светлой. По ту сторону забора просматривалась типичная картина масштабной стройки: кирпичные коробки будущих домов без крыш, на месте окон и дверей — зияющие темные провалы. Повсеместно были навалены груды земли, смешанной с песком, кучами валялись кирпичи, немного поодаль — листы шифера и доски. Под наспех построенным навесом громоздились уложенные на деревянные паллеты бумажные мешки с раствором. Возле ближайших к забору домов строители оставили грязные железные корыта, лопаты и бетономешалки.Стройка никем не охранялась, в пределах будущего коттеджного поселка я не заметила ни одного фонаря. Мне показалось странным, что работяги просто побросали строительные материалы, оборудование и ушли. Забор вокруг поселка был хлипенький, а местные ни за что не упустят возможность утащить то, что плохо лежит. Мы не раз видели, как под прикрытием ночи трое-четверо крепких мужиков запросто обчищали неохраняемые стройки. Пришли, что надо вынесли, и все — никого не найдешь.Рассуждая о врожденной склонности нашего народа к воровству, я краем глаза окинула перекопанную вдоль и поперек стройплощадку. Муж стоял рядом со мной — и увидел то же, что и я. Между недостроенными коттеджами, окружавшими то, что когда-нибудь станет центральной аллеей с лавочками и клумбами, медленно летел кислотного цвета шар. Расстояние между ним и землей составляло примерно два метра. Летел шар идеально ровно, не отклоняясь от выбранного направления, и бесшумно.Неосознанный до конца душевный порыв буквально толкнул меня к забору. Ядовито-зеленое свечение шара притягивало и завораживало. Я чувствовала, что мое сознание затягивает в глубины этой странной сферы, как мои мысли тают в нем, как что-то чужеродное и далекое вползает в мою голову, пыталась отразить вторжение, но гипнотическое воздействие шара наглухо подавило мою волю к сопротивлению. Я отчетливо помню, как вцепилась пальцами в ячейки сетки, неотрывно смотрела на приближающийся шар — и беззвучно шептала незнакомые мне слова. На языке, никогда мной не изучаемом.Время вокруг замедлило ход. Я погружалась все глубже в гипнотический транс. Из состояния потери контроля над собственным телом и разумом меня вывело чужое прикосновение. Это муж оторвал меня от забора. Он сильно побледнел и выглядел испуганным. Не могу сказать наверняка, что напугало его больше — появление шара или моя реакция на него. Неземной свет манил меня, я попыталась оттолкнуть мужа и снова слиться с парящим в полуметре от забора шаром, но он цепко схватил меня за руку и силой уволок прочь от стройки. По непонятной причине гипноз шара никак на него не подействовал, за что я бесконечно благодарна судьбе.Муж вытащил меня на затихший, безлюдный пляж. Я брыкалась, отбивалась, рычала, выкрикивала оскорбительные угрозы и требовала отпустить меня. Но сильные руки мужа держали меня крепко. Изловчившись, я вывернулась и укусила его за руку. От неожиданности он вскрикнул и уронил меня на песок. Удар о землю оглушил меня. Я не смогла подняться и поползла обратно к песчаным наносам, за которыми скрывалась стройка. Муж набросился на меня сзади, придавил к земле. Мы сплелись в отчаянной борьбе. Я каталась по песку, отбиваясь от него с ожесточением дикого зверя, загнанного в ловушку.Недолгая борьба закончилась моим поражением. Муж дотащил меня до кромки прибоя, прижал к земле и плеснул в лицо теплой соленой водой. Это отрезвило меня. Я перестала извиваться и в изумлении уставилась на его лицо — исцарапанное до крови. Навеянный шаром морок схлынул. Когда муж сказал, что царапины нанесла ему я в приступе ярости — то я не поверила, подумала, он решил разрядить напряжение неудачной шуткой. Не могло быть, что на меня вдруг нашло животное бешенство! Я же не припадочная истеричка, с чего мне буянить на ровном месте?! В ответ на мои вялые оправдания муж невесело усмехнулся, вытер кровь с разбитой губы и повел меня домой.Я долго размышляла над случившимся ночью 10 августа 2005 года. Что я видела на стройке? Шаровую молнию? Так учеными доказано, что они не «живут» дольше десяти секунд, а шар я наблюдала намного дольше означенного времени. По окрасу шаровые молнии бывают красного, оранжевого, желтого, белого и голубого цветов, но никогда — едко-зеленого, раздражающего глаз цвета. При полете шаровые молнии издают негромкое потрескивание или гудение (напомню — мой шар летел без звуков вообще). Способности гипнотизировать людей за шаровыми молниями никогда и никем не замечалось. Околонаучная теория рассыпалась карточным домиком, вместо нее напрашивалась гипотеза о внеземном происхождении того шара. Я изучала разные источники из области уфологии, читала рассказы людей о встречах с летающими тарелками и похищениях пришельцами, но нигде не встречала упоминаний о светящихся зеленым шаровидных объектах. После многих месяцев бесплодной работы я отчаялась найти хоть какое-то объяснение увиденного тогда феномена.Через две, может, три недели я купила на книжной ярмарке сборник рассказов Лавкрафта. Пусть я девушка, но мне нравится смотреть хорошие фильмы ужасов с крепким сюжетом и читать написанные мастерами жанра мистические рассказы. Вернувшись домой, я немедленно засела за чтение сборника. Один из рассказов дал мне ключ к разгадке туманной истории с шаром. Называется он «Цвет из иных миров». Сюжет раскрывать не стану — если заинтересовались, не лишайте себя удовольствия прочитать рассказ. Скажу только, что внеземные цвета из книги и цвета из моей реальности не совпали — но разве это имело значение, когда рассказ культового писателя далекой эпохи навел меня на возможную разгадку секрета зеленого шара с других планет?Следующим летом мы снова поехали на косу. Коттеджный поселок к тому времени уже достроили. Мы заселились в один из уютных домиков, не пожалев на это денег, прожили там полтора месяца — в расчете увидеть повторение феномена и подтвердить мои предположения. Но загадочный шар ни разу не появился. Каждое лето мы возвращались туда, даже когда в нашей семье появился ребенок — и каждый раз уезжали ни с чем. В селе люди никогда не говорили о повторяющихся появлениях зеленого шара, в коттеджном поселке никто не пропал и не погиб. Вот и все, что я хотела вам рассказать. Для лучшего понимания, что именно я искала, расспрашивая пожилых бабушек и старожилов села о странных явлениях вроде ночного свечения, выросших в садах невиданно огромных, красивых на вид, но безвкусных плодов, панического поведения животных — не поленитесь познакомиться с «Цветом из иных миров». Это по-настоящему страшная история, для наведения на читателя холодящей жути ей никакие монстры и безумные боги из глубин космоса не нужны.

Ключевые слова: Гипноз необычные состояния стройка шар авторская история

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