Кот-хранитель

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

V.V.Pukin Просмотров: 549 Комментарии: 12 +22 Сегодня, 13:58 by

Приятель мой Павлик развёлся с женой после почти двух десятков лет совместной жизни. Такое случается. А так как мужик оказался на редкость порядочным, то оставил бывшей жене и взрослой дочери всё, что было скоплено за годы семейной жизни. Сам ушёл на съёмную квартиру с одним чемоданчиком. Да со старым кошаком Кешей впридачу. Как в той сказке про кота в сапогах.Где-то с год жил Павлик один, на противоположный пол и не глядел. Отходил, так сказать, от потрясения. Но ближе к лету раненое мужское сердце стало наконец оттаивать. Он даже завёл страничку на интернет-сайте знакомств. Вот через тот сайт и познакомился с одной Юлей, крашеной блондинкой. Вообще-то по паспорту она, скорее всего, была какая-нибудь Юльгиза или Гюльчатай, типичная такая дочь Востока. Но славяне же толерантный народ, нам по барабану: чёрненькая, жёлтенькая, лишь бы человек был хороший!Вот и задружил Паша с этой Юлей не на шутку. До свадьбы, конечно, пока не дошло, но через неделю кафешно-киношного периода дамочка уже стала оставаться ночевать в Пашкиной съёмной холостяцкой берлоге. И всё бы хорошо, да уж больно её кот Кеша пугал. Ходил за Юлей по пятам, не отставая ни на шаг. Словно контролировал. Даже в туалет пытался прорваться. А когда парочка забиралась в кровать, тут же норовил пристроиться рядом. Да не скромненько с краешку, а непременно старался втиснуться между голубками. Юлю такое поведение нахального кота очень напрягало.Однажды посреди ночи Павлик вообще чуть заикой не стал, очнувшись от пронзительного бабьего визга. Причина вскоре выяснилась, когда Юля чуток отошла от истерики. Оказалось, проснулась она оттого, что стало трудно дышать. На грудь словно тяжёлый камень давил. Открыла глаза и прямо перед своим лицом увидела ощеривщуюся (по её рассказу) звериную морду с выпученными шарами, которая показалась такой ужасной, что женщина заверещала в голос.А это был просто кот Кеша, пристроившийся у неё на груди. Он и на Павлика так раньше постоянно залезал по ночам. Ничего особенного. Но Юля напугалась до смерти. К тому же вес кота женщине показался неимоверным. Говорила, едва не плача, что он чуть не раздавил ей грудную клетку. И этот пристальный взгляд кошачьих глаз в упор!Справедливости ради надо признать, что Кеша и впрямь постоянно пытался, что ночью, что днём, подобраться поближе к Юлиному лицу и заглянуть ей в глаза.В общем, из-за кота или нет, но через полмесяца Юля парня бросила. Просто перестала приходить в гости, а потом вовсе на редкие телефонные звонки отвечать. Да Пашка и не докучал особенно. Разбежались, ну и ладно. Невелика потеря.Только вскоре случилась неприятность – Кеша заболел. Если прежде рубал всё подряд с аппетитом тигра, то теперь стал всё реже подходить к своей чашке на кухне. Да и то, подойдёт, понюхает и шагает обратно, чтобы тихонечко прилечь в уголке. Паша ему уже чуть не чёрную икру накладывает, а кот поклюёт пару крошек и с виноватым взглядом возвращается на свою лёжку. Заболела зверушка… Исхудал весь, только в животе словно шарик какой. На опухоль очень смахивает.Носил Павлик кота к ветеринарам. Сначала таблетки и порошки прописывали, а потом сообщили, что кота лучше усыпить, чтобы не мучился. А Кеша на самом деле здорово сдал. Высох, как мумия, ходил еле-еле, шатаясь и чуть не падая. Пашка места себе не находил от горя. Потерять такого верного друга, с которым прожили бок о бок 15 лет! Приговор и «добрый» совет ветеринаров он начисто отверг. Обратился за помощью к приятелю, чья родственница исцеляла болезни нетрадиционными методами. Проще говоря, магией.Женщина эта и объяснила Павлику, что да как предпринять, чтобы спасти любимого кота. Сама за это дело почему-то не стала браться, хоть Пашка и раскошелиться был готов.Но мужик сам справился. Да и не особо хитрым обряд оказался. Он мне позже проговорился случайно, какими манипуляциями занимался (хоть знахарка и строго-настрого запретила о том кому-либо рассказывать).В итоге, хотите верьте, хотите нет, Кеша пошёл на поправку! Сначала потихоньку, а потом и в полный рост. Снова начал есть, даже с ещё большим аппетитом. Твёрдый шар в животе, бывший размером со здоровенный мужской кулак, стал рассасываться, уменьшаться, а потом и вовсе перестал прощупываться. Кот буквально за пару недель оброс мясом, и даже кое-где жирком. Шерсть залоснилась, а довольная мордуленция стала круглой, как в старые добрые времена. В общем, жизнь у обоих холостяков наладилась, вернувшись в прежнее русло.Про мимолётный роман с Юлей Павлик и вовсе теперь не вспоминал. Освоился на сайте знакомств. Стал периодически контактировать то с одной, то с другой, то с третьей, жаждущей романтики и приключений, любительницей интернета. И вот, как-то одна из этих дамочек, разговорившись после доброй дозы шампанского и приятно проведённого времени, поведала Паше необычную историю про свою подружку. Ту, оказалось, тоже звали Юля.Дальше со слов Пашкиной подружки:«У Юли тяжело заболел отец. Врачи, как всегда, оказались бессильны. Правильный диагноз поставили уже на четвёртой стадии, когда весь ливер у мужика развалился. Одно утешение, в их большой татарской родне нашлась бабка, владевшая магией. Ну, так все говорили.К ней и обратились с последней надеждой за помощью жена и дочь помирающего больного. Что бабуська там насоветовала - доподлинно неизвестно. Но смысл сводился к тому, что надо срочно перевести болезнь на другого мужчину. И лучше, чтобы иноверца.Вот с целью спасти папку Юля и познакомилась на сайте с одним лошком. Всё сделала, как научила бабушка. Несколько раз для этого пришлось ночевать дома у ничего не подозревавшего парня. А потом, когда обряд был выполнен полностью, под благовидным предлогом с ним рассталась.В благополучный результат, конечно, верилось с трудом. Но в такой безвыходной ситуации часто народ пускается во все тяжкие и начинает верить в чудеса.И чудо произошло! Юлин папка, к всеобщему изумлению, пошёл на поправку! Как это случилось? То ли бабкина магия помогла, то ли человеческий организм самостоятельно победил смертельный недуг?.. Да это уже особенно никого не волновало. Главное, мужик стал стремительно выздоравливать! Уже строил планы на будущее, о том, как летом закончит дом на дачном участке, будет снова ездить на рыбалку и ходить по грибы-ягоды…Но, к несчастью, радость продлилась недолго. Недели через три болезнь вернулась. И уже с троекратной силой. Юлин отец умер.»Павлик внимательно дослушал повествование, а потом спросил:- А что с тем лошком сайтовским сталось?- Да кто ж его знает? Юля с ним больше не встречалась, а все контакты удалила почти сразу после расставания.Пашка на минуту задумался и снова спросил:- Есть у тебя в телефоне фотка Юли?- Да есть, конечно. Вот, смотри… А зачем тебе? История понравилась?..И женщина весело рассмеялась, протягивая свой смартфон. С экрана Пашке улыбалось знакомое скуластое лицо крашеной блондинки…Конечно, Пашка ничего не стал рассказывать своей временной визави.Только совершенно по-другому взглянул на своё знакомство с Юлей. А ещё на своего верного друга Кешу. Который каким-то непостижимым образом, ни секунды не раздумывая, принял весь удар чёрного обряда на себя…А вы говорите, инстинкты…05.04.2018

Ключевые слова: Кот чёрная магия колдовство смертельная болезнь чудесное исцеление авторская история

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