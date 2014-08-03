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Истории из жизни

Искупление вины

Два года назад у моей двоюродной сестры Ирины возникли проблемы с позвоночником. Сначала это было легкое покалывание в районе копчика, затем, быстро усиливаясь, боли появились в крестце. Пришлось обратиться к невропатологу. После обследования доктор поставил диагноз: остеохондроз. Назначила процедуры, прописала лекарства. Когда все это не помогло, а боли в пояснице стали невыносимыми, Ирину направили в больницу. Сначала в одну, затем в другую. Так начались ее скитания по больницам. Однако, несмотря на старания специалистов, улучшений не было.

Главная проблема заключалась в том, что врачи никак не могли поставить точный диагноз, чтобы начать эффективное лечение. Не помогали ни бесчисленные анализы (в том числе биопсия позвоночника), ни выписанные на 40 тысяч рублей лекарства, ни процедуры, ни крайне болезненные уколы.

Когда Ирина принимала лекарства, у нее резко повышалась температура. Когда же ей делали уколы, температура понижалась, но сразу же подскакивало давление, тошнило, кружилась голова. За полгода пребывания в больницах она настолько ослабла, что с трудом переставляла ноги.

Поскольку состояние пациентки не улучшалось, ее в конце концов выписали домой, предложив оформить инвалидность, и дальнейшее лечение продолжать в платных больницах. Таким образом, официальная медицина расписалась в собственном бессилии.

Два месяца Ирина провела дама в инвалидной коляске. А весной ее муж Вадим решил отправить жену в деревню к своему брату с надеждой, что местная природа и здоровая пища помогут облегчить ее страдания.

Вот что рассказывала о пребывании в деревне сама Ирина.

Брат Вадима Аркадий и его жена Анна встретили меня радушно. Делали все возможное, чтобы мне было комфортно. Отдыхай и радуйся жизни! Но эти мучительные боли в позвоночнике… из-за них не я могла передвигаться без посторонней помощи.

Однажды, когда я как обычно сидела в инвалидной коляске на веранде, к нам пришла почтальон Маша – женщина предпенсионного возраста. Сочувственно посмотрев на меня, она поинтересовалась, дома ли Анна.

– Доит козу, – ответила я.

Почтальон хотела еще что-то спросить, но тут появилась Анна. Она пригласила почтальона в дом. А когда минут через десять вернулись, почтальон, вновь сочувственно взглянув на меня, быстро ушла. Анна, глядя ей вслед, сказала:
– Маша спрашивала, что с тобой. Ну, я ей рассказала все, как есть, мол, врачи от тебя отказались. Мария пообещала поговорить о тебе с ведуньей, бабушкой Лукерьей. Она живет в соседнем поселке, и у Маши с ней хорошие отношения. А вдруг да поможет. Если бабушка согласится, Аркадий съездит за ней.

Через несколько дней Маша позвонила Анне и сообщила, что бабушка может приехать завтра утром. Договорились о времени. Когда машина Аркадия остановилась у калитки нашего дома, из нее вышла худенькая, довольно бодрая старушка, с собранными на затылке, без проблесков седины русыми волосами. Видимо, уже зная о моих проблемах, она не мешкая приступила к делу. Сначала легкими плавными движениями несколько раз провела пальцами по всему позвоночнику: снизу вверх, сверху вниз, затем, не мигая, пристально посмотрела мне в глаза. И от этого острого взгляда закружилась голова, а глаза завесила серая пелена. Это состояние длилось лишь несколько мгновений. Когда я пришла в себя, ведунья сказала:
– Со спиной у тебя все в порядке. У тебя душа болит.

Мы удивленно переглянулись. А ведунья продолжала:
– Ни один доктор не знает, как душу лечить. Их этому не учат, да и научить невозможно. Это Божий дар, дается он далеко не каждому. Поэтому ни лекарства, ни врачи тебе не помогут.

Она приложила ладони к моим вискам, закрыла глаза и начала что-то шептать. Через минуту вновь открыла глаза, покачала головой и выдала:
– На тебя наведена порча.

Я даже оторопела от услышанного и изумленно посмотрела на ведунью.

– Но кто, почему? – первой не выдержала Анна.
– Потому что Ирина когда-то очень давно причинила сильную душевную боль знакомому. Человек этот умер, и его боль перешла на нее. Порча это. Вот поэтому и мается.
– И что же нам делать? – вновь встряла в разговор Анна.

Ведунья, не задумываясь, ответила:
– Пусть Ира вспомнит человека и зло, которое ему сделала. А до этого я ей помочь не сумею.

После отъезда бабушки Лукерьи я принялась вспоминать: кому и когда могла причинить боль. Однако, как ни перебирала перипетии своей жизни, ничего даже мало-мальски подходящего не вспомнила. Изо дня в день я тщетно пыталась восстановить в памяти имя обиженного мной человека. Я совсем отчаялась и, когда в очередной раз позвонил Вадим, волнуясь, рассказала ему об условии, поставленном ведуньей.

– Кому же, как не тебе, решить головоломку? – сказал он. Однако через день он позвонил:
– Слушай, а может, это твоя бывшая подруга Настя? Та, у которой ты меня увела?

Меня словно озарило: как я могла забыть! Ну, конечно же, это она! Несказанно обрадованная, я попросила Вадима во что бы то ни стало хотя бы что-то узнать о ней. Муж позвонил следующим утром и объяснил, что Анастасия умерла два года назад. Анна немедленно связалась по телефону с почтальоном Машей, и через неделю Аркадий привез бабушку Лукерью к нам.

Когда я рассказала ей все, что узнал Вадим, она проделала руками над моей головой какие-то пассы. После чего, как и раньше, приложила ладони к моим вискам и, закрыв глаза, сказала:
– Да, это та женщина, которой ты причинила зло. Теперь тебе придется замаливать свой грех. Молись каждый день, говори по 10 раз: «Господь наш милосердный, страсти мое прегрешение, позволь мне поклониться и попросить прощения у той, кому я причинила зло». У тебя ведь беда с поясницей, вот и будешь стараться поклониться. Только молись искренне, от всего сердца. И еще думай о том, как было больно твоей подруге. Ты ведь подло с ней поступила, предала дружбу. Если сделаешь все, как надо, Господь может даровать тебе прощение, ты исцелишься.

Положив на стол холщовый мешочек, бабушка Лукерья добавила:
– Отвар из этих трав будешь пить каждое утро.

Молилась я истово, временами даже до слез. И еще мысленно просила прощения у Насти. Прошло два месяца – облегчение не наступало. Но я верила бабушке Лукерье и продолжала молиться. И только спустя еще полтора месяца почувствовала, что боль в позвоночнике хотя и медленно, но все-таки начала ослабевать. Однако лишь через пять месяцев мои мучения со спиной закончились.

Очень хочется надеяться, что Господь принял мои молитвы, поэтому и простил. Простила и та, которой я когда-то причинила боль. Недавно я встала с инвалидной коляски и могу ходить самостоятельно.

Кстати, ведунья категорически отказалась от денег и подарков, объясняя свое решение так: «Брать деньги за лечение – большой грех».

Не держите ни на кого обиду! Как бы с вами ни поступили. Обида будет жечь вас изнутри, разрушая душу и тело. Простите всем. Простите всё! Живите с легким сердцем.

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:54
Сегодня, 09:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 633Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Сестра проблемы с позвоночником ведунья душа зло обида прощение

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 11:13
+3
Онлайн
Группа: Модераторы
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Публикаций: 406
Комментариев: 7 013
Финальная фраза выглядит странно и неуместно, как присобаченная от другой истории.
Вообще, странное впечатление от рассказа осталось. Непонятно, что хотел сказать Автор своим творением.
Журналисту традиционный плюс.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:31
+4
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Публикаций: 57
Комментариев: 2 478
Цитата: Летяга
странное впечатление от рассказа осталось

Впечатление наклепанного на заказ осталось, вот что. Опять эти всепрощения. Люди куда хуже этой Ирины поступают, и хоть бы что кольнуло где-то.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#3 написал: Веснянка
Сегодня, 11:32
+4
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Публикаций: 14
Комментариев: 376
При прочтении таких историй вопрос остаётся только один: как вообще можно увести человека, причём взрослого? И при чём здесь дружба? И странно, почему по такой логике ничего не болело у Вадима: он, что, новорожденный ягнёнок, которого увели на верёвке со двора - или он тоже предатель? Тогда уж он должен был оставаться с Настей, даже если не любил/разлюбил, а не уходить к той, которая понравилась, да ещё и к подруге.
И мне тоже последняя фраза кажется ни к селу ни к городу и бессмысленной.
Без оценки.
Зарегистрирован: 30.01.2016
 
#4 написал: Летяга
Сегодня, 11:43
+1
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Группа: Модераторы
Репутация: (9551|-4)
Публикаций: 406
Комментариев: 7 013
Цитата: зелёное яблочко
Опять эти всепрощения

Копирайтер - анацефал.
Кого должна была простить ГГ? Кто мне ответит на этот простой вопрос?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#5 написал: Joss
Сегодня, 12:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 166
Видимо не сильно подруга обиделась на Ирину. Если так быстро простила...
Зарегистрирован: 1.02.2016
#6 написал: npoxopova
Сегодня, 14:02
+2
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Комментариев: 20
Цитата: Летяга
Цитата: зелёное яблочко
Опять эти всепрощения

Копирайтер - анацефал.
Кого должна была простить ГГ? Кто мне ответит на этот простой вопрос?


Простить, наверно, должна была Настя, которая по злобе своей душевной невольно навела порчу на бывшую подружку, а сама и вовсе сгинула со света белого.
Я , лично, так понимаю...

Я, честно говоря, особой вины Ирины не вижу, ведь ушёл к ней Вадим от Насти добровольно, судя по всему, ритуалов она не проводила и пр.
Конечно, если бы я знала, что моей подруге нравится кто-то, я бы не стала проявлять знаков внимания и т.д. к этому типу, но не крепка любовь была значит между Настей и Вадимом, раз он "срыгнул" от неё к другой
Зарегистрирован: 8.03.2018
#7 написал: Шахерезада
Сегодня, 14:11
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 441
Если Ирина на подсознательном уровне чувствовала вину перед подругой за то, что отбила парня, то понятно что болезнь ее - это чистой воды психосоматика, поэтому врачи не могли обнаружить патологию и определиться с диагнозом. А все мы знаем, что чувство вины требует наказания, потому что только оно искупает вину. Вот тело и выдало ей боли, усадило в инвалидную коляску. Вера в молитву и в то, что там сверху спишут ей это проступок сделили чудеса, Ирина поверила, что молитвами искупила свою вину, а значит уже не виновна перед подругой.
Цитата: зелёное яблочко
Люди куда хуже этой Ирины поступают, и хоть бы что кольнуло где-то.
Если они при этом не чувствуют своей вины, никакого наказания в виде болезней их психосоматика никогда не выдаст.

Цитата: Веснянка
И мне тоже последняя фраза кажется ни к селу ни к городу и бессмысленной.
И я такого же мнения, причем здесь обида, которую нужно простить, когда речь идет совсем о другом, о чувстве вины Ирины, за которое как за крючок зацепилась боль ее подруги перед смертью. Возможно речь идет о Насте, о том, что она простила Ирину.

Цитата: зелёное яблочко
Опять эти всепрощения.
Если вообще говорить о прощении, то я за, но только после того, как человек понес наказание за свое зло, НО НЕ раньше! 453
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
#8 написал: Веснянка
Сегодня, 14:33
0
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Репутация: (1266|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 376
Цитата: Летяга
Кого должна была простить ГГ? Кто мне ответит на этот простой вопрос?

Вопрос на самом деле у вас непростой. Но интересный. Постараюсь ответить без флуда, хоть похожие темы меня очень "цепляют".
Повторю снова: Вадим - не малыш, которого увели, пообещав конфету или новую игрушку. И не ягнёнок на разъезжающихся копытцах, которого со двора увели. Каким бы ни был "облико морале" Вадима, он ушёл по собственной воле. А ему-то ничего не было; об этом история умалчивает.
ГГ не похищала Вадима, не привораживала, ничем не угрожала и не пытала; в тексте ничего об этом не сказано. Я вообще не понимаю, как можно "прятать" парня/жениха/мужа от подруг; если он такой, какой есть,то на него и подруга не нужна.
Прощение, мне кажется, вообще здесь ни при чём. УК никто не нарушал; а если прошла любовь, значит, прошла. Может, Насте потом просто было больно смотреть на счастливую подругу и счастливого бывшего парня; а отчего вообще она сама умерла? Случайно или не случайно - и привязано ли это как-то к истории?
По-моему, здесь прощать некого и не за что; а самое страшное происходит, когда начинаешь винить и "наказывать" сам себя; самая страшная ненависть, это к нам же самим.
И по теме: "простить" ГГ должна была сама себя. Вот и всё. Ни в чём она не была виновата.Даже если кому-то это кажется иначе.
Кто знает, может, когда-то её "царапнул" тот факт, как она стала девушкой и женой Вадима, вот потом её тело/душа/подсознание/не знаю, что/ и выдало.
У меня есть версия, что ГГ наказала сама себя.
Ну, или бывшая подруга с чем-то "постаралась".
У меня версии закончились.
Зарегистрирован: 30.01.2016
 
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