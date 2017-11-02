Хозяин

Lynx Просмотров: 718 Комментарии: 7 +14 Вчера, 19:57 by

В лесу-то страху натерпеться - не проблема, но вот у себя дома...Есть у меня квартира в Подмосковье, в ней уже лет 13 никто не живет, пустует себе стоит, вот и решил ее облагородить - ремонтом заняться, чтобы потом жить в нее переехать с супругой и сыном.Я, конечно, слышал у знакомых, что домовые вовсе не выдумка, а они действительно существуют, но до прошлого года относился как-то скептически к таким утверждениям.Приехал в квартиру в праздничный день, пыли - сантиметра полтора, наверное. В общем, не квартира, а такой склеп получился. Ну, думаю, нужно начинать, а с чего - глаза аж разбегаются. Решил сначала весь старый хлам выбросить из дома, а такого оказалось в избытке - старые игрушки, швейные машинки, утюги "прабабушкины" и еще куча всякой ветоши и старых вещей.В общем, кое-как половину этого барахла выбросил к вечеру. Постелил кровать и лег спать.И что же тут началось, просто ужас какой-то! По соседней комнате кто-то бегает и прыгает (полы деревянные - скрипучие до ужаса, все слышно), дверь в мою комнату приоткрывается и так предательски начинает скрипеть, что мурашки по коже бегут. С полок и антресолей кто-то на пол прыгает.Вся квартира на ушах стояла всю ночь. На кухне было слышно, как падали половники и ложки на пол, бились тарелки, постоянный частый и мелкий топот, прыжки.В общем, всю ночь я провел как на иголках, дрожал как осиновый лист - страшно же, а что сделать - не знаю, даже встать с кровати боязно, но сразу понял, что домовой шалит в квартире. Но с чего вдруг?А как стало немного светлеть, прямо около кровати, в ногах кто-то сильно так захрапел, как храпим мы, мужчины, после изрядного количества алкоголя, выпитого накануне. Я аж чуть не подпрыгнул, лежу и думаю: "Что за чертовщина-то такая?! Я в квартире один, животных нет, соседей не слышно, а тут рядом со мной кто-то лежит и храпит как последний пьяница!".Взял себя в руки и громко так, резко сказал:- А ну хватит храпеть, зараза! Поспать толком всю ночь не дал!И храп сразу пропал, послышались ленивые шаги из комнаты, и все на этом прекратилось.Долго я еще лежал и думал о том, почему домовенок так меня пугал всю ночь? А потом постепенно "дошло" - жил он тут себе, поживал спокойно, ко всему привык, одному жилось хорошо, а тут заявился какой-то мужик, стал его любимые вещи выбрасывать, порядок наводить - вот домовой и разозлился на меня.Уже совсем светло, время около 9:00. Собираюсь с силами и встаю с кровати, одеваюсь и иду смотреть погром своей квартиры обиженным домовым. В итоге: на кухне куча сваленной на пол посуды, причем битой и не битой; холодильник открыт, а на столе лежит открытая пачка крабовых палочек - неряшливо открытая и наполовину съеденная. Но больше всего меня улыбнуло, что бутылка пива, которую я купил себе и так и забыл про ее существование вчера вечером, очень красиво так стояла на столе и была выпита наполовину, а стол немного смочен этим самым пивом.В это день я больше ничего не делал, собрался и поехал домой, а перед этим купил полбатона белого хлеба, бутылку дешевой водки и соль. Оставил все это в квартире на столе.Вернулся через неделю и что я вижу? Хлеба нет, соль нетронута, а бутылка с водкой выпита наполовину - значит, думаю, мои гостинцы понравились "хозяину квартиры".И вот с тех пор он меня больше не тревожит. Видимо, смирился с тем, что у него теперь будет новая чистая квартира и новый хозяин.P. S. Хотите - верьте, хотите - нет, но рассказал я вам чистую правду, без малейших преувеличений. Но теперь я знаю точно, что домовые существуют.

Ключевые слова: Квартира хозяин шаги посуда храп домовой

Другие, подобные истории: