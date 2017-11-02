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Истории из жизни

Хозяин

Хозяин


В лесу-то страху натерпеться - не проблема, но вот у себя дома...

Есть у меня квартира в Подмосковье, в ней уже лет 13 никто не живет, пустует себе стоит, вот и решил ее облагородить - ремонтом заняться, чтобы потом жить в нее переехать с супругой и сыном.
Я, конечно, слышал у знакомых, что домовые вовсе не выдумка, а они действительно существуют, но до прошлого года относился как-то скептически к таким утверждениям.

Приехал в квартиру в праздничный день, пыли - сантиметра полтора, наверное. В общем, не квартира, а такой склеп получился. Ну, думаю, нужно начинать, а с чего - глаза аж разбегаются. Решил сначала весь старый хлам выбросить из дома, а такого оказалось в избытке - старые игрушки, швейные машинки, утюги "прабабушкины" и еще куча всякой ветоши и старых вещей.
В общем, кое-как половину этого барахла выбросил к вечеру. Постелил кровать и лег спать.

И что же тут началось, просто ужас какой-то! По соседней комнате кто-то бегает и прыгает (полы деревянные - скрипучие до ужаса, все слышно), дверь в мою комнату приоткрывается и так предательски начинает скрипеть, что мурашки по коже бегут. С полок и антресолей кто-то на пол прыгает.
Вся квартира на ушах стояла всю ночь. На кухне было слышно, как падали половники и ложки на пол, бились тарелки, постоянный частый и мелкий топот, прыжки.
В общем, всю ночь я провел как на иголках, дрожал как осиновый лист - страшно же, а что сделать - не знаю, даже встать с кровати боязно, но сразу понял, что домовой шалит в квартире. Но с чего вдруг?

А как стало немного светлеть, прямо около кровати, в ногах кто-то сильно так захрапел, как храпим мы, мужчины, после изрядного количества алкоголя, выпитого накануне. Я аж чуть не подпрыгнул, лежу и думаю: "Что за чертовщина-то такая?! Я в квартире один, животных нет, соседей не слышно, а тут рядом со мной кто-то лежит и храпит как последний пьяница!".
Взял себя в руки и громко так, резко сказал:
- А ну хватит храпеть, зараза! Поспать толком всю ночь не дал!
И храп сразу пропал, послышались ленивые шаги из комнаты, и все на этом прекратилось.

Долго я еще лежал и думал о том, почему домовенок так меня пугал всю ночь? А потом постепенно "дошло" - жил он тут себе, поживал спокойно, ко всему привык, одному жилось хорошо, а тут заявился какой-то мужик, стал его любимые вещи выбрасывать, порядок наводить - вот домовой и разозлился на меня.

Уже совсем светло, время около 9:00. Собираюсь с силами и встаю с кровати, одеваюсь и иду смотреть погром своей квартиры обиженным домовым. В итоге: на кухне куча сваленной на пол посуды, причем битой и не битой; холодильник открыт, а на столе лежит открытая пачка крабовых палочек - неряшливо открытая и наполовину съеденная. Но больше всего меня улыбнуло, что бутылка пива, которую я купил себе и так и забыл про ее существование вчера вечером, очень красиво так стояла на столе и была выпита наполовину, а стол немного смочен этим самым пивом.

В это день я больше ничего не делал, собрался и поехал домой, а перед этим купил полбатона белого хлеба, бутылку дешевой водки и соль. Оставил все это в квартире на столе.
Вернулся через неделю и что я вижу? Хлеба нет, соль нетронута, а бутылка с водкой выпита наполовину - значит, думаю, мои гостинцы понравились "хозяину квартиры".
И вот с тех пор он меня больше не тревожит. Видимо, смирился с тем, что у него теперь будет новая чистая квартира и новый хозяин.

P. S. Хотите - верьте, хотите - нет, но рассказал я вам чистую правду, без малейших преувеличений. Но теперь я знаю точно, что домовые существуют.
Вчера, 19:57 by LynxПросмотров: 718Комментарии: 7
+14

Ключевые слова: Квартира хозяин шаги посуда храп домовой

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Вчера, 20:24
+2
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Репутация: (323|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 711
Через неделю бутылка была выпита лишь наполовину? Давился палёнкой бедное создание
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:31
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1290|0)
Публикаций: 513
Комментариев: 5 469
А домовой то настоящий мужик, только половину выпил. blush +++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                  
#3 написал: Fleur Delacour
Вчера, 21:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 48
Вот так вот взял и согнал с кровати. А дедулька мистический, может, к обществу сразу стремился, а ему - по рукам, образно выражаясь.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#4 написал: Tigger power
Вчера, 21:15
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1255|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 340
Храпел в ногах как мужик!))) Веселый, здоровый и активный домовой +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#5 написал: conjure one
Вчера, 21:35
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4293|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 933
Что-то нечисть пошла алкозависимая и шебутная очень) Плюсану +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#6 написал: anna-ann
Вчера, 23:21
+5
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 610
Перефразируя фразу: "Домовой-алкоголик - горе в семье" flushed
Зарегистрирован: 26.08.2011
  
#7 написал: Великий Инквизитор
Сегодня, 05:48
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 174
В меру пьющий домовой,это хорошо!) Главное теперь если что и собутыльника искать не нужно!) Стоит только предложить,а он тут как тут!) Правда нужно его с ночлегом потом куда-то определить,а то своим храпом родных перепуган!)
Зарегистрирован: 14.01.2017
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