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Истории из жизни

Невидимый костер

Первая моя история не столь мистическая.
Было время, когда я работала на скорой. Вызов был к 25-летней алкоголичке, у которой с похмелья остановилось сердце.

В комнате на полу лежала молодая женщина. Нужно было осмотреть труп пациентку. Дело обыкновенное - осмотреть зрачки, прослушать наличие сердцебиения, дыхания, наличие признаков насилия.
То, что произошло далее, было со мной впервые и единственный раз, хотя немало до этого трупов видела, осматривала и реанимировала. Нет, она не ожила, нет, я не слышала голосов. Приблизившись к женщине на полметра, я просто отскочила. Мои ноги оказалась в огне. Невидимом, но четко ощутимом пламени высотой где-то 50 см.
Решив, что это последствия более чем 10-летней усталости и ночного недосыпа, поручила это ответственное дело напарнику-фельдшеру и начала опрос очевидца.

Со слов ее 50-летнего сожителя в трусах, деваха, после обильного возлияния ночью, встала с дивана, видимо, по своим каким-то делам, и упала посреди комнаты.
По результатам осмотра был выставлен диагноз - биологическая смерть. Пролежала она так довольно долго, так что реанимация была бы бессмысленна.

Завершив вызов, снова решила посмотреть хотя бы сердцебиение. И снова - уже забытое к тому моменту ощущение языков пламени и опасности. Короче, подойти я к ней так и не смогла. Абсолютное четкое чувство, что стоишь в каком-то костре, чувство явственное и невыносимое. Даже задержалась на несколько секунд, чтобы запечатлеть в своей памяти это феномен.

Позже, обсуждая этот случай с коллегой-кришнаиткой, пришли к выводу, что, скорее всего, это сгорало одно из тонких тел. Их у человека много, все они должны погибнуть к сороковому дню от смерти физического тела.
Видимо, все-таки пресловутая усталость сделала свое дело и обострила восприятие тонких материй.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:13
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 18:13 by Аннушка ЧумаПросмотров: 708Комментарии: 13
+9

Ключевые слова: Труп скорая помощь огонь тонкое тело авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:22
+2
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Публикаций: 513
Комментариев: 5 469
Удивительный феномен горения. scream ++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                  
#2 написал: Tigger power
Вчера, 18:22
+5
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Публикаций: 1
Комментариев: 2 340
Необычно, но очень занятно. Как страшно звучит - 25 летняя алкоголичка. За историю +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: Lynx
Вчера, 18:24
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3301|0)
Публикаций: 364
Комментариев: 1 942
Цитата: Tigger power
Необычно, но очень занятно. Как страшно звучит - 25 алкоголичка. За историю +++


Женский алкоголизм не излечить. У моей подруги мама почти с тех же лет пьет. Как жива осталась - непонятно. При беременности пила, пока выкидыш не случился. Страшное это дело.
Может, это душа "горела" от мучений, а Автор просто почувствовала.

Тоже плюсую.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#4 написал: Fleur Delacour
Вчера, 18:55
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 48
История жуткая и без мистики. Алкоголичка двадцати пяти лет... Пятидесятилетний невнятный мужик рядом... И слово "женщина", применяемое к двадцатипятилетней девушке(((
Зарегистрирован: 18.07.2016
#5 написал: Космонасть
Вчера, 20:31
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (323|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 711
Меня больше напугала 25-летняя алкоголичка ,чем возгорания какого-то тонкого тела (что там горело или не горело ещё не факт) а вот то,что человек в самом расцвете сил ( и даже в преддверии расцвета ,я бы сказала) уже пустил свою жизнь под откос - это просто тихий ужас.
По этой теме читала «Я работаю в наркологическом диспансере» или схожее название.- мистики ноль ,а волосы дыбом.
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#6 написал: conjure one
Вчера, 21:17
+2
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 933
Слышал, что посмертная участь умерших от пьянства незавидна, вот автор и почувствовала, пусть и непостижимым образом, невещественный огонь из преисподней. Феноменальная и страшная история. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#7 написал: Аннушка Чума
Вчера, 22:08
-1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 9
Цитата: Космонасть
Меня больше напугала 25-летняя алкоголичка ,чем возгорания какого-то тонкого тела (что там горело или не горело ещё не факт) а вот то,что человек в самом расцвете сил ( и даже в преддверии расцвета ,я бы сказала) уже пустил свою жизнь под откос - это просто тихий ужас.
По этой теме читала «Я работаю в наркологическом диспансере» или схожее название.- мистики ноль ,а волосы дыбом.

А что для вас мистика? Чтобы черти бегали? Чтобы у мерла старушка а не молодая женщина? Жизнь есть жизнь, и она порой страшнее мистики. Главная мысля то - было то, чего не может быть.

Цитата: Fleur Delacour
История жуткая и без мистики. Алкоголичка двадцати пяти лет... Пятидесятилетний невнятный мужик рядом... И слово "женщина", применяемое к двадцатипятилетней девушке(((

Ну да. Наверно автор коммента каждый день с этим явлением сталкивается, раз считает, что ни чего необычного. Где та классификация "девушка-женщина"? Ой ну надо же, история из жизни оказалась слишком жизненной. Лучше так: старушка умерла тихо и спокойно и всех вокруг потом гоняли черти. 100% попадание для особо умных.
Зарегистрирован: 27.01.2018
#8 написал: Lynx
Вчера, 22:18
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3301|0)
Публикаций: 364
Комментариев: 1 942
Автор, вы чего на комментаторов агритесь? Вы для чего историю публиковали? Для рукоплесканий или же для мнений?
Люди имеют право высказать своё мнение, заметьте, что в Ваш адрес никаких грубостей не было, в отличие же от Вас. Вы правила сайта читали? Уважительнее, пожалуйста. Предупреждаю первый и последний раз.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#9 написал: Fleur Delacour
Вчера, 22:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 48
Цитата: Аннушка Чума
Цитата: Fleur Delacour
История жуткая и без мистики. Алкоголичка двадцати пяти лет... Пятидесятилетний невнятный мужик рядом... И слово "женщина", применяемое к двадцатипятилетней девушке(((

Ну да. Наверно автор коммента каждый день с этим явлением сталкивается, раз считает, что ни чего необычного. Где та классификация "девушка-женщина"? Ой ну надо же, история из жизни оказалась слишком жизненной. Лучше так: старушка умерла тихо и спокойно и всех вокруг потом гоняли черти. 100% попадание для особо умных.

Я на тему "мистика-не мистика" вообще ничего не говорила. Перечитайте ещё раз внимательно. А девушку двадцати пяти лет называть женщиной как-то реально... слух режет. Двадцать пять ещё для меня впереди, но меня б бомбануло, если б меня назвали женщиной.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#10 написал: Космонасть
Вчера, 23:08
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (323|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 711
Цитата: Аннушка Чума
Цитата: Космонасть
Меня больше напугала 25-летняя алкоголичка ,чем возгорания какого-то тонкого тела (что там горело или не горело ещё не факт) а вот то,что человек в самом расцвете сил ( и даже в преддверии расцвета ,я бы сказала) уже пустил свою жизнь под откос - это просто тихий ужас.
По этой теме читала «Я работаю в наркологическом диспансере» или схожее название.- мистики ноль ,а волосы дыбом.

А что для вас мистика? Чтобы черти бегали? Чтобы у мерла старушка а не молодая женщина? Жизнь есть жизнь, и она порой страшнее мистики. Главная мысля то - было то, чего не может быть.

Цитата: Fleur Delacour
История жуткая и без мистики. Алкоголичка двадцати пяти лет... Пятидесятилетний невнятный мужик рядом... И слово "женщина", применяемое к двадцатипятилетней девушке(((

Ну да. Наверно автор коммента каждый день с этим явлением сталкивается, раз считает, что ни чего необычного. Где та классификация "девушка-женщина"? Ой ну надо же, история из жизни оказалась слишком жизненной. Лучше так: старушка умерла тихо и спокойно и всех вокруг потом гоняли черти. 100% попадание для особо умных.

Вы чего? Уже пролили масло ,чтоли?)))
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#11 написал: LudaM
Вчера, 23:54
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Комментариев: 415
Жалко женщину, девушкой как раз таки не называется как-то.. Взрослая уже. Никто же не знает что ее привело к такому образу жизни, никто ей в душу уже не заглянет, никто не спасет. Есть люди сильные, есть слабые. у каждого человека свой характер. Не надо осуждать. А вот огонь вокруг нее - это что-то. И вдвойне жалко. Может кто-то помолится о ее душе, и будет у нее надежда на спасение. Очень жалко. Вспоминаю кино "райские яблочки" ...
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#12 написал: Стаська
Сегодня, 02:29
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Жутко. Все жутко, и огонь, и такая ранняя смерть, и причина смерти. Мне, думается, что душа ее попала в ад, а автор смогла почувствовать это.

Название бы только заменить нужно, мне кажется. Не костер, а невидимый огонь!

Я когда прочитала название, сразу представила себе, что будет история о том, как герой замерзая в лесу грелся у невидимого костра)))
Зарегистрирован: 13.04.2016
 
#13 написал: Cottonmouth
Сегодня, 03:04
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Комментариев: 711
25 летней алкоголичке я не удивилась, т.к есть истории и пострашнее. Например видео на ю-тьюбе про наркотик "крокодил"и что он делает с детьми, про героин в Иркутской области. На видео ребенок 8(!) лет рассказывает как он мультики ловил под кайфом, а потом показали год смерти этого ребенка, долго не пожил.
Моя подруга детства стала бухать в раннем возрасте и к 25 годам превратилась в нечто неопределенного пола . На лицо видно было что бабища , девушкой назвать язык бы не повернулся- лицо всё время одутловатое странного оттенка, мешки под глазами, нос сломан , поэтому слегка сдвинут набок. Она выглядела намного старше своих лет.
То что автор ощутила, верующие объяснят что скорее это было пламя преисподней. Ну а куда ещё пойдёт душа алкоголички.... Моя родственница, зловредная при жизни баба,
кричала что горит перед смертью. То орала чтоб змею от неё убрали, то чтоб огонь потушили. Умирала страшно, крики все соседи слышали.
Зарегистрирован: 17.04.2013
  
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