Невидимый костер

труп

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:13

Причина: Авторская стилистика сохранена

Аннушка Чума Просмотров: 708 Комментарии: 13 +9 Вчера, 18:13 by

Первая моя история не столь мистическая.Было время, когда я работала на скорой. Вызов был к 25-летней алкоголичке, у которой с похмелья остановилось сердце.В комнате на полу лежала молодая женщина. Нужно было осмотретьпациентку. Дело обыкновенное - осмотреть зрачки, прослушать наличие сердцебиения, дыхания, наличие признаков насилия.То, что произошло далее, было со мной впервые и единственный раз, хотя немало до этого трупов видела, осматривала и реанимировала. Нет, она не ожила, нет, я не слышала голосов. Приблизившись к женщине на полметра, я просто отскочила. Мои ноги оказалась в огне. Невидимом, но четко ощутимом пламени высотой где-то 50 см.Решив, что это последствия более чем 10-летней усталости и ночного недосыпа, поручила это ответственное дело напарнику-фельдшеру и начала опрос очевидца.Со слов ее 50-летнего сожителя в трусах, деваха, после обильного возлияния ночью, встала с дивана, видимо, по своим каким-то делам, и упала посреди комнаты.По результатам осмотра был выставлен диагноз - биологическая смерть. Пролежала она так довольно долго, так что реанимация была бы бессмысленна.Завершив вызов, снова решила посмотреть хотя бы сердцебиение. И снова - уже забытое к тому моменту ощущение языков пламени и опасности. Короче, подойти я к ней так и не смогла. Абсолютное четкое чувство, что стоишь в каком-то костре, чувство явственное и невыносимое. Даже задержалась на несколько секунд, чтобы запечатлеть в своей памяти это феномен.Позже, обсуждая этот случай с коллегой-кришнаиткой, пришли к выводу, что, скорее всего, это сгорало одно из тонких тел. Их у человека много, все они должны погибнуть к сороковому дню от смерти физического тела.Видимо, все-таки пресловутая усталость сделала свое дело и обострила восприятие тонких материй.

Ключевые слова: Труп скорая помощь огонь тонкое тело авторская история

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