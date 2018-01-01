Посторонний в квартире

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:59

qqq666 Просмотров: 48 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:59 by

У Евгения наступила черная и самая худшая полоса в его довольно интересной и насыщенной жизни. Жена Алена умирала от рака, и он не знал, чем ей можно помочь.И вот наступил этот страшный день - день ее смерти. Родственников у них особо и не было, так что на руках у Евгения осталась его маленькая шестилетняя дочка Алина.Евгений очень любил дочурку и периодически баловал. Сколько они квартир поменяли, снимая, уже и не счесть. Алина все время вредничала, ей все время что-то не нравилось: то вид из окна плохой, то еще что-нибудь. А вот в одной ей сразу понравилось, в которой они и живут до сих пор.- Папа, папа! - кричала она. - Здесь так красиво и уютно. И еще: мы здесь не одни!- Ладно, не воображай, - ответил Евгений, зная, что дочурка от скуки придумывает себе воображаемых друзей.Как-то раз, придя с работы, он заметил, что его дочь сидит в углу комнаты и дрожит, а во всей квартире горит свет.- Что случилось?! - спросил он дочку.- Я дядю боюсь сказала она.- Какого еще дядю?- Который у тебя за спиной, - сказала она.Она рассказала, что дядя ходит по квартире с ножом, что он абсолютно голый. Странно было то, что, естественно, Евгений никого не видел. Но дочке он не мог не поверить, ведь он видел, как она действительно искренне боится.Последней каплей был крик Алины посреди ночи.Забежав в комнату, он увидел распахнутое настежь окно и заплаканную дочку. Он успокоил ее и заходил по комнате, обходя каждый угол и открывая шкафы.- Папа, если ты ищешь страшного дядю, который меня напугал, то он уже выпрыгнул в окно.По спине Евгения пробежал холодный пот, и волосы на затылке зашевелились.После этого он вызвал священника и освятил квартиру. К их всеобщему счастью, странности в их квартире закончились.Кстати, напомню, что их квартира находится на девятом этаже...

Ключевые слова: Посторонний дух зло страх авторская история

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