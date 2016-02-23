Знак из прошлого

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:22

Причина: Авторская стилистика сохранена

OlgaFF Просмотров: 635 Комментарии: 6 +15 Вчера, 18:22 by

Мы дружили со школы – я, Леха и Володька. Учились в одном классе, потом с Володькой поступили в институт, стали работать. А вот у Лехи была мечта с детства, которую он и реализовал к своим 25 годам. Мечтал он быть водителем-дальнобойщиком. Манили его руль и дорога. После девятого класса пошел учиться на слесаря-механика, получил права и не сразу, но стал-таки дальнобойщиком. Колесил чуть ли не по всей России, неделями не бывал дома, а когда приезжал, то рассказывал нам про свои дорожные приключения и места, где побывал.Была у Лешки и девушка. Леночка преданно и верно ждала его из поездок и даже не намекала на свадьбу, что Леше очень нравилось. А потом случилась беда. В июне 2001-го года Леша попал в страшную аварию. Конечно, ездил он не один. Его напарником был «старый матерый волк» Иваныч, который «собаку съел» на дорогах нашей необъятной Родины. Но в тот день, вернее, вечер, когда Лешка дремал на лежаке в кабине, а Иваныч был за рулем, неизвестно почему, но их фура съехала в кювет, перевернулась и загорелась. На счастье, это случилось почти на въезде в деревню, и в этот вечерний час на улицах еще были люди, которые стали свидетелями и спасателями Леши. Иваныча спасти не удалось, он сгорел в кабине, а Лешку выкинуло через лобовое стекло.Парень впал в кому. Врач сказал матери Лехи, что если он не придет в себя через три дня, то можно на лучшее не надеяться. Бедная женщина две ночи простояла на коленях, прося Бога помочь сыну, и на третий день Лешка открыл глаза.Со здоровьем было все хорошо, небольшое сотрясение мозга и царапины, только вот оказалось, что Леша частично потерял память. Он не помнил ничего со своих 17-ти лет. Но, что это в сравнении с многолетней комой или вообще, со смертью? Он помнил, кто он, родителей, нас. Ну, подумаешь, забыл свой водительский опыт и пару-тройку друзей (вместе с Леночкой), надо будет научиться, познакомиться, влюбиться заново. Врач сказал, что для восстановления памяти надо побольше рассказывать Леше про его жизнь до аварии и показывать фотографии, видео. Чем мы и занялись с Володькой.Часами мы сидели возле друга и воодушевленно рассказывали про всякие смешные и не очень истории из жизни, притащили к нему в палату фотографии, зазывали общих знакомых, которых Леша не помнил. Он сам с большим интересом нас слушал, разглядывал фото, а через три дня спросил:- Ну, про Леночку я понял, а Ольга-то где?- Какая Ольга? – удивились мы.- Ну, такая темненькая, с длинными волосами и голубыми глазами?Мы с Володей переглянулись.- Нет. Не знаем мы таких.Лешка замолчал. А, потом рассказал:- Пока я был двое суток в коме, мне приснился сон. Даже нет, это был не сон. Это было воспоминание. Будто гуляем мы с девушкой по городу, Мне 18, ей 17 лет. И я ее люблю. Очень. Просто непередаваемое чувство любви к ней. Мы едим мороженое, разговариваем. И я так хочу ее поцеловать. Но боюсь, хотя знаю и вижу, что и она этого хочет. Мы договариваемся встретиться на следующий день, но Ольга не приходит. Я волнуюсь, что с ней может что-то случиться, бегу к ней домой, а соседка говорит: «Они съехали».- Ну, а город-то какой? – спросил Володя.- Да наш, наш город. Я даже улицу помню, на которой она жила... или живет. И дом, и подъезд.Мы пожали плечами.В нашем окружении не было никаких Оль. И Леша нам если и рассказывал, то только о Леночке, а об Оле (если она и была) умолчал. С Леночкой Леша вскоре расстался, сказав, что, конечно, может, он ее и любил до аварии, но, к сожалению, сейчас этого не помнит. Девушка не так уж сильно расстроилась и уже через три месяца выскочила замуж за своего поклонника.А Леша, выйдя из больницы, сдал снова на права и, по уговорам матери, стал раскатывать на такси. Дорога его так и манила, поэтому он брался за любые заказы, можно сказать, был на связи все 24 часа.Наше общение постепенно почти сошло на нет: он не помнил ничего из нашей «взрослой» жизни, общих знакомых не помнил. Да и поселилась в нем какая-то тоска. Может, по той самой Ольге?!А через год Леша сам мне позвонил и пригласил на свою свадьбу. Конечно, мы с Володькой были рады за друга. Погуляли хорошо. И уже, когда почти через год мы праздновали рождение его сынишки, он-то и рассказал, как встретил свою Иру:«Как-то принял заказ на одно кафе. Уже ночью, часа в три. Приехал. Смотрю, три девчонки. Ну, сели они в машину. Я взгляд кинул в зеркало заднего вида и обомлел – та, которая посередине – вылитая Ольга из того сна или воспоминания. Развез их, а эта девушка, похожая на Олю, вышла последней, я адрес и подъезд запомнил. Взял выходные на работе и на следующий день весь день простоял возле ее дома. К вечеру она вышла выбросить мусор. Ну, я сразу побежал знакомиться. Конечно, смешно вспомнить, какой чепухи я ей наговорил, но Ира согласилась встретиться со мной на следующий день. Уже месяца через три, когда она познакомила меня с родителями, мы рассматривали их семейные фотографии. На одной из них была молодая бабушка Оля, та девушка из моего сна. Ира рассказала, что, когда бабушке было 17, она с семьей жила в нашем городе. В 1935 году ее отца арестовали по доносу, и соседи посоветовали семье уехать куда-нибудь на север, что они и сделали в один день. Ольгу никто не спрашивал, уехали к родственникам и все тут. Ольга на тот момент встречалась и любила парня Сергея, но это не могло повлиять на решение ее матери на отъезд. Потом она вышла замуж за дедушку Иры, в 50-х они вернулись обратно. Я не знаю, как такое может быть, но тогда, в коме, может быть, душа того Сергея показала мне, что он чувствовал к этой Ольге, как ее любил и как был несчастлив, что она исчезла. Может, я и должен был воплотить его мечту жить с любимой. Я не знаю…».

Ключевые слова: Авария воспоминания потеря памяти незнакомка кома авторская история

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