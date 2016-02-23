Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Знак из прошлого

Мы дружили со школы – я, Леха и Володька. Учились в одном классе, потом с Володькой поступили в институт, стали работать. А вот у Лехи была мечта с детства, которую он и реализовал к своим 25 годам. Мечтал он быть водителем-дальнобойщиком. Манили его руль и дорога. После девятого класса пошел учиться на слесаря-механика, получил права и не сразу, но стал-таки дальнобойщиком. Колесил чуть ли не по всей России, неделями не бывал дома, а когда приезжал, то рассказывал нам про свои дорожные приключения и места, где побывал.

Была у Лешки и девушка. Леночка преданно и верно ждала его из поездок и даже не намекала на свадьбу, что Леше очень нравилось. А потом случилась беда. В июне 2001-го года Леша попал в страшную аварию. Конечно, ездил он не один. Его напарником был «старый матерый волк» Иваныч, который «собаку съел» на дорогах нашей необъятной Родины. Но в тот день, вернее, вечер, когда Лешка дремал на лежаке в кабине, а Иваныч был за рулем, неизвестно почему, но их фура съехала в кювет, перевернулась и загорелась. На счастье, это случилось почти на въезде в деревню, и в этот вечерний час на улицах еще были люди, которые стали свидетелями и спасателями Леши. Иваныча спасти не удалось, он сгорел в кабине, а Лешку выкинуло через лобовое стекло.

Парень впал в кому. Врач сказал матери Лехи, что если он не придет в себя через три дня, то можно на лучшее не надеяться. Бедная женщина две ночи простояла на коленях, прося Бога помочь сыну, и на третий день Лешка открыл глаза.
Со здоровьем было все хорошо, небольшое сотрясение мозга и царапины, только вот оказалось, что Леша частично потерял память. Он не помнил ничего со своих 17-ти лет. Но, что это в сравнении с многолетней комой или вообще, со смертью? Он помнил, кто он, родителей, нас. Ну, подумаешь, забыл свой водительский опыт и пару-тройку друзей (вместе с Леночкой), надо будет научиться, познакомиться, влюбиться заново. Врач сказал, что для восстановления памяти надо побольше рассказывать Леше про его жизнь до аварии и показывать фотографии, видео. Чем мы и занялись с Володькой.

Часами мы сидели возле друга и воодушевленно рассказывали про всякие смешные и не очень истории из жизни, притащили к нему в палату фотографии, зазывали общих знакомых, которых Леша не помнил. Он сам с большим интересом нас слушал, разглядывал фото, а через три дня спросил:
- Ну, про Леночку я понял, а Ольга-то где?
- Какая Ольга? – удивились мы.
- Ну, такая темненькая, с длинными волосами и голубыми глазами?
Мы с Володей переглянулись.
- Нет. Не знаем мы таких.
Лешка замолчал. А, потом рассказал:
- Пока я был двое суток в коме, мне приснился сон. Даже нет, это был не сон. Это было воспоминание. Будто гуляем мы с девушкой по городу, Мне 18, ей 17 лет. И я ее люблю. Очень. Просто непередаваемое чувство любви к ней. Мы едим мороженое, разговариваем. И я так хочу ее поцеловать. Но боюсь, хотя знаю и вижу, что и она этого хочет. Мы договариваемся встретиться на следующий день, но Ольга не приходит. Я волнуюсь, что с ней может что-то случиться, бегу к ней домой, а соседка говорит: «Они съехали».
- Ну, а город-то какой? – спросил Володя.
- Да наш, наш город. Я даже улицу помню, на которой она жила... или живет. И дом, и подъезд.
Мы пожали плечами.

В нашем окружении не было никаких Оль. И Леша нам если и рассказывал, то только о Леночке, а об Оле (если она и была) умолчал. С Леночкой Леша вскоре расстался, сказав, что, конечно, может, он ее и любил до аварии, но, к сожалению, сейчас этого не помнит. Девушка не так уж сильно расстроилась и уже через три месяца выскочила замуж за своего поклонника.
А Леша, выйдя из больницы, сдал снова на права и, по уговорам матери, стал раскатывать на такси. Дорога его так и манила, поэтому он брался за любые заказы, можно сказать, был на связи все 24 часа.
Наше общение постепенно почти сошло на нет: он не помнил ничего из нашей «взрослой» жизни, общих знакомых не помнил. Да и поселилась в нем какая-то тоска. Может, по той самой Ольге?!
А через год Леша сам мне позвонил и пригласил на свою свадьбу. Конечно, мы с Володькой были рады за друга. Погуляли хорошо. И уже, когда почти через год мы праздновали рождение его сынишки, он-то и рассказал, как встретил свою Иру:

«Как-то принял заказ на одно кафе. Уже ночью, часа в три. Приехал. Смотрю, три девчонки. Ну, сели они в машину. Я взгляд кинул в зеркало заднего вида и обомлел – та, которая посередине – вылитая Ольга из того сна или воспоминания. Развез их, а эта девушка, похожая на Олю, вышла последней, я адрес и подъезд запомнил. Взял выходные на работе и на следующий день весь день простоял возле ее дома. К вечеру она вышла выбросить мусор. Ну, я сразу побежал знакомиться. Конечно, смешно вспомнить, какой чепухи я ей наговорил, но Ира согласилась встретиться со мной на следующий день. Уже месяца через три, когда она познакомила меня с родителями, мы рассматривали их семейные фотографии. На одной из них была молодая бабушка Оля, та девушка из моего сна. Ира рассказала, что, когда бабушке было 17, она с семьей жила в нашем городе. В 1935 году ее отца арестовали по доносу, и соседи посоветовали семье уехать куда-нибудь на север, что они и сделали в один день. Ольгу никто не спрашивал, уехали к родственникам и все тут. Ольга на тот момент встречалась и любила парня Сергея, но это не могло повлиять на решение ее матери на отъезд. Потом она вышла замуж за дедушку Иры, в 50-х они вернулись обратно. Я не знаю, как такое может быть, но тогда, в коме, может быть, душа того Сергея показала мне, что он чувствовал к этой Ольге, как ее любил и как был несчастлив, что она исчезла. Может, я и должен был воплотить его мечту жить с любимой. Я не знаю…».

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:22
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 18:22 by OlgaFFПросмотров: 635Комментарии: 6
+15

Ключевые слова: Авария воспоминания потеря памяти незнакомка кома авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 18:24
+10
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3258|0)
Публикаций: 350
Комментариев: 1 918
А у меня есть подозрения, что Леша умер в той аварии, а в тело подселилась другая душа, и, как следствие, отшиб памяти и ее невозврат. А раз Ира похожа на бабушку, душа Сергея решила еще одну жизнь прожить. Я думаю, что вполне такое возможно. Мне кажется, Леши вашего больше нет, только оболочка.
Плюс за историю.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:32
+2
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1240|0)
Публикаций: 500
Комментариев: 5 132
Да уж.....чудеса. ++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                 
#3 написал: Tigger power
Вчера, 22:19
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1202|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 294
Какая интересная история! Может это были воспоминания из прошлой жизни. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#4 написал: Balzac
Вчера, 22:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 102
Цитата: Lynx
А у меня есть подозрения, что Леша умер в той аварии, а в тело подселилась другая душа, и, как следствие, отшиб памяти и ее невозврат. А раз Ира похожа на бабушку, душа Сергея решила еще одну жизнь прожить. Я думаю, что вполне такое возможно. Мне кажется, Леши вашего больше нет, только оболочка.
Плюс за историю.

Мне Ваша версия очень нравится, хотя она и жутковата) Только вот родителей и друзей он ведь помнил, как тогда получается?)
И ещё мне интересно, как так получилось, что он в кому ушёл, а отделался сотрясением, ещё и память потерял?
А за историю плюс, конечно)
Зарегистрирован: 22.05.2016
#5 написал: Космонасть
Вчера, 22:57
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (288|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 658
Вы меня конечно извините,но это треш какой-то.Очень жаль ,конечно,этого Сергея и его несбывшийся и поцелуй и все остальное с этой Ольгой,но то были одни люди (и соответственно души) ,а этот Леша уже отдельный человек ,у него своя судьба ,которую он должен прожить и он не может прожить ее вместо Сергея.
Да и история с переездом странная такая.Неужели она после прогулки взяла и переехала? Значит знала уже ,что переедет? А если не знала,то не сразу уехала,тогда почему не сказала?
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#6 написал: FataMorgana
Сегодня, 00:27
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (30|-1)
Публикаций: 114
Комментариев: 2 624
После комы может все что угодно быть... И написано немало, и фильмов снято)) А уж как это все там устроено - до сих пор загадка. Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.