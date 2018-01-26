Таинственная степь

Lynx Просмотров: 456 Комментарии: 4 +16 Сегодня, 01:36 by

И у меня было необъяснимое. И об одном необъяснимом очень хочется рассказать. Тем более, что связано оно с путешествиями, которые мы все так любим.Лет пять назад отдыхали мы с друзьями на турбазе, недалеко от города Себеж, что рядом с границами латвийской и белорусской. Зачарованное там место, скажу я вам. Зачарованный мир. Цепь озер, по которым еще варяги "ходили" в греки. Сосновые леса и... ГРЕБЛО. Да, есть там такое удивительное явление природы, называется Гребло. Разные версии я слышала о его происхождении, но не буду сейчас об этом. Гребло - это как вытянутая гора, а по ней проходит тропа. Тянется Гребло на несколько километров, сколько точно, не знаю. Смотришь с него вниз и видишь верхушки сосен. Где пологие спуски, а где и крутые бывают. Красота необыкновенная. По этой тропе мы ходили до озера Зеленец, до которого от турбазы 15 километров. Чудесное озеро с минеральной водой. Вода там зеленая-зеленая. А уж озеро чистое, глубокое, а каждый камешек на дне видно, как через увеличительное стекло.Так вот, о необъяснимом - что произошло там со мной. В последний день перед отъездом решила я сходить на Гребло, попрощаться. Обещала всем, что вернусь строго к назначенному времени, что не опоздаю и не подведу. Пошла одна, так как никто больше не захотел, все собирались уже в дорогу, а на все про все отвели мне часа три.Шла я по Греблу, радовалась прекрасному солнечному утру, розовым стволам сосен и просто жизни. Дошла до развилки, где тропа разделяется на две, одна из которых ведет к озеру Зеленец. У развилки начинался вместо сосен ельник. Дальше я не пошла, решила вернуться. И тут обратила внимание на молоденькую елочку, которая была от меня в нескольких метрах, а уже за ней ельник и начинался. Стояла она немного на отшибе от ельника, ближе к тропе. Метра три до нее было. А уж красивая! Две длинные ветки были изящно изогнуты, прямо как руки, и на каждой свисало по одной красивой шишке. Подошла я к елочке, потрогала шишки, полюбовалась на нее и развернулась к тропе - идти уже обратно. В ельник не пошла. Мрачноватый он и темный.Развернулась... а тропы-то и нет. Более того, нет и Гребла, нет и сосен! Степь кругом и курганы. Ничего понять не могу! Разворачиваюсь к елочке... и ее нет. Нет и ельника. А знаете, меня тогда обуял просто ужас. Да и степь какая-то пожухлая, ветер сухой, коршун кружит. Что делать? Решила добежать до ближайшего кургана и с него уже посмотреть и отыскать тропу. Засело у меня в голове, что должна я постараться найти тропу. Не думала о том, куда она поведет меня в степи.Добежала, взобралась на курган - нет никакой тропы на обозримом горизонте. Степь от горизонта до горизонта. Побежала к другому, более высокому кургану. Все молитвы враз вспомнила. Бегу, на ходу кричу молитвы. Практически в панику ударилась (для справки - трезвая была. Я вообще очень мало пью, по праздникам только и в мизерных количествах).Добежала до кургана, забралась с колотящимся сердцем и... степь вокруг да курганы. И далеко-далеко различаю что-то похожее на тропу или проселочную дорогу. Бегом к ней, кричу на ходу молитвы.Добежала и... попала на тропу. Поняла, увидела, что вырвалась из степи. Ноги подкашиваются, сердце колотится. Но вот они, сосны, ветер утих. А куда, в какую сторону теперь идти? На какой из трех я дорог? Я же на развилке была, когда с елочкой так опрометчиво "пообщалась". Решила бежать бегом. Времени уже не было. В случае чего развернусь и побегу в другую сторону.Бегу. Через несколько минут отчаянного бега увидела на дороге большущий, разломанный пополам, гриб, который я и бросила, когда шла по Греблу. "Зачем он мне? - подумалось тогда. - Уезжаем ведь".Все... выбралась. Дальше я уже не спеша, на дрожащих ногах, дошла до турбазы.Да уж, до конца жизни запомню эту прогулку. Испугалась я тогда не на шутку. До ужаса какого-то. А если бы не выбралась, осталась в степи? Что бы я там делала, кого бы встретила? И вообще, куда же я попала тогда?А место действительно там зачарованное. Многим, наверное, приходилось видеть отражения звезд в воде. И я не раз видела. Но такого, как там, не видела никогда. Ночью зайдешь на мосток над озером, смотришь в воду, и странное ощущение появляется, что ты в центре Вселенной. Звезды наверху и внизу, и стоит только... шагнуть, как поплывешь в открытом космосе, среди звезд. Звезды из бездны так и манят.Не зря говорят, что когда ты смотришь в бездну, то и бездна смотрит на тебя.

Ключевые слова: Гребло турбаза таинственное место страх тропы

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