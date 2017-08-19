Нафаня

Lynx Просмотров: 69 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 00:09 by

Раньше вообще не верил ни во что мистическое. До поры... Нет, слышал про домовых и прочем, но никогда близко не сталкивался.Однажды находился на полигоне старшим команды, работающей по ремонту некоторых объектов. В частности, надо было выкопать несколько неглубоких траншей, чтобы в них проложить трубы для электропроводки. В то время ещё был СССР, и служило в армии много солдат, теперь являющихся гражданами других государств.Но я, правда - для дела, отвлёкся. Первые числа апреля - у нас на Урале ещё было холодно. Почти до минус двадцати градусов. Поэтому землю долбили с неистовством - до кровавых мозолей... А жили мы в здании старой казармы барачного типа, построенной ещё как бы не в послевоенные годы. И стали мы замечать странные вещи... Поставишь, к примеру, тапки у кровати на ночь, а с утра можно было найти их в самых неожиданных местах. Как, например, выдвигающийся ящик старого шкафа... Думали - шутит кто-то из наших.А за два дня до отъезда к себе в часть проснулись от громкого истеричного крика. Забегаем в комнату, где солдаты спали, и видим картину: все перепуганные сидят на кроватях, а один, весь в поту, держится за сердце. Стали расспрашивать, что произошло - никто ничего не знает. А дрожащий виновник крика едва смог разъяснить.С его слов: проснулся оттого, что кровать прогнулась с одной стороны, скрипнув сеткой и пружинами. Видит - сидит на краешке старичок в телогрейке и ласково на него смотрит. "Что, сынок, устал?" - спрашивает. Солдат согласился. А тот снова: "Не переживай, завтра будет легче!".Солдат зажмурился, а когда открыл глаза снова, на кровати уже никого не было. Тут он и заорал с перепугу.Но самое главное началось с утра. Температура воздуха подскочила до плюс двадцати! За два дня успел не только весь снег стаять, но и отогрелась заметно мёрзлая земля. По полям и через дороги целые реки бурные текли, аж грузовую машину "Урал" сносило в сторону при переезде через эти потоки. И на третий день мы успели выкопать уже без долбёжки все канавки.И понял я с тех пор, что не только домовые есть, но и казарменные... После этого мы в этой казарме жили ещё несколько раз. Порой даже по месяцу и более. И всякий раз я с Нафаней этим при входе в здание здоровался.Время летит, нет больше этой казармы - снесли за ненадобностью... А пару лет назад я вспомнил про этот случай, и зародилась у меня мысль - написать книжку, где одним из главных героев бы был домовой.Но и тут произошло интересное. Пока писал, заметил - только возьмусь за дело, сразу отношения с любимой женщиной портятся. И так неоднократно. Даже где-то на полгода вообще писанину бросал. А потом решился, извинился перед "хозяином" дома и за пару дней настрочил концовку - страниц 80 формата А-4. И вдруг всё пошло к улучшению...Так что не всё так просто, однозначно! Живите с Нафанями дружно!

Ключевые слова: Казарма солдат крик домовой дед

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