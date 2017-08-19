История домового

Lynx Просмотров: 150 Комментарии: 3 +7 Вчера, 22:36 by

У меня на старой квартире жил домовой. Пришел откуда-то и стал жить.И вот как он себя обнаружил: живу одна с масеньким ребенком, в гостях никто не был... и вдруг нахожу в кладовке, на полу, посредине - свежий кусок полукопченой колбасы надкусанный, а колбасы в доме не было уж с полгода.Выбрасываю... а на следующий день находится надкушенная же шоколадная конфета. Опять же, конфет в доме нет и не было, а на ребенка не подумаешь - она крошка и ест кашку из бутылочки, да и вообще еще не ходит...Ну, так я и смекнула, что это домовой. Видать, в кладовке поселился и лопает свои припасы.Я решила быть гостеприимной и оставила в кладовке блюдце с молоком. Все не выпил, но ополовинил и еще крошек от печенья рядом накрошил, а печенья я не оставляла.Ну, и более никак он себя не проявлял, но был дружелюбен, ребенка развлекал... Я раз наблюдала такую картину: она сидит в кроватке и смотрит на что-то на полу, мне невидимое, как если бы это был котенок, например; следит глазами за пустотой, хохочет-заливается, пальчиком показывает, а ничего нету...В общем, домовой не вредил нам, даже помогал по мелочам: газ выключал под закипевшим чайником, утюг выключал. Мурашей у меня никогда дома не было, хотя во всех квартирах были. А еще я растяпа насчет ключей - все время их теряю, так где бы я их не бросала, находила все равно в своей сумке...И другие потеряшки он находил, короче, следил за порядком!Ну, и мы к нему привыкли.Когда переезжать пришлось, так я пустую кастрюлю посреди комнаты поставила, а сама в другую комнату ушла и позвала его с собой - уговаривала его в кастрюлю залезть, чтобы в новый дом унести. Но он не пошел с нами, на новой квартире нетути его...

Ключевые слова: Домовой припасы кастрюля ребенок

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