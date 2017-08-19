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Истории из жизни

История домового

У меня на старой квартире жил домовой. Пришел откуда-то и стал жить.

И вот как он себя обнаружил: живу одна с масеньким ребенком, в гостях никто не был... и вдруг нахожу в кладовке, на полу, посредине - свежий кусок полукопченой колбасы надкусанный, а колбасы в доме не было уж с полгода.
Выбрасываю... а на следующий день находится надкушенная же шоколадная конфета. Опять же, конфет в доме нет и не было, а на ребенка не подумаешь - она крошка и ест кашку из бутылочки, да и вообще еще не ходит...
Ну, так я и смекнула, что это домовой. Видать, в кладовке поселился и лопает свои припасы.

Я решила быть гостеприимной и оставила в кладовке блюдце с молоком. Все не выпил, но ополовинил и еще крошек от печенья рядом накрошил, а печенья я не оставляла.
Ну, и более никак он себя не проявлял, но был дружелюбен, ребенка развлекал... Я раз наблюдала такую картину: она сидит в кроватке и смотрит на что-то на полу, мне невидимое, как если бы это был котенок, например; следит глазами за пустотой, хохочет-заливается, пальчиком показывает, а ничего нету...
В общем, домовой не вредил нам, даже помогал по мелочам: газ выключал под закипевшим чайником, утюг выключал. Мурашей у меня никогда дома не было, хотя во всех квартирах были. А еще я растяпа насчет ключей - все время их теряю, так где бы я их не бросала, находила все равно в своей сумке...
И другие потеряшки он находил, короче, следил за порядком!
Ну, и мы к нему привыкли.

Когда переезжать пришлось, так я пустую кастрюлю посреди комнаты поставила, а сама в другую комнату ушла и позвала его с собой - уговаривала его в кастрюлю залезть, чтобы в новый дом унести. Но он не пошел с нами, на новой квартире нетути его...
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Вчера, 22:36 by LynxПросмотров: 150Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Домовой припасы кастрюля ребенок

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:47
+1
Группа: Журналисты
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Публикаций: 490
Комментариев: 5 078
blush ....ну, в кастрюлю он точно не полез бы....сварят ещё! ogo ++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 23:01
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1201|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 288
Хорошая такая история)+
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: Космонасть
Вчера, 23:23
+1
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Репутация: (285|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 646
Героиня ведёт истинно здоровый образ жизни,за это лайк,как говорится,не глядя - никакой колбасы и никаких конфет в доме.
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
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