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Истории из жизни

Несколько историй

Один из случаев произошел, когда я училась на втором курсе матмеха в универе.
Задали нам к зачёту решить 50 интегралов. Ну, мы с подружкой сообща решили 49, а один никак не получается. Мы и так, и эдак... и к старшим курсам за помощью ходили, никто решить не может... Все приходили к мнению, что была опечатка в самом задании (или цифра не та, или не тот знак).

Как-то ночью возвращались мы с вечеринки и решили поехать ночевать ко мне, так как подруге было далеко ехать до дома.
Наутро подруга, ещё не встав с кровати, рассказывает мне следующее: посреди ночи я встала, подошла к столу, зажгла настольную лампу и что-то долго писала. Она меня окликала, но я не реагировала, как будто не слышу. Потом я выключила свет и опять легла спать.

Естественно, услышав это утром, я ей сказала, что меньше пить надо было на вечеринке, раз ночью у ней галлюцинации. Я никуда не вставала, а спокойно спала. Но когда мы подошли к столу, то увидели, что там лежат два листа - аккуратно исписанные мной. Ещё больше мы изумились тем, что это было решение того злополучного последнего интеграла, причем запись была без почиркушек, так свойственных мне, как будто я списывала откуда-то и сложные расчеты производила в уме без черновика.
С тех пор подруга при любом удобном случае подкалывала меня сравнениями с Менделеевым, который во сне увидел свою таблицу.

Второй случай тоже связан с этой моей подругой Наташкой. Она два года встречалась с одним другом. Был назначен день свадьбы в субботу, я должна была быть свидетельницей.
А в четверг, за два дня до свадьбы, мне снится сон: я вижу комнату, в которой Наташка ругается со своим женихом. Я слышу весь разговор в подробностях, слышу также причину ссоры и понимаю, что свадьба не состоится.

В шесть утра я просыпаюсь от телефонного звонка и слышу всхлипывающую Наташку, но я после такого сна почему-то чувствовала себя сильно уставшей и даже не могла говорить с ней, сквозь сон ей пробормотала, что я всё знаю и перезвоню ей попозже. Она, в свою очередь, ничего не могла понять, откуда я знаю о ссоре, так как она не успела мне сказать ни слова.

В десять утра она снова мне позвонила, как потом выяснилось, чуть ли не с подозрениями о моей связи с её женихом и о моей быстрой информированности.
В общем, выяснили, что она всю ночь выясняла отношения с женихом, а мне это всё снилось. Я в точности описала комнату её друга, мебель, обои, хотя там ни разу не была. Я рассказала ей весь их разговор, и она подтвердила, что всё было именно так.

Еще одна история, но она не связана со снами.
Был у меня один коллега на фирме, какое-то время мы с ним вместе работали в одной компании, потом работы сменили и как-то перестали общаться. Телефоны его я не знала, адрес тоже. В общем, никаких абсолютно связующих нитей не было.
Прошло года полтора или два, и волей судьбы мне пришлось вспомнить про этого знакомого и причем очень срочно надо было его найти. Не помню уже точно, зачем, но мне нужна была какая-то информация по работе или связи, которые мог обеспечить только он.
В принципе, поисками его я не занималась, так как это было бессмысленно, город огромный. Просто на протяжении пары месяцев из головы не выходила мысль: "Хорошо бы его найти".

И вот как-то я иду по тротуару, до перекрестка оставалось метров 20. И вижу его машину, стоящую на светофоре. Меня он, естественно, не видел, так как я была за его спиной. Бежать на шпильках эти 20 метров - не успею, светофор переключится, и он уедет...
В общем, я все же попыталась подбежать и мысленно кричала: "Остановись же наконец!". Его машина стала заворачивать на перекрестке, и я вижу такую картину: от его машины отваливается глушитель и скребёт по асфальту! Естественно, он остановился, и я тут как тут. Успела!
Не спорю, может, это была чистая случайность, но факт остается фактом. Значит, эта случайность мне подыграла.

Еще один случай опять связан со снами.
У меня на работе директор - обычный мужчина, ничего нет особенного, не красавец, не ловелас, порядочный семьянин. В общем, совершенно среднестатистический, причем далеко не в моём вкусе. У меня тоже в личной жизни всё в порядке, без проблем. Это я всё говорю к тому, чтобы никто не начал мой сон по Фрейду трактовать, типа, тайные желания и так далее.

В общем, снится мне сон, что у нас с этим директором какая-то безумная любовь и фантастический секс. И это всю ночь сон снится.
Утром приезжаю на работу, ко мне зашла в кабинет моя подружка-коллега, и я ей за чашкой чая рассказываю этот сон. Прикалываемся, хихикаем.
В это время на работу приезжает директор, имея обыкновение проходить в свой кабинет не здороваясь, но в этот раз он сначала заходит ко мне в кабинет и с такой странной мордой мне говорит: "Здравствуй, Алёна, как спалось?". Я успела пробормотать: "Нормально". Он ушёл.

А мы с подружкой выпали в осадок... И почему-то перестали хихикать... Мало того, что директор не всегда здоровался, но чтобы зайти в кабинет и спросить, как мне спалось - это было на грани фантастики. Вот мы почему-то решили, что ему снилось то же самое, да и вид у него был какой-то обалдошенный...
Вот такие у меня истории.
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Вчера, 15:12 by LynxПросмотров: 837Комментарии: 9
+23

Ключевые слова: Математика решение вещий сон мысли

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Вчера, 15:25
+2
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Публикаций: 1
Комментариев: 190
Читая первую историю, вспомнились "приключения Шурика" почему-то. da Плюс
Зарегистрирован: 17.02.2017
#2 написал: Tigger power
Вчера, 15:27
+2
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Публикаций: 1
Комментариев: 2 281
Очень интересные случаи) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: Pmariam
Вчера, 15:39
+1
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Публикаций: 7
Комментариев: 1 325
очень даже интересненько!
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#4 написал: Летяга
Вчера, 17:57
+1
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Репутация: (9302|-3)
Публикаций: 371
Комментариев: 6 796
Прикольные истории. Всё-таки сны - вещь загадочная.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:22
+1
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Репутация: (588|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 267
Выходит Алёна во сне может подключаться к какому-то источнику глобальной информации, но только в исключительных случаях.
А про последний сон — загадочно так. Может это их астральные тела так себя повели?
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#6 написал: фергю сон
Вчера, 19:47
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Комментариев: 400
Со мной похожее было. Я почувствовала экстаз той девушки, с которой провел ночь мой коллега по работе... Когда я ему намекнула на его бурную ночь - он был в шоке!
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
#7 написал: Космонасть
Вчера, 20:50
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Комментариев: 636
Меня рассмешила последняя история, про «обалдошенного директора» crazy ну почему по Фрейду не трактовать?
Вообще мистической показалась только вторая история,первая интересная ,жизненная (кто зубрил ночь перед экзаменом,поймёт) ,третья просто веселая)
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#8 написал: Talisha
Вчера, 20:53
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Комментариев: 2 562
Очень сильная энергетика и подключка к информационному полю.
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#9 написал: ScarlettMarie
Вчера, 21:15
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Публикаций: 0
Комментариев: 94
Понравились истории, плюс.
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