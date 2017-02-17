Несколько историй

Lynx Просмотров: 837 Комментарии: 9 +23 Вчера, 15:12 by

Один из случаев произошел, когда я училась на втором курсе матмеха в универе.Задали нам к зачёту решить 50 интегралов. Ну, мы с подружкой сообща решили 49, а один никак не получается. Мы и так, и эдак... и к старшим курсам за помощью ходили, никто решить не может... Все приходили к мнению, что была опечатка в самом задании (или цифра не та, или не тот знак).Как-то ночью возвращались мы с вечеринки и решили поехать ночевать ко мне, так как подруге было далеко ехать до дома.Наутро подруга, ещё не встав с кровати, рассказывает мне следующее: посреди ночи я встала, подошла к столу, зажгла настольную лампу и что-то долго писала. Она меня окликала, но я не реагировала, как будто не слышу. Потом я выключила свет и опять легла спать.Естественно, услышав это утром, я ей сказала, что меньше пить надо было на вечеринке, раз ночью у ней галлюцинации. Я никуда не вставала, а спокойно спала. Но когда мы подошли к столу, то увидели, что там лежат два листа - аккуратно исписанные мной. Ещё больше мы изумились тем, что это было решение того злополучного последнего интеграла, причем запись была без почиркушек, так свойственных мне, как будто я списывала откуда-то и сложные расчеты производила в уме без черновика.С тех пор подруга при любом удобном случае подкалывала меня сравнениями с Менделеевым, который во сне увидел свою таблицу.Второй случай тоже связан с этой моей подругой Наташкой. Она два года встречалась с одним другом. Был назначен день свадьбы в субботу, я должна была быть свидетельницей.А в четверг, за два дня до свадьбы, мне снится сон: я вижу комнату, в которой Наташка ругается со своим женихом. Я слышу весь разговор в подробностях, слышу также причину ссоры и понимаю, что свадьба не состоится.В шесть утра я просыпаюсь от телефонного звонка и слышу всхлипывающую Наташку, но я после такого сна почему-то чувствовала себя сильно уставшей и даже не могла говорить с ней, сквозь сон ей пробормотала, что я всё знаю и перезвоню ей попозже. Она, в свою очередь, ничего не могла понять, откуда я знаю о ссоре, так как она не успела мне сказать ни слова.В десять утра она снова мне позвонила, как потом выяснилось, чуть ли не с подозрениями о моей связи с её женихом и о моей быстрой информированности.В общем, выяснили, что она всю ночь выясняла отношения с женихом, а мне это всё снилось. Я в точности описала комнату её друга, мебель, обои, хотя там ни разу не была. Я рассказала ей весь их разговор, и она подтвердила, что всё было именно так.Еще одна история, но она не связана со снами.Был у меня один коллега на фирме, какое-то время мы с ним вместе работали в одной компании, потом работы сменили и как-то перестали общаться. Телефоны его я не знала, адрес тоже. В общем, никаких абсолютно связующих нитей не было.Прошло года полтора или два, и волей судьбы мне пришлось вспомнить про этого знакомого и причем очень срочно надо было его найти. Не помню уже точно, зачем, но мне нужна была какая-то информация по работе или связи, которые мог обеспечить только он.В принципе, поисками его я не занималась, так как это было бессмысленно, город огромный. Просто на протяжении пары месяцев из головы не выходила мысль: "Хорошо бы его найти".И вот как-то я иду по тротуару, до перекрестка оставалось метров 20. И вижу его машину, стоящую на светофоре. Меня он, естественно, не видел, так как я была за его спиной. Бежать на шпильках эти 20 метров - не успею, светофор переключится, и он уедет...В общем, я все же попыталась подбежать и мысленно кричала: "Остановись же наконец!". Его машина стала заворачивать на перекрестке, и я вижу такую картину: от его машины отваливается глушитель и скребёт по асфальту! Естественно, он остановился, и я тут как тут. Успела!Не спорю, может, это была чистая случайность, но факт остается фактом. Значит, эта случайность мне подыграла.Еще один случай опять связан со снами.У меня на работе директор - обычный мужчина, ничего нет особенного, не красавец, не ловелас, порядочный семьянин. В общем, совершенно среднестатистический, причем далеко не в моём вкусе. У меня тоже в личной жизни всё в порядке, без проблем. Это я всё говорю к тому, чтобы никто не начал мой сон по Фрейду трактовать, типа, тайные желания и так далее.В общем, снится мне сон, что у нас с этим директором какая-то безумная любовь и фантастический секс. И это всю ночь сон снится.Утром приезжаю на работу, ко мне зашла в кабинет моя подружка-коллега, и я ей за чашкой чая рассказываю этот сон. Прикалываемся, хихикаем.В это время на работу приезжает директор, имея обыкновение проходить в свой кабинет не здороваясь, но в этот раз он сначала заходит ко мне в кабинет и с такой странной мордой мне говорит: "Здравствуй, Алёна, как спалось?". Я успела пробормотать: "Нормально". Он ушёл.А мы с подружкой выпали в осадок... И почему-то перестали хихикать... Мало того, что директор не всегда здоровался, но чтобы зайти в кабинет и спросить, как мне спалось - это было на грани фантастики. Вот мы почему-то решили, что ему снилось то же самое, да и вид у него был какой-то обалдошенный...Вот такие у меня истории.

Ключевые слова: Математика решение вещий сон мысли

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