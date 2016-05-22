Заговор на обидчика

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:29

Helldog Просмотров: 644 Комментарии: 13 +19 Вчера, 18:29 by

В жизни каждому приходится встречаться с негативом, с людьми, которые вносят этот негатив в жизнь других. Причины для этого разные, а вот результат один, к сожалению, не очень утешительный.В моей жизни была такая ситуация, когда пришлось столкнуться с человеком, всячески желающим испортить мне жизнь, конечно, таких людей хватает, но вот этот момент немного переплелся с мистикой.В подробности углубляться не буду, скажу только, что я прекрасно понимала и знала, кто делает мне пакости, но пакости делались за спиной, как говорится, тайком и все же имели свой, для меня негативный, результат. Я все думала как «отгородиться», что ли, от этой особы, но по не зависящим от меня причинам приходилось частенько встречаться.Совершенно случайно, в старых маминых газетках наткнулась на заговор, был напечатан в маленькой рубрике этой газеты, соответствующей тематики. Заговор как-то так и назывался, что-то типа «от недоброжелателя». Я никогда к таким вещам не прибегала, но, прочитав его, пришла к выводу, что в нем ничего страшного и сложного нет, решила испробовать. Заговор этот заключался в том, чтобы на листике бумаги написать данные обидчика и кратко, одним предложением, проблему, которую создает этот человек. Бумажку эту свернуть в трубочку, поместить в небольшую емкость с водой, закрыть крышкой и заморозить в холодильнике.Я вот так и сделала все, как было написано в газете. Поместила «обидчика» в морозильную камеру, все это проделала поздно вечером, может, еще какой-то часок занималась домашними делами и легла спать.Дома в тот день находилась одна, была поздняя осень, я это к тому, что окна и форточки в квартире были закрыты. Только легла, умостилась в удобной для себя позе (люблю спать на животе), буквально через пару минут почувствовала тяжесть, как будто кто-то маленький, но тяжелый уселся мне на спину в области груди, и тяжесть эта очень быстро увеличивалась так, что дышать становилось все труднее.Мне хотелось закричать, но попытка не дала никакого результата, вспомнила, что в подобных ситуациях нужно прочитать молитву «Отче наш», попыталась, но опять же безрезультатно, а давило все сильнее. Собрала я все свои силы и выкрикнула вслух первые слова молитвы, тут же тяжесть исчезла, а мне на лицо сверху, со стороны затылка, дунуло так, что волосы хлестнули несколько раз по лицу.Как писала, никакого сквозняка не было, окна были закрыты, да и на сквозняк совсем это не походило.После происшедшего встала с постели, но страха не ощущала, а вот сердце колотилось, как после хорошей пробежки. Придя в себя, подумала об «обидчике» в холодильнике, наверное, превращаясь в ледышку, решили таким образом отомстить. Я - человек не суеверный, не трусливый, психически уравновешенный, но тем не менее такое произошло. И был это точно не сон.

Ключевые слова: Заговор недоброжелатель молитва тяжесть

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