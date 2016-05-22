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Истории из жизни

Заговор на обидчика

В жизни каждому приходится встречаться с негативом, с людьми, которые вносят этот негатив в жизнь других. Причины для этого разные, а вот результат один, к сожалению, не очень утешительный.

В моей жизни была такая ситуация, когда пришлось столкнуться с человеком, всячески желающим испортить мне жизнь, конечно, таких людей хватает, но вот этот момент немного переплелся с мистикой.
В подробности углубляться не буду, скажу только, что я прекрасно понимала и знала, кто делает мне пакости, но пакости делались за спиной, как говорится, тайком и все же имели свой, для меня негативный, результат. Я все думала как «отгородиться», что ли, от этой особы, но по не зависящим от меня причинам приходилось частенько встречаться.

Совершенно случайно, в старых маминых газетках наткнулась на заговор, был напечатан в маленькой рубрике этой газеты, соответствующей тематики. Заговор как-то так и назывался, что-то типа «от недоброжелателя». Я никогда к таким вещам не прибегала, но, прочитав его, пришла к выводу, что в нем ничего страшного и сложного нет, решила испробовать. Заговор этот заключался в том, чтобы на листике бумаги написать данные обидчика и кратко, одним предложением, проблему, которую создает этот человек. Бумажку эту свернуть в трубочку, поместить в небольшую емкость с водой, закрыть крышкой и заморозить в холодильнике.

Я вот так и сделала все, как было написано в газете. Поместила «обидчика» в морозильную камеру, все это проделала поздно вечером, может, еще какой-то часок занималась домашними делами и легла спать.
Дома в тот день находилась одна, была поздняя осень, я это к тому, что окна и форточки в квартире были закрыты. Только легла, умостилась в удобной для себя позе (люблю спать на животе), буквально через пару минут почувствовала тяжесть, как будто кто-то маленький, но тяжелый уселся мне на спину в области груди, и тяжесть эта очень быстро увеличивалась так, что дышать становилось все труднее.

Мне хотелось закричать, но попытка не дала никакого результата, вспомнила, что в подобных ситуациях нужно прочитать молитву «Отче наш», попыталась, но опять же безрезультатно, а давило все сильнее. Собрала я все свои силы и выкрикнула вслух первые слова молитвы, тут же тяжесть исчезла, а мне на лицо сверху, со стороны затылка, дунуло так, что волосы хлестнули несколько раз по лицу.

Как писала, никакого сквозняка не было, окна были закрыты, да и на сквозняк совсем это не походило.
После происшедшего встала с постели, но страха не ощущала, а вот сердце колотилось, как после хорошей пробежки. Придя в себя, подумала об «обидчике» в холодильнике, наверное, превращаясь в ледышку, решили таким образом отомстить. Я - человек не суеверный, не трусливый, психически уравновешенный, но тем не менее такое произошло. И был это точно не сон.
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:29
Вчера, 18:29 by HelldogПросмотров: 644Комментарии: 13
+19

Ключевые слова: Заговор недоброжелатель молитва тяжесть

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Комментарии

#1 написал: Balzac
Вчера, 18:35
+4
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Публикаций: 8
Комментариев: 77
Плюс.
Интересно, а заговор то сработал?
Зарегистрирован: 22.05.2016
#2 написал: lx3311
Вчера, 18:52
+5
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Комментариев: 68
а заговор-то сработал? На самом интересном месте остановилась....
Зарегистрирован: 4.11.2017
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:02
+2
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Комментариев: 2 257
Так и не ясно, а что с обидчиком? Весь сыр- бор из-за него разгорелся, а закончилась история ни о чём.
Но попробовать может стоит тоже? joy
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#4 написал: Tigger power
Вчера, 19:05
+2
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Публикаций: 1
Комментариев: 2 268
Мне тоже интересно про "заговор сработал?" но что-то пришло в движение точно) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#5 написал: DRUID
Вчера, 19:07
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Публикаций: 6
Комментариев: 78
Любовница моего мужа, то-же думала, что я ей пакости делаю. Наверное мои данные так-же во льдах чалятся. Может не надо такими вещами баловаться, вдруг человек не виновен.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:13
+1
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Репутация: (572|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 257
Цитата: DRUID
вдруг человек не виновен.

Истину вы глаголете. good
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#7 написал: Ksenya078
Вчера, 19:23
+3
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Репутация: (172|-1)
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Комментариев: 1 254
Вообще, само слово "заговор" уже что-то не хорошее на ум наводит. Если даже он и поможет, и, скорее всего, не надолго - то, потом может плохо сказаться на человеке. Наверно.
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#8 написал: conjure one
Вчера, 20:43
+3
Группа: Активные Пользователи
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Комментариев: 1 903
Неизвестно, действенный был заговор или нет, но джинна из бутылки морозилки автор истории выпустила. Тут и удивляться нечему. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#9 написал: Космонасть
Вчера, 22:16
0
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Репутация: (273|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 619
Нет,ну насчёт не суеверный и уравновешенный - с этим я бы поспорила,чего только стоит фраза - придя в себя,подумала об обидчике в холодильнике,наверное ,превращаясь в ледышку,решили таким образом отомстить....
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#10 написал: ана аю
Вчера, 22:25
0
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Комментариев: 1 344
Заговор, почему-то понравился, если можно так про заговор сказать. Только мне ,кажется, не связано ночное приключение с этим заговором никак. А что там с недоброжелательницей? Отстала со своими пакостями?
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#11 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:28
0
Группа: Журналисты
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Публикаций: 478
Комментариев: 5 059
Да уж...................._+
Зарегистрирован: 19.08.2017
                 
#12 написал: Necah
Вчера, 23:45
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Комментариев: 20
Мне кажется, что сам по себе способ никакого негатива не несёт, просто останавливает вредное воздействие обидчика. А тут видимо с вражеской стороны была примешана магия, от сюда и атака неизвестной сущности.
Зарегистрирован: 25.07.2016
#13 написал: Шахерезада
Сегодня, 00:14
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 395
Цитата: Necah
А тут видимо с вражеской стороны была примешана магия, от сюда и атака неизвестной сущности.
Которая стояла на защите негатива, я вот тоже об этом подумала.
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
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