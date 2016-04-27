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Истории из жизни

Берегись автомобиля-призрака!

Однажды, году эдак в двухтысячном, точно не помню, случилась непонятная встреча.

Шла я вдоль дороги, поднимаясь вверх по улице Есенина и вспоминала советский фильм "Берегись автомобиля". Как оказалось - совсем не случайно!
Иду не спеша, птички поют, лето, хорошо. Но вдруг чувство тревоги возникло, будто кто-то или что-то гонится за мной. Я оглянулась, но никого не заметила. Иду дальше. А тревога нарастает!

Всё вокруг подёрнулось странной серой дымкой, и стал чувствоваться запах горелого бензина, а ещё будто проводки жжёной. Перед глазами возникло лицо Юрия Деточкина из того самого фильма, который кадрами мелькал в моей памяти. Он хмурился, выразительно и печально смотрел мне в глаза. Холод пронизывал меня насквозь. И это в только что солнечный и жаркий день! Образ благородного угонщика сердито сверкнул глазами и сделал ими движение, мол: оглянись назад! Скорее!

Судорожно оглянувшись, я заметила несущийся на большой скорости милицейский автомобиль! Это была колымага времён шестидесятых-семидесятых годов двадцатого века (в детстве я несколько раз такие видела). "Бобик" был помятый, с облезлой краской, в ржавых пятнах, которые местами даже просвечивали дырами насквозь.
Время словно замедлилось. Машина летела на полной скорости, но долго, странно долго. При этом нёсся монстр советского автопрома чётко по тротуару! Это очень удивило меня. Возникла мысль, что кто-то угнал этот экземпляр и хулиганит, либо милиционеры гонятся за опасным преступником, а на проезжей части слишком много машин, и они мешают преследователям. Но ведь милиция на таких развалюхах давно не ездит!

Глянув на дорогу, я удивилась. Машин там вообще не было, ни одной! В разгар дня такого просто не бывает. А ржавое чудовище стремительно приближалось ко мне! Я рассердилась даже. Милиционеры что, не видят меня?! Почему они едут по тротуару?
И тут я обнаружила, что абсолютно не слышу, как автомобиль едет! Ни звука мотора, ни шороха шин, ни сигнала. Слышала только пение птиц и гробовую тишину от приближающегося авто.
Вдруг я с ужасом заметила, что за рулём-то никого нет! Никого не было во всём салоне. Абсолютно пустая машина неслась прямо на меня!

Как ошпаренная, отчаянно я прыгнула в сторону! И тут же мимо меня беззвучно пронеслась эта ржавая колымага! Я гневно смотрела вслед таратайке, всё ещё надеясь, что это чьё-то хулиганство, что водитель просто спрятался под сидение и управляет наугад.
Но через мгновение машина стала полностью серой и начала быстро таять. По мере удаления она таяла, становилась прозрачной и секунды за три полностью растворилась, будто и не бывало!

Тогда до меня дошло, что это был призрак. Значит, и такие бывают. Но что если он проехал сквозь меня? Или сбил?! Даже думать об этом не хочу...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:59
Вчера, 21:59 by ЭвиллсПросмотров: 222Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Автомобиль тротуар машина автомобиль-призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Вчера, 22:01
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Внезапно нахлынули воспоминания. Бывают разные случаи, неподвластные логике...
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#2 написал: Ахма
Вчера, 22:23
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Жила я там когда-то, на Есенина.
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#3 написал: conjure one
Вчера, 23:09
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Может, и призрак, а может, и хрономираж, как обычно говорят в подобных случаях. А вообще, ситуация непонятная - звуков почти нет, кроме птичьих, но запахи присутствуют. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#4 написал: Ernesta
Вчера, 23:09
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Но что если он проехал сквозь меня? Или сбил?! Даже думать об этом не хочу...

Да что, Тань, было бы? Унёс бы тебя в 60-ые вместе с собой этот УАЗик дырявый, глядишь, апосля прохожие бы наблюдали призрачную машину с девушкой внутри. Ишь, никак не успокоится, всё гоняет по улицам, небось скучно ему (УАЗу), пассажира себе ищет...
Держи, подруга, плюсище!
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
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