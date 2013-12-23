Сонный паралич и кошки

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:14

Schwindler Просмотров: 250 Комментарии: 12 +9 Вчера, 20:14 by

Давно, году эдак в 2007-2008, уволившись из DHL, я пришёл работать в ВГТРК, осветителем в эфирный комплекс. Окучивал студию номер один, новостную, ещё до того, как в ней переделали декорацию. График работы у меня был такой – сутки работаю, три дня отдыхаю. Но несколько раз пришлось отработать по двое суток подряд – то сменщик заболел, то отпуск чей- то прикрыть, то ещё что… С одной стороны, двое суток на работе – тяжеловато, а с другой – всё очень выгодно компенсировалось отгулами, выливавшимися в незапланированный мини-отпуск.Вот и в тот раз завис я на двое суток. Особого недосыпа я не испытывал, ведь за декорацией был укромный уголок с импровизированной лежанкой из нескольких кусков поролона, пары покрывал и подушек, где можно было незаметно прикорнуть. Студия первая довольно большая и в те годы дикторы, камеры и осветительский пульт располагались на полутораметровом подиуме, возвышавшемся над ньюс-румом со столиками, компьютерами и редакторами. Стол ведущих стоял таким образом, что они сидели за ним спиной к ньюс-руму, перед столом были выставлены камеры, а в оставшемся между камерами и стеной пространстве стояли разномастные стулья и располагалось рабочее место осветителей.В числе прочих удобств присутствовало на подиуме продавленное чёрное кресло, обитое кожей молодого дерматина, в котором я и устроился в перерыве после вечернего выпуска. И вроде просто сидел – двое операторов прямо передо мной беседовали, и я прекрасно их видел и слышал, ещё один коллега по телефону говорил… И тут-то произошло непонятное. Кресло стояло на краю подиума, рядом со ступеньками. По ступенькам на подиум стали подниматься кошки. Обыкновенные, совершенно банальные домашние кошки. Их было три. Одна взобралась на правый подлокотник кресла, а две другие запрыгнули ко мне на колени. И вонзили мне в бёдра и правую руку когти и зубы. Больно было дико, глаза вылезли из орбит, однако пошевелиться и издать хоть звук я не мог. А вокруг меня всё идёт своим чередом – эти двое беседуют, третий говорит по телефону и никаких кошек, дерущих мне ноги и руку, они не замечают. Некоторое время спустя мне всё же удалось судорожными движениями согнать мерзких зверюг прочь, и они, горделиво задрав хвосты, удалились тем же путём, каким и пришли. Постепенно, хоть и очень медленно, я вернул подвижность сначала рукам и верхней части туловища, а затем расшевелил и ноги.Первым делом я вскочил и сбегал в туалет, осмотрел конечности на предмет повреждений – ни следа. А потом спросил коллег – не заснул ли я? Да – такой был ответ, ещё и постанывал во сне…Вот такое состояние я испытал однажды. Не знаю, был ли это сонный паралич или что-то другое, но ощущения весьма неприятные.

Ключевые слова: На работе кошки странное состояние авторская история

Другие, подобные истории: