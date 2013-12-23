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Истории из жизни

Сонный паралич и кошки

Давно, году эдак в 2007-2008, уволившись из DHL, я пришёл работать в ВГТРК, осветителем в эфирный комплекс. Окучивал студию номер один, новостную, ещё до того, как в ней переделали декорацию. График работы у меня был такой – сутки работаю, три дня отдыхаю. Но несколько раз пришлось отработать по двое суток подряд – то сменщик заболел, то отпуск чей- то прикрыть, то ещё что… С одной стороны, двое суток на работе – тяжеловато, а с другой – всё очень выгодно компенсировалось отгулами, выливавшимися в незапланированный мини-отпуск.

Вот и в тот раз завис я на двое суток. Особого недосыпа я не испытывал, ведь за декорацией был укромный уголок с импровизированной лежанкой из нескольких кусков поролона, пары покрывал и подушек, где можно было незаметно прикорнуть. Студия первая довольно большая и в те годы дикторы, камеры и осветительский пульт располагались на полутораметровом подиуме, возвышавшемся над ньюс-румом со столиками, компьютерами и редакторами. Стол ведущих стоял таким образом, что они сидели за ним спиной к ньюс-руму, перед столом были выставлены камеры, а в оставшемся между камерами и стеной пространстве стояли разномастные стулья и располагалось рабочее место осветителей.

В числе прочих удобств присутствовало на подиуме продавленное чёрное кресло, обитое кожей молодого дерматина, в котором я и устроился в перерыве после вечернего выпуска. И вроде просто сидел – двое операторов прямо передо мной беседовали, и я прекрасно их видел и слышал, ещё один коллега по телефону говорил… И тут-то произошло непонятное. Кресло стояло на краю подиума, рядом со ступеньками. По ступенькам на подиум стали подниматься кошки. Обыкновенные, совершенно банальные домашние кошки. Их было три. Одна взобралась на правый подлокотник кресла, а две другие запрыгнули ко мне на колени. И вонзили мне в бёдра и правую руку когти и зубы. Больно было дико, глаза вылезли из орбит, однако пошевелиться и издать хоть звук я не мог. А вокруг меня всё идёт своим чередом – эти двое беседуют, третий говорит по телефону и никаких кошек, дерущих мне ноги и руку, они не замечают. Некоторое время спустя мне всё же удалось судорожными движениями согнать мерзких зверюг прочь, и они, горделиво задрав хвосты, удалились тем же путём, каким и пришли. Постепенно, хоть и очень медленно, я вернул подвижность сначала рукам и верхней части туловища, а затем расшевелил и ноги.

Первым делом я вскочил и сбегал в туалет, осмотрел конечности на предмет повреждений – ни следа. А потом спросил коллег – не заснул ли я? Да – такой был ответ, ещё и постанывал во сне…

Вот такое состояние я испытал однажды. Не знаю, был ли это сонный паралич или что-то другое, но ощущения весьма неприятные.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:14
Вчера, 20:14 by SchwindlerПросмотров: 250Комментарии: 12
+9

Ключевые слова: На работе кошки странное состояние авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:35
+5
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Комментариев: 2 241
Так кошмарный сон. Бывают такие сны, видишь всё как есть на самом деле. Но в тоже время что-то не так. И какая-то потусторонщина происходит.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: Tigger power
Вчера, 20:57
+3
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Комментариев: 2 254
Недосып страшная вещь! хорошо, что только кошки, а если бы к примеру скунсы приплыли?)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:00
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Комментариев: 812
Это всё кресло из кожи "молодого дерматина" виновато)))) ... А так, да... спать надо больше... и желательно в нормальной кроватке))
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#4 написал: ARTEMIDA
Вчера, 21:13
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Публикаций: 2
Комментариев: 170
А я несколько раз просыпалась в ночи и не могла пошевелить рукой или ногой, меня такая паника одолевала, что волосы дыбом! Оказалось, передавливала сосуды во сне, конечность онемевала и теряла на время подвижность, а спросонья казалось, что это кошмар продолжает сниться. Иногда не поймёшь сразу, где сон, а где реальность.
Это я к тому ещё, что, может, что-то беспокоило во сне, а материализовалось всё в образах кошек. +++
А ещё у меня несколько случаев было, что люди спящие в одном со мной помещении выли во сне жутким воплем, тоже волосы во всех местах подымались.
Зарегистрирован: 27.02.2016
#5 написал: Летяга
Вчера, 21:47
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Комментариев: 6 763
По описанию на сонный паралич похоже. Но почему кошки?
А спать надо, хотя бы часа по четыре.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#6 написал: Ахма
Вчера, 22:27
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Комментариев: 281
Неоднократно слышала про сны, в которых людей кусали именно кошки. Причём с реалистичными ощущениями. Самой такое не снилось.
Зарегистрирован: 30.05.2016
#7 написал: Schwindler
Вчера, 22:27
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Публикаций: 14
Комментариев: 103
Цитата: зелёное яблочко
Так кошмарный сон.

Сон то сон, но странный. С озвучкой...
Цитата: Tigger power
Недосып страшная вещь!

Так вроде и не было недосыпа. Несколько раз ложился спать на полтора-два часа. Может дело в нарушении фаз быстрого и медленного сна?
Цитата: ARTEMIDA
А я несколько раз просыпалась в ночи и не могла пошевелить рукой или ногой, меня такая паника одолевала, что волосы дыбом! Оказалось, передавливала сосуды во сне, конечность онемевала и теряла на время подвижность, а спросонья казалось, что это кошмар продолжает сниться.

Вот сосуды тоже не передавливал. Сидел в обычном кресле в нормальной позе... Хотя фиг его знает, может и передавил).

Цитата: ARTEMIDA
А ещё у меня несколько случаев было, что люди спящие в одном со мной помещении выли во сне жутким воплем, тоже волосы во всех местах подымались.


А ты во сне не ходишь? А то, знаешь ли, если бы мне ночью на руку или там на живот наступили бы, я б, наверное, тоже с воплем проснулся)))).

Цитата: Летяга
Но почему кошки?

А бог его ведает. Это у меня устойчивый такой образ. Несколько раз снились сны с нападающими на меня кошками, вцепляющимися мне в руки и ноги когтями и зубами...
Зарегистрирован: 3.02.2018
#8 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:37
0
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Публикаций: 51
Комментариев: 2 241
Цитата: Schwindler
Сон то сон, но странный

Не знаю, что подразумевается по озвучкой. Но было как-то странное. Но я этому ещё во сне и пригрозила. Чтоб больше ко мне не совалось. А снилось всё, как есть на самом деле
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#9 написал: conjure one
Вчера, 22:41
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Комментариев: 1 897
Может быть, кошки - это был только образ, чтобы не было страшно от вида тех, кто за ним скрывается. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#10 написал: ARTEMIDA
Вчера, 23:11
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Комментариев: 170
Ох, даже и не знаю, пока никто не жаловался, ворочаюсь во сне - да, водится за мной грешок. Но ходить... Нет, пожалуй, не случалось)))
Просто во сне с нашим мозгом чудеса порою происходят. Может, это параллельная жизнь? А что, чтоб зря время не терять, и во сне ж живём. А в жизни без перипетий никак. Вот кошки и устроили тебе одну из них))
Зарегистрирован: 27.02.2016
#11 написал: Schwindler
Вчера, 23:16
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Цитата: зелёное яблочко
Не знаю, что подразумевается по озвучкой.

Фоновые шумы, разговоры людей. Не было чёткой границы между сном и явью, ну или она была незаметна совсем. Как будто тело погрущилось в сон, а часть органов осязания осталась частично бодрствовать. Поэтому получилось эдакое наложение слоёв реального и нереального: я видел чёткую картинку с двигающимися людьми и слушал их болтовню, а кошки шли из подсознания, другим слоем.

Цитата: conjure one
Может быть, кошки - это был только образ, чтобы не было страшно от вида тех, кто за ним скрывается. +++


Нафиг-нафиг, не хочу даже задумываться над этим))).
Зарегистрирован: 3.02.2018
#12 написал: Balzac
Сегодня, 00:02
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Комментариев: 51
Цитата: conjure one
Может быть, кошки - это был только образ, чтобы не было страшно от вида тех, кто за ним скрывается. +++

Ох, мне даже жутко стало от Вашего комментария)
Понимаю автора, сонный паралич, если ты даже понимаешь, что это сон - всегда неприятен, к нему невозможно привыкнуть. Раньше меня он одолевал с завидной регулярностью, никому не пожелаешь cold_sweat
+++
Зарегистрирован: 22.05.2016
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