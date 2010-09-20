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Истории из жизни

Дорожная

Всем благ и настроения, я новичок.

Это произошло реально со мною уже в далеком и забытом многими 2007 году. Я, на тот момент молодой, 26 годов отроду, личный водитель директора малюсенького предприятия (которое не сдюжила под кризисом через год). Недавно народилась лапочка-дочка, сынке было около трех, и со скорой помощи я перешел работать на предприятие, где почти вдвое зарплата была больше, но и работы было не меньше. Домой приезжал почти всегда за полночь спать, а утром за шефом, как ни в чем не бывало.

Городские магистрали в те годы только начинали строиться, и всегда по дороге домой возникали не то что пробки, а пробища. В очередной раз тороплюсь домой, объезжаю вечно стоящее Бердское Шоссе через село Новолуговое (даже сейчас, годы спустя, там дорога жутковатая, проходящая мимо золоотвалов). А тогда было еще "веселей": асфальта нет, грунтовка, и во время дождя по самые уши грязь. Местное население иногда голосовало, чтоб добросить до села, я пару раз довозил. И голосующий человек там нормальное явление, но только в светлое время суток, впотьмах там никто не голосовал никогда.

Еду, никого не трогаю и скоростной режим не нарушаю (ибо дорога просто швах), в метрах десяти вижу мужика голосующего, в свете фар даже разглядел Адидас, но, подъезжая ближе, не увидел никого. Сказать, что испугался, - ничего не сказать. До дома домчал быстрее пули...

По утру, проезжая там же за шефом, именно на том же месте увидел венок, как потом оказалось, там сбили мужика насмерть, который вечером под парами алкоголя возвращался домой.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:42 by SIBEERIAПросмотров: 698Комментарии: 14
+22

Ключевые слова: Дорога призрак дом странное авторская история

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Комментарии

#1 написал: dinka
Сегодня, 15:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 680
Автор, извини, но таких историй здесь пруд пруди.
Ничего не ставлю.
Зарегистрирован: 20.09.2010
  
#2 написал: семишна
Сегодня, 16:12
+5
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Репутация: (98|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 119
А я плюсанула. Каждая история индивидуальная.
Зарегистрирован: 26.07.2015
#3 написал: Елена Соловова
Сегодня, 16:31
+5
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 95
Так тем и интересны вот такие случаи-истории, что...вроде многие с таким феноменом сталкивались и в то же время у каждого эта встреча происходит по разному. Лишний раз убеждаешся что все это не глюк, не выдумка....
От меня +
Зарегистрирован: 10.02.2017
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 16:36
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1087|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 161
Я вот сколько по дорогам не ездила и не высматривала - никого не видела. Добротная история о призраке +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 16:44
+2
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Репутация: (540|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 220
и от меня плюсик
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#6 написал: Тролль12
Сегодня, 16:48
+2
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 14
После таких случаев в мире становится меньше скептиков +
Зарегистрирован: 21.01.2018
#7 написал: Летяга
Сегодня, 17:24
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (9145|-3)
Публикаций: 352
Комментариев: 6 660
Цитата: dinka
таких историй здесь пруд пруди

Ну и что? Раз многие видели - явление, однако. Сама не видела и не хочу.
Историю плюсанула.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#8 написал: conjure one
Сегодня, 18:23
+2
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Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 846
За историю плюс. Хорошо, что этот мужик просто голосовал, а то мог бы ещё венок в руки взять и помахивать им на проезжающие машины. Так что жутковато. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#9 написал: MissKat
Сегодня, 19:46
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Частенько езжу этой дорогой, дорога и впрямь жуткая . А ты там кладбище рядом с венком не заметил ? По ночам там наверное много голусующих blush Мой отец , по молодости , ехал ночью на мотоцикле мимо этого кладбища и мотоцикл заглох. Завелся только когда кладбище закончилось . Хорошо что в эту ночь ни кто не голосовал там laughing
Зарегистрирован: 12.02.2018
#10 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:54
+1
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Репутация: (163|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 224
Да, страшновато. Не хотелось бы встретиться с "зомби-адидасом"))). Спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#11 написал: Talisha
Сегодня, 19:57
+2
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Комментариев: 2 491
Плюс. Только когда сам сталкиваешься, можешь оценить жуть истории.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#12 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:02
+1
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Публикаций: 51
Комментариев: 2 139
Цитата: Tigger power
ездила и не высматривала - никого не видела.

Не высматривай. Мало ли…
А история подкупает своей простотой
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#13 написал: ARCB
Сегодня, 20:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 80
Нормуль история, плюс! Просто сбитый домой так и не дошёл, вот у него и дело незаконченное.
Зарегистрирован: 16.05.2016
#14 написал: Tigger power
Сегодня, 20:49
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Репутация: (1087|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 161
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Tigger power
ездила и не высматривала - никого не видела.

Не высматривай. Мало ли…
А история подкупает своей простотой

Да я не специально, просто бывает ночью по трассе едешь и мысли всякие типа: вот ведь некоторые призраков всяких видят)) так то да, страшно очень увидеть нечто бегущее за машиной или в белых колготах)) была тут история
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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