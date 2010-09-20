Дорожная

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

SIBEERIA Просмотров: 698 Комментарии: 14 +22 Сегодня, 15:42 by

Всем благ и настроения, я новичок.Это произошло реально со мною уже в далеком и забытом многими 2007 году. Я, на тот момент молодой, 26 годов отроду, личный водитель директора малюсенького предприятия (которое не сдюжила под кризисом через год). Недавно народилась лапочка-дочка, сынке было около трех, и со скорой помощи я перешел работать на предприятие, где почти вдвое зарплата была больше, но и работы было не меньше. Домой приезжал почти всегда за полночь спать, а утром за шефом, как ни в чем не бывало.Городские магистрали в те годы только начинали строиться, и всегда по дороге домой возникали не то что пробки, а пробища. В очередной раз тороплюсь домой, объезжаю вечно стоящее Бердское Шоссе через село Новолуговое (даже сейчас, годы спустя, там дорога жутковатая, проходящая мимо золоотвалов). А тогда было еще "веселей": асфальта нет, грунтовка, и во время дождя по самые уши грязь. Местное население иногда голосовало, чтоб добросить до села, я пару раз довозил. И голосующий человек там нормальное явление, но только в светлое время суток, впотьмах там никто не голосовал никогда.Еду, никого не трогаю и скоростной режим не нарушаю (ибо дорога просто швах), в метрах десяти вижу мужика голосующего, в свете фар даже разглядел Адидас, но, подъезжая ближе, не увидел никого. Сказать, что испугался, - ничего не сказать. До дома домчал быстрее пули...По утру, проезжая там же за шефом, именно на том же месте увидел венок, как потом оказалось, там сбили мужика насмерть, который вечером под парами алкоголя возвращался домой.

Ключевые слова: Дорога призрак дом странное авторская история

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