Одновременное помешательство

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:34

waltersie Просмотров: 392 Комментарии: 14 +18 Вчера, 19:34 by

История произошла в детском саду небольшой деревни, в которой я родилась и выросла ( деревня недалеко от Новосибирска).Детский сад стоит и по сей день. Имеет большую площадь, которая включает в себя два сада (один из них заброшен), огороженных железным забором.Собственно, было мне тогда около 5-6 лет, старшая группа. В группе человек пятнадцать. И их всех смело можно было вести к психиатру.Лето, жара. Нас выводили на прогулку (около пяти групп) на одну из площадок, к которой примыкал один из больших заброшенных садов. Мне всегда было интересно, почему ребята не идут дальше качелей, к беседке и туалету, которые стояли вблизи забора. Однако, как ни странно, никто никогда не спрашивал. Просто обходили то место стороной. Такое, знаете, негласное правило. Да и место то было не из приятных. Очень темно, из-за нависающих крон деревьев. И сами деревья корявые, тёмные. Было там что-то такое... зловещее.В группе давно ходил слушок о каком-то чудище-юдище. Ну, мальчишеские байки, ничего особенного. И поговаривали, что оно обитает именно в том тёмном заброшенном саду.Мальчишка, который распространял эти байки (мол, ему бабушка рассказывала), дабы доказать существование невиданного зверя, отважился сходить на разведку туда. Всех это так заинтересовало.Как сейчас помню, ребятишки всего сада играют, бегают, снуют туда-сюда. Мы же столпились в кучу и давай выяснять, врёт мелкий али нет. Ну, решили всё-таки отправить его, однако в сопровождении кого-то ещё. Никто ему, конечно же, не верил.Вызвался в помощники самый наглый мальчишка-задира.Ну, ладно, пошли они. Стоим всей группой, замерли, наблюдаем в метрах двадцати. Никто ближе так и не подошёл.Парнишки скрылись в кустах.Минуту их нет. Пять - нет. Девочки начали переживать. Мальчишки возмущались, что эти двое сговорились и решили всех разыграть.Через минут семь (а казалось - вечность) выбегают эти двое, глаза с блюдце, напуганные до усрачки. Больше всего на всех эффект произвело то, насколько был напуган главный задира и "крутой".Перебивали друг друга. Заикаясь, рассказывали, что видели там туннель из кустов, тропинку протоптанную, а внутри темно-темно. И что звуки и шорохи оттуда нечеловеческие.Все сомневались, но настораживало состояние этих двоих смельчаков. К вечеру обоих рвало чем-то зелёно-синим направо и налево.На следующий день выбрали других смельчаков, самых неверующих.Отправились. Через минут пять вылетают такие же испуганные. Один из них как давай орать дурниной, что видел "его". Чёрный и худой зверь, с мохнатой чёрной шерстью на голове как у льва, только больше. Второй прикинулся дурачком, отвергал, что мог что-то там видеть, однако больше он не подходил даже к качелям. Оба также блевали, но на следующий день - перед завтраком.С того дня мы отправляли по два ребёнка от группы. Все выбегали оттуда как ошпаренные. Всякий раз появлялись всё новые и новые детали чудовища. Двоих просто тошнило потом. Ещё двое снова блевали.Это превратилось в какой-то культ. Всей группой ходили загруженные, всё время это обсуждали.На четвертый день этим начали интересоваться воспитатели. Помню, мы даже делали "собрание" по поводу того, чтобы никто из нас ничего не рассказывал взрослым.Наконец, настало моё время идти. К тому моменту мы друг друга уже хорошенько напугали.Собрались мы с ещё одним мальчиком. А он ссыкливый такой... Самой страшно, так и этот чуть не плачет.Пошла первой. И сейчас не хочу анализировать. Расскажу просто то, что реально видела и как это запомнила.Действительно, тоннель из кустов, из прутьев даже. Действительно - тропинка, маленькая, но длинная. Железный забор весь искорёжен, да так неестественно.Тишина. Слышно только своё дыхание. Страшно, до дрожи. Слышу шум за забором. Вижу, что кто-то быстро передвигается. В тоннеле показывается кошка. Обычная чёрная кошка. Села ко мне спиной. Далеко достаточно. И меня перемыкает. Не знаю, честно. Не знаю, почему и зачем, но я начинаю её звать к себе. По мере того, как зову, вижу, что она растёт. Действительно становится крупнее в размерах.Всё, больше не зову. Там даже захочешь - ничего не скажешь.Кошка растёт и вытягивается в тоннеле. Свою большую морду поворачивает ко мне. Думала, сдохну нахрен от страха. Вместо кошачей морды - чёрное лицо человека с горбатым носом и жёлтыми глазами. Постепенно обрастает чёрной густой шерстью вокруг головы.Слышу шорох сзади. Это меня немного отрезвляет. Разворачиваюсь и несусь сломя голову.Незабываемое ощущение. Недалеко меня встречает паренёк, который должен был со мной пойти.Ох, как я рыдала, как рыдала! Словно в последний раз.Когда успокоилась - рассказала, что видела. История дополнилась. Тошнило больше всех. Рвало почти всю ночь.Чуть позже ещё две девочки дополнили образ тем, что у того чудовища выпирают рёбра наружу из кожи. Обе так же кричали и плакали. Это было последним разом.После вмешались воспитатели и разогнали нас, мол, что вы тут всё время тусуетесь. Больше мы туда не ходили.Приезжала врач в садик, проверяли на наличие инфекции какой. Все здоровы.А мы часто обсуждали, подкалывали других ребят помладше, мол, сходите, там чудовище. Никто не верил. И мы чувствовали себя какими-то хранителями тайны, однако тайна продлилась недолго. Кто-то рассказал родителям. Родители - воспитателям. С каждым из нас потом разговаривали.Все пели одну и ту же песню.С тех пор официально было запрещено подходить к беседке и туалету.Всегда думала, что это всё моё больное воображение, и то, что я видела, - быть может, мне приснилось, потому что очень всё смутно и размыто, кроме самого момента, когда лицезрела "его".Однако, нет. Недавно встречала одноклассника, который туда же ходил. Разговорились, вспомнили прошлое.Вы бы видели его лицо, когда он воскликнул: "Я думал, мне это приснилось!".Умом понимаю, что история ну на грани смешного, но воспоминания до боли реалистичны.

Ключевые слова: Детский сад дети чудовище чёрная кошка авторская история

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