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Истории из жизни

Одновременное помешательство

История произошла в детском саду небольшой деревни, в которой я родилась и выросла ( деревня недалеко от Новосибирска).
Детский сад стоит и по сей день. Имеет большую площадь, которая включает в себя два сада (один из них заброшен), огороженных железным забором.
Собственно, было мне тогда около 5-6 лет, старшая группа. В группе человек пятнадцать. И их всех смело можно было вести к психиатру.

Лето, жара. Нас выводили на прогулку (около пяти групп) на одну из площадок, к которой примыкал один из больших заброшенных садов. Мне всегда было интересно, почему ребята не идут дальше качелей, к беседке и туалету, которые стояли вблизи забора. Однако, как ни странно, никто никогда не спрашивал. Просто обходили то место стороной. Такое, знаете, негласное правило. Да и место то было не из приятных. Очень темно, из-за нависающих крон деревьев. И сами деревья корявые, тёмные. Было там что-то такое... зловещее.

В группе давно ходил слушок о каком-то чудище-юдище. Ну, мальчишеские байки, ничего особенного. И поговаривали, что оно обитает именно в том тёмном заброшенном саду.
Мальчишка, который распространял эти байки (мол, ему бабушка рассказывала), дабы доказать существование невиданного зверя, отважился сходить на разведку туда. Всех это так заинтересовало.

Как сейчас помню, ребятишки всего сада играют, бегают, снуют туда-сюда. Мы же столпились в кучу и давай выяснять, врёт мелкий али нет. Ну, решили всё-таки отправить его, однако в сопровождении кого-то ещё. Никто ему, конечно же, не верил.
Вызвался в помощники самый наглый мальчишка-задира.
Ну, ладно, пошли они. Стоим всей группой, замерли, наблюдаем в метрах двадцати. Никто ближе так и не подошёл.
Парнишки скрылись в кустах.

Минуту их нет. Пять - нет. Девочки начали переживать. Мальчишки возмущались, что эти двое сговорились и решили всех разыграть.
Через минут семь (а казалось - вечность) выбегают эти двое, глаза с блюдце, напуганные до усрачки. Больше всего на всех эффект произвело то, насколько был напуган главный задира и "крутой".
Перебивали друг друга. Заикаясь, рассказывали, что видели там туннель из кустов, тропинку протоптанную, а внутри темно-темно. И что звуки и шорохи оттуда нечеловеческие.
Все сомневались, но настораживало состояние этих двоих смельчаков. К вечеру обоих рвало чем-то зелёно-синим направо и налево.

На следующий день выбрали других смельчаков, самых неверующих.
Отправились. Через минут пять вылетают такие же испуганные. Один из них как давай орать дурниной, что видел "его". Чёрный и худой зверь, с мохнатой чёрной шерстью на голове как у льва, только больше. Второй прикинулся дурачком, отвергал, что мог что-то там видеть, однако больше он не подходил даже к качелям. Оба также блевали, но на следующий день - перед завтраком.

С того дня мы отправляли по два ребёнка от группы. Все выбегали оттуда как ошпаренные. Всякий раз появлялись всё новые и новые детали чудовища. Двоих просто тошнило потом. Ещё двое снова блевали.
Это превратилось в какой-то культ. Всей группой ходили загруженные, всё время это обсуждали.
На четвертый день этим начали интересоваться воспитатели. Помню, мы даже делали "собрание" по поводу того, чтобы никто из нас ничего не рассказывал взрослым.

Наконец, настало моё время идти. К тому моменту мы друг друга уже хорошенько напугали.
Собрались мы с ещё одним мальчиком. А он ссыкливый такой... Самой страшно, так и этот чуть не плачет.
Пошла первой. И сейчас не хочу анализировать. Расскажу просто то, что реально видела и как это запомнила.

Действительно, тоннель из кустов, из прутьев даже. Действительно - тропинка, маленькая, но длинная. Железный забор весь искорёжен, да так неестественно.
Тишина. Слышно только своё дыхание. Страшно, до дрожи. Слышу шум за забором. Вижу, что кто-то быстро передвигается. В тоннеле показывается кошка. Обычная чёрная кошка. Села ко мне спиной. Далеко достаточно. И меня перемыкает. Не знаю, честно. Не знаю, почему и зачем, но я начинаю её звать к себе. По мере того, как зову, вижу, что она растёт. Действительно становится крупнее в размерах.
Всё, больше не зову. Там даже захочешь - ничего не скажешь.
Кошка растёт и вытягивается в тоннеле. Свою большую морду поворачивает ко мне. Думала, сдохну нахрен от страха. Вместо кошачей морды - чёрное лицо человека с горбатым носом и жёлтыми глазами. Постепенно обрастает чёрной густой шерстью вокруг головы.
Слышу шорох сзади. Это меня немного отрезвляет. Разворачиваюсь и несусь сломя голову.
Незабываемое ощущение. Недалеко меня встречает паренёк, который должен был со мной пойти.
Ох, как я рыдала, как рыдала! Словно в последний раз.
Когда успокоилась - рассказала, что видела. История дополнилась. Тошнило больше всех. Рвало почти всю ночь.

Чуть позже ещё две девочки дополнили образ тем, что у того чудовища выпирают рёбра наружу из кожи. Обе так же кричали и плакали. Это было последним разом.
После вмешались воспитатели и разогнали нас, мол, что вы тут всё время тусуетесь. Больше мы туда не ходили.
Приезжала врач в садик, проверяли на наличие инфекции какой. Все здоровы.
А мы часто обсуждали, подкалывали других ребят помладше, мол, сходите, там чудовище. Никто не верил. И мы чувствовали себя какими-то хранителями тайны, однако тайна продлилась недолго. Кто-то рассказал родителям. Родители - воспитателям. С каждым из нас потом разговаривали.
Все пели одну и ту же песню.
С тех пор официально было запрещено подходить к беседке и туалету.

Всегда думала, что это всё моё больное воображение, и то, что я видела, - быть может, мне приснилось, потому что очень всё смутно и размыто, кроме самого момента, когда лицезрела "его".
Однако, нет. Недавно встречала одноклассника, который туда же ходил. Разговорились, вспомнили прошлое.
Вы бы видели его лицо, когда он воскликнул: "Я думал, мне это приснилось!".

Умом понимаю, что история ну на грани смешного, но воспоминания до боли реалистичны.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:34
Вчера, 19:34 by waltersieПросмотров: 392Комментарии: 14
+18

Ключевые слова: Детский сад дети чудовище чёрная кошка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 19:35
+7
Онлайн
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Публикаций: 342
Комментариев: 1 903
Очень интересно! Со вчерашнего дня полился поток детских воспоминаний, а это все ОЧЕНЬ интересно!
Наверное, правда, дети видят больше, но потом, уже со временем, это стирается из памяти, либо смазывается - кажется, что это был сон.
Плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#2 написал: Balzac
Вчера, 19:46
+3
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Комментариев: 51
Плюс.
Можно, конечно, предположить, что в том месте были какие-то токсичные испарения, но опять же, чтобы у всей группы были одинаковые галлюцинации, очень странно.
Я тоже поддерживаю идею о том, что детям дано видеть то, что нам уже не доступно.
Зарегистрирован: 22.05.2016
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:52
+5
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Комментариев: 2 241
Вот бы пендюлей воспитателям! Чем они то в это время занимались?
Похоже, что в заброшенном саду мог быть портал
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#4 написал: Космонасть
Вчера, 19:55
+3
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По-моему ,хуже всего было тем,кто шли одними из последних.Увидеть нечто жуткое,когда ничего не ожидаешь -это одно,а вот сидеть и слушать,а потом идти как на смерть....ведь непонятно,хотело оно кого сожрать,нет?
Ещё уверена,что детки больше видят чем мы ( ведь мы все были детьми,вспомните)
У меня есть воспоминание ,скорее сон,что я лежу в такой кроватке ,не колыбели уже ,но ещё такой детской ,с деревянными прутьями по бокам,а над ней девушки с развевающимися длинными волосами водят хороводы, но не спокойные хороводы ,как у мавок (все плавно и даже немного заторможенно) а так очень-очень быстро,потому что волосы у них перемешались и непонятно,где чьи,лиц не видно.Красивый сон,я до сих пор его помню.
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#5 написал: Эвиллс
Вчера, 19:58
+2
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Комментариев: 3 234
Наверняка - портал в другое измерение. Жуткий! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#6 написал: Жудит
Вчера, 19:58
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Жуткое дело.
Зарегистрирован: 17.11.2013
#7 написал: Reiana Flaim
Вчера, 20:17
+2
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Опасно однако, такие знакомства с сущностями обычно не сулят ничего хорошего. Но хорошо, что так легко отделались.
Зарегистрирован: 2.09.2013
   
#8 написал: Tigger power
Вчера, 20:17
+3
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Комментариев: 2 254
Жуть страшная, да, а воспитателей на мыло - у них детей рвет синим, а им хоть бы хны) Добротная такая история и необычная, давно не было +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#9 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 20:42
+7
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Комментариев: 812
В чудный садик я попал,
Есть в том садике портал...
Мы по двое проверяли
Что за хрень там блин, в реале...

После блевантин всех мучал,
Но портал нам не наскучил,
Проверяли всё равно
Что там, ёпть-ить, за ..овно...

Воспитатели ж смотрели:
Что там, блин, на самом деле?
Кто-б детей скорей сожрал,
Что-б закрылся тот портал..

...Не понятно, что-ж там было....
(Воспитателей - на мыло!!!)))
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#10 написал: Летяга
Вчера, 21:29
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Комментариев: 6 763
Одна из самых странных историй, которые я вообще здесь читала.
Плюс.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#11 написал: Asheera
Вчера, 21:50
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Прямо по Стивену Кингу...
Если ОНО умело подпитываться детскими страхами, то могло и материализоваться со временем, хорошо, что дети тошнотой отделались!

Может, в том месте произошло убийство, местечко-то подходящее, а детские фантазии и страхи укрепили прореху между мирами.

Согласна, одна из самых странных историй. Плюс.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#12 написал: conjure one
Вчера, 22:32
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Волшебная история. Странно, что никто из взрослых не проверил, что или кто там скрывается. А ведь бабушка мальчишки оказалась права. Вот тебе и байка. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#13 написал: Ахма
Вчера, 22:34
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Если дети не приближались к туалету, то куда же они тогда ходили?

А вообще история странная. Мысль о токсичных испарениях не лишена основания: бывает рвота как реакция на стресс, но не у всех же. И интересно, что чувствовали в этом месте взрослые?
Зарегистрирован: 30.05.2016
#14 написал: achir660
Вчера, 23:19
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Страшно
Это так до психологической травмы недалеко. Наверное, дети как-то больше восприимчивы к такому, потому что у них не выработалась привычка " НЕ ВЕРИТЬ ВО ВСЯКУЮ ЧУШЬ", как у взрослых, они открыты миру и поэтому могут видеть.
Зарегистрирован: 22.03.2015
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