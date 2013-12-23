Что видят животные?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:53

Причина: Авторская стилистика сохранена

Schwindler Просмотров: 879 Комментарии: 16 +21 Сегодня, 12:53 by

Каждый, у кого есть кошка или собака, наверняка расскажет не одну и не две истории, в которых животинка себя странно вела. Сразу скажу – верю, что у заводчиков хомячков, шиншилл и дегу такие истории тоже есть, но речь сейчас веду о крупных братьях наших меньших. Дурацкий каламбур получился. О котах и собаках я толкую. Вспомнил и я один случай…Лет семь назад, когда мы с моей будущей женой только начали жить вместе в её квартире, свадьба наша только намечалась, а дети планировались, решили мы в пару к жёниному коту-старичку завести собаку. После недолгого изучения атласа пород собак остановили свой выбор на лабрадоре шоколадных мастей. Нашли заводчицу и очень удачно зарезервировали алиментного шоколадного мальчишку.Через три месяца Жером приехал к нам. Минуло три-четыре месяца веселья, хулиганства, игр, безумных скачек, и вот Жерому примерно семь месяцев. Он вырос в крупного, но крайне несерьёзного пёсика, попрошайку и приставалу.В тот вечер мы с женой (хотя тогда она ещё не была моей супругой) сидели на кухне и гоняли чаи. Попытаюсь разъяснить планировку квартиры: комнат в ней три – две дальних от входа, они изолированы, и у ещё одной разобрана стена, образующая коридор. Кухня располагается налево от входа в квартиру, и ведёт в неё коротенький коридор, в который выходит ещё и дверь санузла. Сама кухня крошечная, от коридора дверью не отделена. По причине мизерного метража кухни холодильник стоит в коридоре, на входе. Окно напротив входа. По левой стене мойка с плитой и шкафами, по правой – стол и два стула. Стулья расположены так, что сидишь боком ко входу и спиной к мойке.Теперь, когда я всё окончательно запутал, вернусь к нашим баранам. Мы с женой пьём чай, Жером сидит позади нас и выклянчивает вкусняшку так, как это делают обычно не только лабрадоры, но и любые собаки: пронзительный взгляд, перебирания лапками, глотания слюней, умильные бровки и ушки домиком. Жена сидит у окна, а я ближе к проходу, повернувшись к нему спиной, и вполоборота слежу за собачьей бессовестной пантомимой.И вдруг в один момент Жером замирает с подвёрнутой губой, взгляд его устремляется поверх моей головы и упирается в пустую стену. А затем, всё так же, сидя совершенно неподвижно и с подвёрнутой губой, он начинает медленно вести взглядом над нашими с супругой головами от прохода к окну. У меня уже зашевелилась шерсть на загривке, я одним глазом смотрю на пустую стену, вторым – на забывшего всё сосредоточенного Жерома, толкаю коленкой жену, указываю головой на пса, и мы начинаем покрываться мурашками уже вместе.Тридцать или сорок секунд наш лабрадор молча провожал взглядом нечто невидимое, движущееся над нашими головами по стене или по потолку, или, мать его, по воздуху. Все эти тридцать или сорок секунд мы с женой боялись вдохнуть и взглянуть туда, куда смотрел наш пёс. Эти тридцать или сорок секунд гробового молчания показались нам вечностью.И тут взгляд Жерома дошёл до окна, он чавкнул, разворачивая губу в нормальное положение, вскочил, виляя хвостом и подошёл к нам, прижав уши. Вот тут нас отпустило, мы задышали, загомонили, стали трепать псятину за ухом, отгоняя таким образом пережитый страх.В тот вечер чай мы так и не допили, постаравшись поскорее ретироваться с кухни. Потом и я, и жена несколько недель чувствовали себя на кухне довольно неуютно, украдкой поглядывая на стену под потолком. А потом всё потихоньку сошло на нет. Больше никогда ничего подобного ни с собакой, ни с котами, которых сейчас двое, не было. И мысль такая у меня в голове: а может, и хорошо, что животные говорить не умеют. Бог его знает, что бы нам тогда Жеромчик об увиденном рассказал…

Ключевые слова: Собака невидимое взгляд нечто авторская история

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