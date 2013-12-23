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Истории из жизни

Что видят животные?

Каждый, у кого есть кошка или собака, наверняка расскажет не одну и не две истории, в которых животинка себя странно вела. Сразу скажу – верю, что у заводчиков хомячков, шиншилл и дегу такие истории тоже есть, но речь сейчас веду о крупных братьях наших меньших. Дурацкий каламбур получился. О котах и собаках я толкую. Вспомнил и я один случай…

Лет семь назад, когда мы с моей будущей женой только начали жить вместе в её квартире, свадьба наша только намечалась, а дети планировались, решили мы в пару к жёниному коту-старичку завести собаку. После недолгого изучения атласа пород собак остановили свой выбор на лабрадоре шоколадных мастей. Нашли заводчицу и очень удачно зарезервировали алиментного шоколадного мальчишку.
Через три месяца Жером приехал к нам. Минуло три-четыре месяца веселья, хулиганства, игр, безумных скачек, и вот Жерому примерно семь месяцев. Он вырос в крупного, но крайне несерьёзного пёсика, попрошайку и приставалу.

В тот вечер мы с женой (хотя тогда она ещё не была моей супругой) сидели на кухне и гоняли чаи. Попытаюсь разъяснить планировку квартиры: комнат в ней три – две дальних от входа, они изолированы, и у ещё одной разобрана стена, образующая коридор. Кухня располагается налево от входа в квартиру, и ведёт в неё коротенький коридор, в который выходит ещё и дверь санузла. Сама кухня крошечная, от коридора дверью не отделена. По причине мизерного метража кухни холодильник стоит в коридоре, на входе. Окно напротив входа. По левой стене мойка с плитой и шкафами, по правой – стол и два стула. Стулья расположены так, что сидишь боком ко входу и спиной к мойке.
Теперь, когда я всё окончательно запутал, вернусь к нашим баранам. Мы с женой пьём чай, Жером сидит позади нас и выклянчивает вкусняшку так, как это делают обычно не только лабрадоры, но и любые собаки: пронзительный взгляд, перебирания лапками, глотания слюней, умильные бровки и ушки домиком. Жена сидит у окна, а я ближе к проходу, повернувшись к нему спиной, и вполоборота слежу за собачьей бессовестной пантомимой.

И вдруг в один момент Жером замирает с подвёрнутой губой, взгляд его устремляется поверх моей головы и упирается в пустую стену. А затем, всё так же, сидя совершенно неподвижно и с подвёрнутой губой, он начинает медленно вести взглядом над нашими с супругой головами от прохода к окну. У меня уже зашевелилась шерсть на загривке, я одним глазом смотрю на пустую стену, вторым – на забывшего всё сосредоточенного Жерома, толкаю коленкой жену, указываю головой на пса, и мы начинаем покрываться мурашками уже вместе.

Тридцать или сорок секунд наш лабрадор молча провожал взглядом нечто невидимое, движущееся над нашими головами по стене или по потолку, или, мать его, по воздуху. Все эти тридцать или сорок секунд мы с женой боялись вдохнуть и взглянуть туда, куда смотрел наш пёс. Эти тридцать или сорок секунд гробового молчания показались нам вечностью.
И тут взгляд Жерома дошёл до окна, он чавкнул, разворачивая губу в нормальное положение, вскочил, виляя хвостом и подошёл к нам, прижав уши. Вот тут нас отпустило, мы задышали, загомонили, стали трепать псятину за ухом, отгоняя таким образом пережитый страх.

В тот вечер чай мы так и не допили, постаравшись поскорее ретироваться с кухни. Потом и я, и жена несколько недель чувствовали себя на кухне довольно неуютно, украдкой поглядывая на стену под потолком. А потом всё потихоньку сошло на нет. Больше никогда ничего подобного ни с собакой, ни с котами, которых сейчас двое, не было. И мысль такая у меня в голове: а может, и хорошо, что животные говорить не умеют. Бог его знает, что бы нам тогда Жеромчик об увиденном рассказал…

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:53
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 12:53 by SchwindlerПросмотров: 879Комментарии: 16
+21

Ключевые слова: Собака невидимое взгляд нечто авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:05
+2
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Публикаций: 51
Комментариев: 2 202
Есть у меня рассказик «о сестрах и братьях наших, и не очень меньших».
Видеть приходилось, как один кот, вообще на что-то бросается, борется. Но страшно не было.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: Летяга
Сегодня, 13:39
+4
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Группа: Модераторы
Репутация: (9221|-3)
Публикаций: 353
Комментариев: 6 713
Плюсанула. Наблюдала похожую сцену. Мои давнишние кот и пёс (доберман) так же провожали что-то невидимое мне взглядом, синхронно поворачивая голову. Наблюдаемое ими тоже двигалось под потолком и в сторону окна.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 13:50
+7
Группа: Комментаторы
Репутация: (1140|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 228
Вполне может и что-то потустороннее, но так же это может быть мошка какая нибудь, зрение у них в разы лучше нашего. А еще они быстро усваивают что клоунада забавляет хозяев и начинают специально кривляться на зрителя в надежде получить вкусняху) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#4 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 13:54
+3
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Репутация: (153|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 279
Есть конечно похожие истории и у меня) мб поделюсь когда-нибудь. Вообще верю что животные видят то что не подвластно человеческому взгляду.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#5 написал: BooZ
Сегодня, 14:32
+4
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 109
Это ещё что. Мой кот так разок на воздух в дверном проёме сначала полчаса смотрел, потом 40 минут кидался, при этом издавая боевой клич. Потом взглядом следил за чем-то, перемещающимся по потолку по периметру комнаты, а потом снова кидался на "воздух" в проёме. Я тогда час на балконе прожила.
Зарегистрирован: 25.07.2013
#6 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 15:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (211|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 163
Ну, во впечатлительности вам с женой "повезло")) Другой бы и не заметил, и значения не придал. Но, это только хорошо, наблюдательность очень хорошая штука. Главное, не все шибко близко к сердцу принимать. Я тоже наблюдала подобные вещи за животными, только страха не было. +++
Зарегистрирован: 27.02.2016
#7 написал: Schwindler
Сегодня, 15:30
+1
Группа: Авторы
Репутация: (37|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 91
Цитата: Tigger power
Вполне может и что-то потустороннее, но так же это может быть мошка какая нибудь, зрение у низ в разы лучше нашего. А еще они быстро усваивают что клоунада забавляет хозяев и начинают специально кривляться на зрителя в надежде получить вкусняху) +++

Насчёт мошки не уверен, время года холодное было, либо поздняя осень, либо самое начало зимы.
Ну и попрошайничество моего пса я знаю как выглядит). И секретный приём "Пялиться в стену над головой хозяев" в его арсенал не входит)))).

Цитата: Nick.Yudin
Есть конечно похожие истории и у меня) мб поделюсь когда-нибудь. Вообще верю что животные видят то что не подвластно человеческому взгляду.

Я вот не верил раньше, чушь, думал. Верю теперь. Ну либо все домашние животные таким образом стебутся над человеками).

Цитата: BooZ
Это ещё что. Мой кот так разок на воздух в дверном проёме сначала полчаса смотрел, потом 40 минут кидался, при этом издавая боевой клич. Потом взглядом следил за чем-то, перемещающимся по потолку по периметру комнаты, а потом снова кидался на "воздух" в проёме. Я тогда час на балконе прожила.

Я на балконе не час бы прожил, а зимовать остался, благо кирпичей хватило бы на постройку домика...

Цитата: ARTEMIDA
Ну, во впечатлительности вам с женой "повезло")) Другой бы и не заметил, и значения не придал. Но, это только хорошо, наблюдательность очень хорошая штука. Главное, не все шибко близко к сердцу принимать. Я тоже наблюдала подобные вещи за животными, только страха не было. +++

Вот знаешь, я не сказал бы, что очень впечатлительный, да и жена довольно прагматично и трезво мыслит. Но вот тогда и мне и ей действительно было не по себе.
Зарегистрирован: 3.02.2018
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 16:04
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Репутация: (573|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 1 277
верю. было, только с кошарами моими.
позабавило описание попрошайничества. Умилило!
вот только не могу представить как губа у собаки может быть подвернута. не видела ни разу
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#9 написал: Schwindler
Сегодня, 16:12
0
Группа: Авторы
Репутация: (37|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 91
Цитата: Pmariam
вот только не могу представить как губа у собаки может быть подвернута. не видела ни разу

Спасибо за плюсик! Я немного неточно написал. Имел в виду не губу, а брыли по бокам, они иногда подворачиваются внутрь.
Зарегистрирован: 3.02.2018
#10 написал: Lotus
Сегодня, 16:26
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Комментариев: 18
Цитата: ARTEMIDA
и сорок секунд наш лабрадор молча провожал взглядом нечто невидимое, движущееся над нашими головами по стене или по потолку, или, мать его, по воздуху. Все эти тридцать или сорок секунд мы с женой боялись вдохнуть и взглянуть туд

и я часто видела как наш кот следит за кем то невидимым, но страха и онемения не было

слишком впечатлительные вы с женой))
Зарегистрирован: 25.01.2018
#11 написал: Schwindler
Сегодня, 16:58
0
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Репутация: (37|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 91
Цитата: Lotus
слишком впечатлительные вы с женой))


Ну ок, ладно, мы кисейные барышни, напридумывали себе чёрте-чего))).
Зарегистрирован: 3.02.2018
#12 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 17:28
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 163
Цитата: Schwindler
Цитата: Lotus
слишком впечатлительные вы с женой))


Ну ок, ладно, мы кисейные барышни, напридумывали себе чёрте-чего))).


Нормально, с кем не бывает)))
Зарегистрирован: 27.02.2016
#13 написал: conjure one
Сегодня, 18:05
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Комментариев: 1 879
Говорят, что нас окружает мир духов. Скорее всего, животные изредка видят кое-что и так себя ведут. Если бы они видели ВСЁ, то тогда постоянно бы реагировали на это, и наша жизнь превратилась бы в кошмар. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#14 написал: Madam Papillon
Сегодня, 20:20
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Публикаций: 7
Комментариев: 102
Я однажды стала дома замечать присутствие чье-то, не буду описывать, долго, на целый рассказ хватит. А тетушка моя как раз привезла мне свечи из монастыря, на коробочке написано было, что помогают защитить жилье при грозе, тревоге необъяснимой и все в таком роде. И решила я обойти квартиру со свечой. Мой зоопарк( две собачки и три кота) сгруппировался в одной из комнат, пока я обходила соседние, и сидели все тихо-тихо. А как только я вошла в эту комнату, так все свои мордочки подняли к потолку и стали ими туда-сюда водить по мере того, как я обходила комнату. И вот я закончила, мои животные дружно потянули мордочки к окошку, посмотрели на него некоторое время и как очнулись, все разбежались по своим делам.
Мы с дочкой, наблюдая это, просто были в шоковом состоянии.
Зарегистрирован: 5.10.2016
#15 написал: VENDETTA
Сегодня, 21:02
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Комментариев: 5 844
Наверное за эти 40 секунд сильные эмоции пережили, и представляю как жутко было. Но сами же написали, что боялись посмотреть на стену. Может было что-то не по теме сайта no
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
#16 написал: ARCB
Сегодня, 22:49
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Комментариев: 83
У меня кот не реагировал вообще ни на что. А вот собака лает на балкон, как будто, кто-то идёт от туда.
Зарегистрирован: 16.05.2016
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