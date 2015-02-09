Зараза

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:28

Причина: Авторская стилистика сохранена

DRUID Просмотров: 354 Комментарии: 4 +15 Вчера, 21:28 by

Родилась Светлана в 1946 году, на Уральских золотых приисках, в деревеньке Баку-Чача (странное название). Отец Светланы бросил её мать, даже не дождавшись рождения дочери, и уехал в Красноярский край.Мать, спустя месяц после рождения девочки, завернула малышку в тряпичный кулечек, уложила на санки и повезла в дремучий лес, на декабрьскую стужу, с целью оставить младенца там.Спасла Свету родная бабуля, которая, почувствовав неладное, кинулась вслед за дочерью, задумавшей загубить собственное дитя.Бабушка забрала внучку к себе и стала растить сама. Мать Светланы умерла через полгода, отчего - не знаю.Жили Света с бабулей хоть и бедненько, но дружно и спокойно. Бабушка очень любила внучку, всегда ласково гладила её по русым вьющимся волосам и приговаривала: "Светланка, Светланка". Такое уж, казалось ей, это имя красивое, никого и никогда в деревне так не звали.Прожили они в мире и спокойствии одиннадцать лет, и в один из осенних дождливых дней бабушки не стало. Осталась Света на попечении дальних родственников, которые сразу отправили письмо её отцу о том, что ребёнка нужно куда-то определять.Спустя некоторое время отец приехал и забрал дочь к себе.Жил он с женой и её дочерью, которая была на два года старше Светы. Новому члену семьи никто не обрадовался, чужая девочка была обузой для мачехи, лишним ртом. Не любила она девчонку и не скрывала этого. Так и жила Света в должности чернавки.Через три года после смерти бабушка начала приходить к Свете во сне. Бабуля грозила пальцем и повторяла одни и те же слова: "Светланка! Пропадешь в заразе!".Девочка каждый раз просыпалась и думала: "В какой такой заразе?". А спросить не у кого было. Да и некогда о снах думать, дела сами не делались.Однажды, одним жарким летним днем, искупавшись в местном озере, Света решила сходить в лес за грибами. Он рядом, там прохладно, да и грибов хочется. Насобирает сама, можно будет поесть вдоволь, никто в рот заглядывать не будет да ложки считать.Взяв корзину, побрела она в лес. В лесу этом Света была много раз. Она ничего не боялась, ходила по окраине и смотрела, чтобы сквозь деревья было видно опушку. Ходила, бродила, ела кислицу, собирала грибы, слушала пение птиц и сама пела.Когда корзинка наполнилась, Света направилась к опушке - пора было идти домой. Она шла спокойно, в том направлении, откуда пришла, пока не осознала, что идёт не туда - опушки нет, вокруг лес и только лес. Света не могла понять, как такое могло произойти, ведь она не уходила в самую глубь леса. Девочка решила вернуться на то место, где собирала грибы, и там определиться, куда надо идти. Но, прошагав достаточное количество времени, она не могла узнать местность. Ей казалось, что это вообще какой-то другой, чужой лес, в котором она никогда не была. Света пыталась запомнить какое-нибудь дерево, но, сделав пару шагов, его уже не было, всё вокруг менялось.Стало темнеть, лес становился страшным и злым. Бросив корзину, девчонка рванула вперёд, думая: "Куда-нибудь да прибегу". Она бежала и падала, трава резала ноги, корни деревьев ставили подножки, но страх заставлял бежать дальше. Когда силы закончились и совсем стемнело, Света села под дерево, обхватила голову руками и стала бесшумно плакать. Это была самая жуткая ночь в её жизни: полная тьма, бесконечные шорохи и пробирающий до костей холод.С приходом утра Света побрела дальше, она шла, падала на землю, лежала неподвижно, потом вставала и снова шла. Сил совсем не осталось, хотелось пить и спать. Искусанное комарами и мошкой, ободранное и поцарапанное тело болело, а ноги подкашивались. Лес был бесконечен.С наступлением ночи Света забилась под большое дерево и провалилась в сон. Этой ночи она не запомнила, она не слышала ни шорохов, ни шелеста, даже не чувствовала укусов насекомых. Она решила, что это конец.Утром сквозь сон Света почувствовала знакомое и нежное прикосновение к волосам и услышала голос любимой бабули: "Светланка, Светланка". Девочка подскочила и стала смотреть по сторонам, но никого не было. Вдруг где-то в стороне раздался громкий хруст веток, Света кинулась туда, но там тоже никого не было. А хруст снова и снова повторялся, как будто кто-то делал несколько шагов и замирал.Девочка бежала на шум этих шагов. Сколько это длилось - она не помнит, но вдруг, совершенно неожиданно, она увидела просвет, много света, лес заканчивался. Она выскочила на поляну и побежала вперёд, это была верхушка холма. Света скатилась с него и увидела неподалёку деревеньку. Она бежала, плакала и без остановки шептала: "Светланка, Светланка".Деревенские тётки, когда увидели измученную девочку, перепугались. Привели её в дом, накормили, отмыли и уложили спать. Только когда Света проснулась, её расспросили, кто она и откуда. Оказалось, что она пришла в соседнюю деревню, которая находилась за много километров от той, в которой жила Света. Домой беднягу согласилась увезти одна женщина на телеге, в которую была запряжена старая лошадь.Дома Свету ждали новые испытания: отец молчал, а мачеха накинулась с кулаками, браня девчонку за то, что в деревне все решили, что она утопилась или сбежала от злой мачехи.Одна соседка-старушка пожалела девочку, сказала: "Что-ж тебя, окаянную, понесло в эту заразу?!". Света спросила: "А почему заразу?". Старушка объяснила ей, что в старину Заразой называли дремучий лес. Тогда-то Света и поняла, о чем её предупреждала во сне бабуля. И выбраться из леса ей тоже бабушка помогла, спасла свою Светланку, как тогда, в младенчестве.

Ключевые слова: Светланка лес бабушка предупреждение авторская история

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