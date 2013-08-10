Две короткие истории

Lynx Просмотров: 471 Комментарии: 8 +23 Сегодня, 00:13 by

Как-то пасмурным осенним днем мы с моей сестрой и моим племянником пошли погулять к Финскому заливу. К нему надо было идти через огородные участки, а на самом берегу стояли старые деревянные дома Кто там когда жил - не знаю, то ли обслуживающие маяк, то ли какие-то военные... В общем, не знаю.В то время они не были заброшенные, а просто очень старые и неприглядные. К заливу между этих домов и участков вела аллея. Мы прошли по этой аллее, встречая периодически огородников, потом племянник долго кидал камни в воду, прыгал от волн и тому подобное - в общем, играл. Стало смеркаться, хотя темно не было совсем. Просто как-то неуютно, да и место там неуютное, мрачное. Надо сказать, что сестра моя старше меня на одиннадцать лет, она очень прагматична по сравнению со мной. Считала и считает, что я "мудреная" и вечно придумываю всякую ерунду.Вот племянник играет, а мы с ней видим, что на этой аллее, метрах в 50-ти, стоит какой-то огородник - дед, довольно высокий, вроде с тележкой. И смотрит на нас. Я сначала подумала: "Чего это он уставился?". Посмотрела на него повнимательнее. Потом еще всмотрелась, даже прищурилась, потому что зрение у меня итак хорошее, а одиннадцать лет назад вообще замечательное было, но я совершенно не могу разглядеть его лица, то есть я вижу нечто серое. Может, даже как будто покрытое какой-то серой шерстью.Не знаю, сколько времени я таращилась на него, при этом мне стало как-то жутко. Народу уже вокруг никого не было.Сестра поглядела на меня и вдруг спрашивает:- Что? Думаешь, пора домой?- Да.- И побыстрее?- Лучше бы да, - говорю.Мы быстро посадили племянника в коляску и как рванули оттуда другой дорогой, да чуть ли не бегом.Я потом у сестры спросила, чего это она, такая умная, испугалась, она сказала, что как-то ей тот дед не понравился и то, что я так на него смотрю. По идее, может, до него и не 50 метров было, я не помню, знаю только, что я все на нем хорошо видела, а лица не видела, хотя стоял он именно лицом. Мне было страшно.Бабушка родилась в 1904 году и жила в деревне в Костромской области. Она закончила 3 или 4 класса церковно-приходской школы, книжек особо не читала, была религиозна.Тем не менее всегда мне рассказывала, что девочкой еще шла как-то через лес в другую деревню, проходила мимо бочажка (это я так понимаю, глубокое место в речке, омут, может). И к этому бочажку им никогда не разрешали приближаться, так как очень глубоко и не выплыть.Так вот, проходит она мимо и видит, что над ним, на берегу, сидит девочка худенькая-худенькая и рукой расчесывает волосы. А волосы у нее длинные и белые. И рука как тростинка. Бабушка как закричит: "Ты чего там сидишь, упадешь!". Девочка на нее быстро оглянулась, встала и как прыгнет в бочажок этот. Только ее и видели.Бабушка уверена, что видела русалку. Как-то эта история ей в память впечаталась, хотя пережила она на своем веку многое и умерла в 96 лет.

Ключевые слова: Огородник странный дед шерсть бочажок девочка русалка

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