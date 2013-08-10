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Истории из жизни

Две короткие истории

То, что было со мной лет одиннадцать назад
Как-то пасмурным осенним днем мы с моей сестрой и моим племянником пошли погулять к Финскому заливу. К нему надо было идти через огородные участки, а на самом берегу стояли старые деревянные дома Кто там когда жил - не знаю, то ли обслуживающие маяк, то ли какие-то военные... В общем, не знаю.
В то время они не были заброшенные, а просто очень старые и неприглядные. К заливу между этих домов и участков вела аллея. Мы прошли по этой аллее, встречая периодически огородников, потом племянник долго кидал камни в воду, прыгал от волн и тому подобное - в общем, играл. Стало смеркаться, хотя темно не было совсем. Просто как-то неуютно, да и место там неуютное, мрачное. Надо сказать, что сестра моя старше меня на одиннадцать лет, она очень прагматична по сравнению со мной. Считала и считает, что я "мудреная" и вечно придумываю всякую ерунду.

Вот племянник играет, а мы с ней видим, что на этой аллее, метрах в 50-ти, стоит какой-то огородник - дед, довольно высокий, вроде с тележкой. И смотрит на нас. Я сначала подумала: "Чего это он уставился?". Посмотрела на него повнимательнее. Потом еще всмотрелась, даже прищурилась, потому что зрение у меня итак хорошее, а одиннадцать лет назад вообще замечательное было, но я совершенно не могу разглядеть его лица, то есть я вижу нечто серое. Может, даже как будто покрытое какой-то серой шерстью.
Не знаю, сколько времени я таращилась на него, при этом мне стало как-то жутко. Народу уже вокруг никого не было.
Сестра поглядела на меня и вдруг спрашивает:
- Что? Думаешь, пора домой?
- Да.
- И побыстрее?
- Лучше бы да, - говорю.
Мы быстро посадили племянника в коляску и как рванули оттуда другой дорогой, да чуть ли не бегом.

Я потом у сестры спросила, чего это она, такая умная, испугалась, она сказала, что как-то ей тот дед не понравился и то, что я так на него смотрю. По идее, может, до него и не 50 метров было, я не помню, знаю только, что я все на нем хорошо видела, а лица не видела, хотя стоял он именно лицом. Мне было страшно.

Вторая история. Произошла с моей бабушкой
Бабушка родилась в 1904 году и жила в деревне в Костромской области. Она закончила 3 или 4 класса церковно-приходской школы, книжек особо не читала, была религиозна.
Тем не менее всегда мне рассказывала, что девочкой еще шла как-то через лес в другую деревню, проходила мимо бочажка (это я так понимаю, глубокое место в речке, омут, может). И к этому бочажку им никогда не разрешали приближаться, так как очень глубоко и не выплыть.

Так вот, проходит она мимо и видит, что над ним, на берегу, сидит девочка худенькая-худенькая и рукой расчесывает волосы. А волосы у нее длинные и белые. И рука как тростинка. Бабушка как закричит: "Ты чего там сидишь, упадешь!". Девочка на нее быстро оглянулась, встала и как прыгнет в бочажок этот. Только ее и видели.
Бабушка уверена, что видела русалку. Как-то эта история ей в память впечаталась, хотя пережила она на своем веку многое и умерла в 96 лет.
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Сегодня, 00:13 by LynxПросмотров: 471Комментарии: 8
+23

Ключевые слова: Огородник странный дед шерсть бочажок девочка русалка

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 00:48
+3
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2013|-1)
Публикаций: 82
Комментариев: 5 451
С дедом конечно странно, у меня с поездкой на Фин. залив в детстве, не приятные воспоминания, нос разбили и кровь не останавливалась, хотя у меня замечательное свёртывание крови, как покинули пляж, сразу кровь остановилась. И тоже старик на меня смотрел, и от его взгляда становилось больнее, а от объятий подруги, хоть она и полотенца меняла - боль отступала. Старик показался обычным, разве, что не помог детям.

По второй истории, говорят, что русалки нарочно волосы распускают, есть предание, что если её за волосы поймать, она любое желание выполнит, но удержать русалку и двум мужикам не под силу. Слова девчушки, её забота видно тронули русалку, и даже может быть, та исполнила её желание. Кто знает?!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#2 написал: Ernesta
Сегодня, 00:50
+3
Группа: Авторы
Репутация: (1396|-2)
Публикаций: 102
Комментариев: 934
Может русалка, а может ещё нежить какая, мало ли всякого бывает на свете. Это сейчас русалкам жить негде, везде человек наследил, а в те времена сплошное раздолье было для мифических персонажей.
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 01:01
+2
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1129|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 213
Славные истории, необычные. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:47
+1
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Группа: Комментаторы
Репутация: (518|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 187
Первая история заинтриговала. Где лицо деда? Что за морок?
Вторая просто понравилась. Люблю такое
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#5 написал: conjure one
Сегодня, 08:27
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4140|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 867
За истории плюс) Просто интересно было читать. Про деда интригует, а вторая очень тёплая, несмотря на таинственную незнакомку) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#6 написал: Космонасть
Сегодня, 09:28
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Репутация: (252|0)
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Комментариев: 576
Наконец-то) я дождалась хороших историй)) Плюсую))
Во второй истории это наверное была маленькая русалка, хотя если верить преданию,то русалками становятся девушки,утопившиеся из-за несчастной любви, тогда откуда эта девчушка,или это была не русалка?
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:47
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Группа: Комментаторы
Репутация: (518|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 187
Цитата: Космонасть
русалками становятся девушки,утопившиеся из-за несчастной

Не только. «Меня мати породила, некрещену схоронила.»
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 09:58
+1
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Репутация: (566|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 1 265
мож дед обладал повышенной волосатостью. при наличии объемно заросшей площадью лица серой (седой) растительностью, может и был такой эффект "серого лица"
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
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