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Истории из жизни

Нечто из курятника

Прочитала историю "Угол" и вспомнилось из детства.

Когда мне было лет 16, мы уже не жили у бабушки, но частенько собирались у неё в составе нашей семьи и тетиной. Пока взрослые болтали, допоздна сидя во дворе за столом, мы с братом-ровесником развлекались тем, что тусили в темном, неосвещенном огороде. Огород у бабушки был роскошный: много плодовых деревьев, ягодных и овощных грядок. Темно, тихо, лишь звезды на небе. Мы сидели там и болтали о своем, подростковом.

Но было там нечто, что портило всё удовольствие. На углу огорода располагался курятник, переходящий в сарай с одной стороны и вторую закрытую часть, куда куры уходили на ночь - с другой. Стена курятника, выходящая на огород, была целиком из крупноячеистой сетки рабицы. Курам хорошо - любуются огородом, а мы то и дело бегали подкармливать их травой, просовывая её сквозь дырки сетки.
Днем это было уютное с виду место, куриное кудахтанье оживляло его. Но даже днем я не очень любила, когда бабушка просила меня отнести и насыпать курам корм. Когда я входила внутрь курятника, мне всё время мерещилось что-то в одном из углов. Будто огромный мешок или кто-то сидит, съежившись. Старалась быстрее оттуда выйти. Но снаружи уже было абсолютно не страшно.

А вот ночью курятник становился каким-то совершенно инфернальным. Куры уходили спать в пристройку, и казалось, что то, что там прячется днем, теперь выходит и становится полноправным хозяином помещения. Свет от фонаря в огороде не доставал в полной мере туда, и курятник казался непроглядно черной дырой. Сарай рядом - как сарай, а курятник терял словно бы даже свои очертания - стен и крыши. Но пугало не это.

С наступлением темноты мы с братом старались туда не ходить. Вот просто будто бы инстинкт самосохранения включался у обоих. А однажды родители засиделись с бабушкой допоздна, и мы, от нечего делать, решили пощекотать нервишки. Вошли в огород и, стараясь держаться подальше, стали вглядываться в тьму курятника. Всматривались, шутили и прикалывались, пока вдруг оба не замолчали. А случилось следующее. В одно мгновение у нас обоих будто включилось ночное видение, будто глаза чуть больше чем обычно привыкли к темноте, и мы увидели больше. Увидели курятник, сетку, а прямо сразу за ней что-то было. Похожее по очертаниям на сидящего на корточках крупного человека, хотя больше - на гаргулью (или химеру), какие украшают крыши некоторых зданий по всему миру. Оно сидело неподвижно, но ощущалось живым и очень-очень озлобленным, прямо такой дичайший поток ненависти в нашу сторону. Мы с братом замерли на месте, а потом дали деру во двор.

Там какое-то время посидели, приходя в себя, но фоновые разговоры и смех родителей успокоили нас быстро. А потом брат вдруг говорит: "Оно же не может оттуда выбраться?", далее предлагает пошутить. Надо сказать, что мы тогда увлекались энергопрактиками, в частности - развивали виденье энергий и кидались файерволами, слепленными по типу снежков.
И вот мы, два таких здоровенных уже, совершенно безбашенных лба, идем назад, в огород. Становимся опять же подальше и начинаем. Мы просто создавали огненные шары и метали в это существо. Однако, развлечение быстро перестало таковым быть, потому что оно попросту поглощало шары. Мало того, что никакого дискомфорта они ему не причиняли, так ещё и, судя по ощущениям, оно наслаждалось и становилось сильнее. И ещё у него стали светиться глаза. А нам вдруг сразу поплохело. И мы снова убежали из огорода.

Больше не хотелось ни обсуждать наше фиаско, ни тем более идти туда снова в потемках. Да и родители уже прощались, скоро расходиться. Мы просто стояли и смотрели в узкий двухметровый проход из двора в огород. А когда уже уходили, проходя в калитку на улицу, оглянулись и увидели его там. Оно стояло в темноте, и только глаза светились. Потом повернулось и ушло обратно в огород.

Потом мне много раз снились кошмары про поход в огород, как будто оттуда ночью выходит кто-то. Но чаще это были огромные собаки, того персонажа из курятника не видела ни разу. И больше никогда мы с братом ночью в бабушкин огород не наведывались. Видимо, знание, что оно может покидать курятник, сильно нас поразило.

Даже сейчас я не могу сказать точно, кто это был, какого рода сущность. На сей момент бабушкин дом снесен и там автостоянка. Я ходила туда на стадии, когда всё сносили, сараев уже не было, курятника тоже, на их месте только очертания на земле. И никаких ощущений от вида разровненной земли не возникло.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:41
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 16:41 by TalishaПросмотров: 434Комментарии: 16
+7

Ключевые слова: Гаргулья нечисть сущность бабушкин дом нечто в курятнике файервол авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 16:44
+2
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3196|0)
Публикаций: 323
Комментариев: 1 861
У меня, когда на маму порчу наводили, были видения чертей в курятнике, на крыше бани и в кочегарке. Я очень-ОЧЕНЬ боялась темных углов даже тогда, когда отпустило маму с порчей, когда все обошлось. Курятник часто снился. Снился с черными курами, у которых были красные светящиеся глаза, а в гнездах гнилые яйца... А в правой стороне курятника, где раньше было место для свиней, мне снились клыкастые кабаны, тоже с красными глазами.
Курятник стоит до сих пор, мне так же до сих пор туда заглядывать страшно.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#2 написал: Asheera
Сегодня, 17:02
+2
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Публикаций: 3
Комментариев: 277
Интересная история, подпитали нёха файерболами 1го уровня ))

Talisha, у Вас в других историях сестра была со способностями, откуда тут брат?
Зарегистрирован: 29.10.2016
#3 написал: Talisha
Сегодня, 17:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1237|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 516
Цитата: Lynx
У меня, когда на маму порчу наводили, были видения чертей в курятнике, на крыше бани и в кочегарке. Я очень-ОЧЕНЬ боялась темных углов даже тогда, когда отпустило маму с порчей, когда все обошлось. Курятник часто снился. Снился с черными курами, у которых были красные светящиеся глаза, а в гнездах гнилые яйца... А в правой стороне курятника, где раньше было место для свиней, мне снились клыкастые кабаны, тоже с красными глазами.
Курятник стоит до сих пор, мне так же до сих пор туда заглядывать страшно.
Плюс.

Ого, жуть... Я читала где-то, что разведение и держание животных, вот кур, свиней и прочих, на убой, притягивает нечисть мелкую. Не знаю, насколько правда, но вот вспомнилось, когда прочитала ваш коммент.

Цитата: Asheera
Интересная история, подпитали нёха файерболами 1го уровня ))

Talisha, у Вас в других историях сестра была со способностями, откуда тут брат?

сестра была и есть:))))) родная (даже две, ещё старшая) и три двоюродных брата, один из который мой ровесник, о нем тут и речь. А вот где сестра была в тот момент даже не помню, может быть с родителями сидела, она на 6 лет меня младше, ей с нами тогда было не особо интересно
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#4 написал: Lynx
Сегодня, 17:20
+3
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Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3196|0)
Публикаций: 323
Комментариев: 1 861
Цитата: Talisha
Цитата: Lynx
У меня, когда на маму порчу наводили, были видения чертей в курятнике, на крыше бани и в кочегарке. Я очень-ОЧЕНЬ боялась темных углов даже тогда, когда отпустило маму с порчей, когда все обошлось. Курятник часто снился. Снился с черными курами, у которых были красные светящиеся глаза, а в гнездах гнилые яйца... А в правой стороне курятника, где раньше было место для свиней, мне снились клыкастые кабаны, тоже с красными глазами.
Курятник стоит до сих пор, мне так же до сих пор туда заглядывать страшно.
Плюс.

Ого, жуть... Я читала где-то, что разведение и держание животных, вот кур, свиней и прочих, на убой, притягивает нечисть мелкую. Не знаю, насколько правда, но вот вспомнилось, когда прочитала ваш коммент.


Сейчас вспомнила, что у нас куры поумирали одна за другой. Сначала наседка - энергичная курица прямо была. Потом я у ней на гребешке заметила кровь, маленькие капельки - не придала значения, а потом все больше стала. Брала ее, рассматривала, но ран никаких не обнаружила. Сначала думала - петух долбанул, но ран не было. Она умерла первая, потом быстро одна за другой поумирали. Они не старенькие были, потом петух, он у нас очень красивый был, с рацветкой, как у далматинца, пушистый, перья лоснились - завидный куриный жених, но тоже быстро "сгорел". Потом нам привезли уточек и кроликов. Я кроликам сделала домик - на высоте, чтобы хомяки не добрались. Месяц прошел - кроли пропали, утки померли.
Сейчас его снесли, я вспомнила, в позапрошлом году вроде убрали. Набрехала немного, что стоит - не живу там просто давно. От него только стена с входом осталась. Там мама огурцы рассаживала, так они там толком не росли, травы - сорнячков, одуванчиков даже нет... Хотя у нас на участке полно всегда одуванчиков...

А раньше, когда мы только заезжали, там старый курятник, другой стоял. И я не припомню, чтобы я его боялась - всегда ходила куриц кормить в любое время. Один раз хомяк здоровый выбежал, так я его схватила и гладила, в бочке купала, тискала - он наверное, тогда проклял тот день, когда встретил меня, но ни разу не тяпнул, не царапнул. Когда отчим на него молотком замахнулся, я выпустила его в траву.
Это я к чему про старый курятник - до порчи все нормально было, после, в новом курятнике, уже всякая дрянь, видимо, завелась. Двор только освящали - баню, курятник и кочегарку никто не трогал.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#5 написал: Asheera
Сегодня, 17:32
+2
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Репутация: (116|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 277
Цитата: Talisha

сестра была и есть:))))) родная (даже две, ещё старшая) и три двоюродных брата, один из который мой ровесник, о нем тут и речь. А вот где сестра была в тот момент даже не помню, может быть с родителями сидела, она на 6 лет меня младше, ей с нами тогда было не особо интересно


Получается, в Вашем роду как минимум трое человек с особым зрением, это редкость!
И это здорово, Вы друг друга могли поддержать blush

У моей бабушки по соседству ведьма жила, когда она умерла, вся семья и гости разной жути насмотрелись-наощущались, даже на фото попадало.
Может, и у Вас за забором курятника по соседству тоже кто пакостил.

Lynx, при сильной порче на смерть домашняя живность в первую очередь гибнет, оттягивает беду от человека до последнего.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#6 написал: Lynx
Сегодня, 17:56
+4
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Публикаций: 323
Комментариев: 1 861
Цитата: Asheera
Lynx, при сильной порче на смерть домашняя живность в первую очередь гибнет, оттягивает беду от человека до последнего.


Точно! Я вот сейчас, благодаря истории Талиши вспоминаю, и все восстанавливается цепочкой. У нас там коты потом долго не уживались. Сначала двое котят пропали, потом убежала кошка, потом умер, отравился, мамин любимчик, Пятныш.
Потом опять два кота - Фантик и Фунтик - пропали. После снятия завели кота - прожил семь лет, погиб. Потом убежал белый кот. Я, когда уезжала в Спб, оставила жирнючего своего кота Беса маме. Бес не прижился - убежал... к бывшему парню! Случайно на фотке увидела, тот же взгляд, то же ухо порвано, те же усы и шерсть. Паразит.
Живность не приживалась да, но, что странно, в моей комнате, возле окна была моя кровать, прямо под подоконником, окно вплотную к кровати. Я вот там спала. Пока там моя комната была, в наличниках каждый год воробьи гнездились - чириканья было - ух! В бревнах дома селились пчелы. Я их гудение летом слышала, а когда было нашествие шершней, я этих шершней дубасила. Вороны прилетали кормиться, бабочки залетали... Живность была только возле моего окна.

Потом в дом привезли попугая. Прожил года два. Привезли подружку, они погибли оба - захворали, осунулись и все.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#7 написал: Asheera
Сегодня, 18:11
+2
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Публикаций: 3
Комментариев: 277
Lynx, очень сочувствую fearful

Момент с живностью у окна очень удивил- Вы там будто светлый участок создали. Кошмары не мучали, какие сны были в этом месте?

Есть у меня любопытная книжица А.А.Исаев "Дом из бруса своими руками", там есть описание, где нельзя строить дом, где геопатогенные зоны, вот что там пишут:" Обожают геопатогенную энергию пчелы, шмели, муравьи, змеи, ящерицы, кошки. В старые времена на место предполагаемой постройки дома приносили из леса муравейник и оставляли на трое суток. Если муравьи уходили, дом строить можно."
Шершни это жесть вообще.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#8 написал: Lynx
Сегодня, 18:25
+3
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Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3196|0)
Публикаций: 323
Комментариев: 1 861
Цитата: Asheera
Lynx, очень сочувствую fearful

Момент с живностью у окна очень удивил- Вы там будто светлый участок создали. Кошмары не мучали, какие сны были в этом месте?

Есть у меня любопытная книжица А.А.Исаев "Дом из бруса своими руками", там есть описание, где нельзя строить дом, где геопатогенные зоны, вот что там пишут:" Обожают геопатогенную энергию пчелы, шмели, муравьи, змеи, ящерицы, кошки. В старые времена на место предполагаемой постройки дома приносили из леса муравейник и оставляли на трое суток. Если муравьи уходили, дом строить можно."
Шершни это жесть вообще.


Я даже и не помню, какие сны снились там... На моей стороне в полу вечно мыши копошились и носились - грызня и шорохи вечно возле меня smile Раньше у меня кровать стояла развернута от окна, то есть я спала у стены, которая была к кухне. Вот на том месте раньше была большая русская печь - на том месте кошмары припоминаю. Черти те же снились. Я писала тут историю про эту порчу. На той стене раньше тараканы селились и бегали мизгири. Еле вывели. Мы просто дом стареньким взяли, но вот с животиной именно все начало происходить, когда бывшая жена отчима пакостить стала. Она присылала сына отчима. Он сущий демон, злой - глаза вечно налитые красным. Я его боялась. До этого ведь все нормально было.
Может, возле окна и правда какая-то геопатогенная зона, а может, для меня был единственный светлый уголок в доме. Я природу очень люблю, животных тоже. У нас с МЧ кот и кошка - кошка-красавица, все ахают, тискают ее, кот тоже красавец, но тискаться не позволяет, оба ночью со мной одна в нога, второй - на голову лезет и шею лапой обнимает smile В детстве ужей хватала, к собакам уличным приставала, к козам лезла, овец кормила, за гусями бегала, коров в деревне донимала.
Сейчас в марте поеду домой - тоже в деревню, специально на природу, возле леса пойду прогуляться - на природе я как жизненной силой себя наполняю. Недавно это только поняла. Без этого начинаю чахнуть.
Сейчас в доме живет только отчим. Последний раз я приезжала в августе прошлого года, долго там не выдержала - к бабушке уехала. Видно, много плохой энергетики скопилось. Дом не для жилья... Или его чистить в прямом и переносном смысле надо капитально. Мама пока в этом доме была, постоянно ругалась. Не хотела ничего делать, со мной поссорилась, с бабушкой, стала вести себя странно, и вот когда настал критический момент - мама подумывала о суициде, что-то щелкнуло - и она в чем была - из дома убежала. Сейчас живет в общежитии при церкви. Общежитие с ремонтом - комната больше, чем у нас с МЧ снятая)) но с этого времени мама у меня изменилась. Скинула будто на лицо лет 20, резко помолодела, к бабушке, своей матери часто ездит, хотя она люто ненавидела ее раньше. Сколько желчи было - не представляете, от одних слов просто меня переворачивало, сколько зависти было - я не верила, что мама так может моя говорить. Я чувствовала, что с мамой что-то не так, долго уговаривала отчима бросить, она со мной поссорилась. Все на лад пошло только в этом году. Думаем дом почистить, все наше оттуда повыкидывать и продать, чтобы не вспоминать.

Шершни - тема отдельная. Они домой тоже залетали только через мое окно... В доме, епрст, 6 окон...
На уроке биологии, как раз в год, когда шершней много было очень, нам сказали, кто шершня принесет, тому пять. Я подумала и рассудила - если один шершень - это 5, а если несколько, то много пятерок?
Когда мама под деревца яблонь удобрения вылила и варенье старое, я выждала, когда шершни туда слетятся, и как давай их дубасить - бесстрашный рыцарь без страха и упрека. Мама меня отругала, но я успела целую банку припрятать, остатки летунов в банку поменьше сгребла.
На следующий день у биологички был полный стол банок с этими шершнями, ибо не я одна рассудила с количеством пятерок... Вонища от них была - бе-е-е green
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:52
+1
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 51
Комментариев: 2 174
Интересное явление. Бывают же проклятые места. Может и там подобная бяка обитает
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#10 написал: Asheera
Сегодня, 18:58
+2
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Публикаций: 3
Комментариев: 277
Lynx, очень хорошо, что маме лучше! Натерпелись Вы... Может, то, что при церкви живёт, ей дополнительная защита.
Она же приворот делала, если я не путаю? Поэтому и отчим злющий... А снять мама смогла приворот? Думаю, очень важно ей этот узел распутать, тогда и последствия от порчи сгладятся. Я желаю Вашей семье счастья и удачи, пусть вся черная магия в прошлом останется!
Как говорят при встрече с нечистью: "Приходи вчера".

У моей бабушки тоже в доме есть старинная печь, и пауки там черные всегда, и на кровати рядом мне и сестре черти снились, неспроста такие совпадения.

С животинками я дружу тоже, со шмелями особенно, а шершни меня гоняли в детстве, нападали почему-то, аллергика чуяли, гады. Я тогда рекорды по бегу ставила)
Зарегистрирован: 29.10.2016
#11 написал: Lynx
Сегодня, 19:15
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Публикаций: 323
Комментариев: 1 861
Цитата: Asheera
Lynx, очень хорошо, что маме лучше! Натерпелись Вы... Может, то, что при церкви живёт, ей дополнительная защита.
Она же приворот делала, если я не путаю? Поэтому и отчим злющий... А снять мама смогла приворот? Думаю, очень важно ей этот узел распутать, тогда и последствия от порчи сгладятся. Я желаю Вашей семье счастья и удачи, пусть вся черная магия в прошлом останется!
Как говорят при встрече с нечистью: "Приходи вчера".

У моей бабушки тоже в доме есть старинная печь, и пауки там черные всегда, и на кровати рядом мне и сестре тоже черти снились, неспроста такие совпадения.

С животинками я дружу тоже, со шмелями особенно, а шершни меня гоняли в детстве, нападали почему-то, аллергика чуяли, гады. Я тогда рекорды по бегу ставила)


К сожалению, не на отворот, а на смерть моей мамы. Бывшей жене наплевать было, что у моей мамы на руках маленький ребенок - я. И как раз вся эта пакость попала, когда я хорошо все помнила. Жена эта действовала хитро - руками друга отчима. Он принес могильную землю, засунул под мамину с отчимом кровать - на ту сторону, где именно мама спала. И в баню сумел пробраться, куриные кости в пол подложить. Долго, что ли. Зашел под предлогом, пока мамы не было дома, а я мелкая, что понимаю, в баню мыться, может, напросился, да и подложил.
Я помню, как мама умирала. Врачи ставили астму вроде, но не могли точно понять, в чем причина, ставили, что ей несколько месяцев жить осталось, лекарства. Она каждую ночь дышала с трудом - я слышала хрипы. И когда говорила - хрипела со свистом. Это очень страшно, я тогда сильный стресс испытала, когда мама уже вставать не могла, а я за руку держала, ревела истошно: "Мама, не умирай!". Я не вру, правда было. Вот то, чем заканчивается зло. Жена бывшая отчима чуть не сломала несколько жизней своей обидой. Бабушка вовремя спохватилась - буквально с того света вытащили. Друга отчима машина насмерть сбила, сын жены в тюрьму сел, отчим спился, разболелся, сейчас такое чувство, что от живого человека ничего - даже души, только оболочка. Но мама много лет после этого душевно страдала, внешне старела быстро, огрубела, обозлилась. Обижала меня, потом извинялась, у нее как пелена с глаз спадала, с бабушкой прекратила общение ее и свою сестру (мою тетю) резко стала ненавидеть. Это лет двадцать продолжалось. Крайней точки достигло только в этом году. И то - отчима, как паразита, трудно вытащить из дома, мама хоть и убежала оттуда - боится выгнать его, мол, куда он пойдет. Зато мои сестры, мама их от отчима родила, стали такими же злыми, как и он. К маме не ездят, деньги трясут, зато к отчиму ездят.
Младшая в детстве такая лапочка была. Сейчас только образование школы, колледж бросила, дальше учиться не собирается. Живет с азербайджанцем, бабушка с дедушкой ей продукты (из деревни в Екатеринбург 3 часа ехать, а они ведь старые) возят, недавно привезли, поднимать на 9 этаж, так сестра даже не вышла и ее азербайджанец тоже. Я была в ярости. До сих пор в ярости. Средняя сестра потребовала от мамы встречи. Мама обрадовалась, наготовила ей, а та звонит и презрительно: "Я в твое обежитие не поеду. Я домой приехала, а ты мне ногти сделай" (мама в маникюрном салоне работает сейчас). У мамы истерика была.
А когда-то давно было все наоборот - в том доме жили - мне вечно доставалось, морально и физически, я к бабушке сбегала, ревела. Не хотела там жить, старше стала - сбежала. Потом уехала в Питер, мы с мамой общались редко, а потом и вовсе перестали. А когда мама из дома ушла, все стало наоборот, две сестры, которых она любила больше, вот так с ней поступили - ножами по сердцу. Теперь с ней только я и бабушка с дедушкой. Младшая еще делала попытки денег стрясти, но.. кислород перекрыли.
Извините за такую долгую рассказку, просто чтобы знали, насколько ненависть и злоба может все разрушить. Она глубоко впивается и надолго, от этого не один человек страдает, а целые семьи. Вот на двадцать лет этот растянулся (а мог ведь и не закончиться), а начиналось с чего? Баба упустила мужика и начала безбожно мстить. Кстати, сама эта жена живет и здравствует. К маме еще совесть позволила прийти. Мама посмеялась: "Так забирай, свободен, чего мнешься?!". А она вздохнула и говорит: "Так не идет...". Да он уж и не придет, повторюсь, что человеческого нет в нем, может, и на него что-то сделано было. Фиг знает, но вылилось это крупными масштабами, но благодаря нашей бабушке, мы еще малой кровью отделались.

А я где-то про пауков слышала, что они вестники. Весть по цвету и размеру паука различали. Если у меня были огромные черные мизгири (помню, как тык-тык лапками аж стучали, когда бежали, бр-р-р), то, судя по всему, рассуждая и вспоминая, можно сказать, к чему они там бегали...
Мне, маленькой, накануне всего сон снился - мама копалась возле пионов моих любимых - для меня были рассажены, а цвели всегда к моему др. Так вот, в нее тогда во сне молния ударила, и она мгновенно рассыпалась. Стояла с пионами возле своего окна, где они с отчимом спали.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#12 написал: Asheera
Сегодня, 19:42
+3
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Группа: Посетители
Репутация: (116|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 277
Lynx, какая страшная и тяжёлая история fearful
Если Вы в Петербурге живёте, там есть одно сакральное место- Александро Невская Лавра, и рядом с мощами стоит икона Спасителя в белом хитоне, Иисус раскинул руки в стороны, и выступает из бесконечности, в ней невероятная благодать скрыта, не могла от нее несколько часов отойти, может Вам стоит попросить о помощи родственникам в этом месте... О вразумлении.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#13 написал: Lynx
Сегодня, 19:51
+3
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Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3196|0)
Публикаций: 323
Комментариев: 1 861
Цитата: Asheera
Lynx, какая страшная и тяжёлая история fearful
Если Вы в Петербурге живёте, там есть одно сакральное место- Александро Невская Лавра, и рядом с мощами стоит икона Спасителя в белом хитоне, Иисус раскинул руки в стороны, и выступает из бесконечности, в ней невероятная благодать скрыта, не могла от нее несколько часов отойти, может Вам стоит попросить о помощи родственникам в этом месте... О вразумлении.


У меня патологическая боязнь одной храмы посещать. С мамой вот хожу, с бабушкой тоже, а одна - ни-ни, страх, что не так сделаю, не так шагну...
Может, найду кого, чтобы съездить, парень татарин - с ним не покатаешься. Спасибо большое за совет.
Как-то с бабушкой и дедушкой ездили в Белогорский монастырь. Я фотоаппарат зарядила (там виды - ох... и сам монастырь - красотища). Только бабушку и успела сфоткать. Фотоаппарат отключился, и полил такой ливень - на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. Бабушка тогда сказала: "Вот и очистились. Все плохое смыли с нас". И правда - легко так стало, дождь был теплый, приятный... А когда отъезжали уже - фотоаппарат заработал.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#14 написал: conjure one
Сегодня, 19:53
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Интересная история и интересные комментарии. Всё проплюсовал. Я в детстве в деревне старался держаться подальше от сарая с запасом дров на зиму. Особенно по вечерам. Неизвестно ведь, кто там прячет среди сложенных поленьев в темных углах с пыльной паутиной. А детское воображение рисовало разные картины. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#15 написал: Asheera
Сегодня, 20:01
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Цитата: Lynx

Как-то с бабушкой и дедушкой ездили в Белогорский монастырь. Я фотоаппарат зарядила (там виды - ох... и сам монастырь - красотища). Только бабушку и успела сфоткать. Фотоаппарат отключился, и полил такой ливень - на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. Бабушка тогда сказала: "Вот и очистились. Все плохое смыли с нас". И правда - легко так стало, дождь был теплый, приятный... А когда отъезжали уже - фотоаппарат заработал.


Где-то рядом Ангел проявился blush
Зарегистрирован: 29.10.2016
#16 написал: Tigger power
Сегодня, 20:24
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Интересные история и комментарии тоже) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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