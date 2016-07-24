Баба Яга в огороде

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Вариор Просмотров: 168 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 13:27 by

Никогда не любила советские мультфильмы, особенно про бабок Ежек и Кощеев. Но, несмотря на это, всегда боялась бабайку. Все его с детства знают. Живет под кроватью себе и ждет, когда ребенок ослушается… Ну, ладно, это было лирическое отступление, а теперь к делу.На тот момент, когда со мной приключилась эта история, мне было ни много ни мало – 4 года. Это случилось 25 мая, ночью, в папин день рождения.Помню, как сверкали звезды и горел костер. Вся компания, сопровождающая папу, и он сам уселись на веранде, находящейся прямо перед огородом. Ну а я не упустила возможности побегать одна (меня всегда держали, как на поводке, никогда не отпускали от себя, а тут такой шанс выпадает!).Пошла в огород (а там освещения нет, прожектор освещает только половину местности), вглубь. Любуюсь звездами (у меня мания, ни в одном рассказе моем это заметите). Прошла через грядку с 2-х метровой кукурузой, тут смотрю - рядом с клубникой змея! Гадюка! Ну, я не убежала, только назад слегка подалась. Подняла голову – тут-то я и была добита.Метрах в 3-4 от меня стояла какая-то старуха с огромным носом. Один глаз прикрыла, а другой ярко светится желтым светом. В руках метлу держит. Нет, старушка была не из крови и плоти, а из каких-то кустов засохших… Я дыванулась со всех ног к папочке. Пошла показывать. Прихожу в то же место, а там – ничего. Кустов никаких вообще нет. Ну, с тех пор я в огород стараюсь с фонариком ходить, мало ли какие там еще бесы водятся…Автор: Anonim.

Ключевые слова: Баба Яга огород вечер

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