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Истории из жизни

Баба Яга в огороде

Никогда не любила советские мультфильмы, особенно про бабок Ежек и Кощеев. Но, несмотря на это, всегда боялась бабайку. Все его с детства знают. Живет под кроватью себе и ждет, когда ребенок ослушается… Ну, ладно, это было лирическое отступление, а теперь к делу.
На тот момент, когда со мной приключилась эта история, мне было ни много ни мало – 4 года. Это случилось 25 мая, ночью, в папин день рождения.
Помню, как сверкали звезды и горел костер. Вся компания, сопровождающая папу, и он сам уселись на веранде, находящейся прямо перед огородом. Ну а я не упустила возможности побегать одна (меня всегда держали, как на поводке, никогда не отпускали от себя, а тут такой шанс выпадает!).
Пошла в огород (а там освещения нет, прожектор освещает только половину местности), вглубь. Любуюсь звездами (у меня мания, ни в одном рассказе моем это заметите). Прошла через грядку с 2-х метровой кукурузой, тут смотрю - рядом с клубникой змея! Гадюка! Ну, я не убежала, только назад слегка подалась. Подняла голову – тут-то я и была добита.
Метрах в 3-4 от меня стояла какая-то старуха с огромным носом. Один глаз прикрыла, а другой ярко светится желтым светом. В руках метлу держит. Нет, старушка была не из крови и плоти, а из каких-то кустов засохших… Я дыванулась со всех ног к папочке. Пошла показывать. Прихожу в то же место, а там – ничего. Кустов никаких вообще нет. Ну, с тех пор я в огород стараюсь с фонариком ходить, мало ли какие там еще бесы водятся…

Автор: Anonim.
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Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:27
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:27 by ВариорПросмотров: 168Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Баба Яга огород вечер

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Комментарии

#1 написал: Япона Мать
Сегодня, 13:31
0
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Комментариев: 65
Поверю. Мне тоже было 4 года, когда я за окном бабку видела. Зимой. В огороде.Мама сказала, что у меня воображение разыгралось.
Зарегистрирован: 24.07.2016
#2 написал: Xonya
Сегодня, 13:56
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Комментариев: 2
информативно и интересно. + заслужила
Зарегистрирован: 15.04.2017
#3 написал: vi_violent
Сегодня, 13:58
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Комментариев: 12
Жуденько. Я бы сейчас, в своем возрасте, если бы такое чудо- юдо увидела... поседела бы от страха, а то дите 4х летнее. Плюс.
Зарегистрирован: 27.02.2016
#4 написал: акжана
Сегодня, 14:11
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Публикаций: 3
Комментариев: 788
А темно ведь кругом было? В огороде ночью все кажется причудливым и приобретают зловещие формы, остальное дорисовывает воображение и возраст в четыре годика.
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
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