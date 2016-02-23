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Истории из жизни

Пролом

Летом 2009-го года я возвращалась поздно вечером с работы.
Ничего бы и не случилось, но я допустила типичную женскую глупость - потратила наличность так, чтобы только на проезд осталось. Обычно я всегда ношу с собой неприкосновенную денежку на всякий пожарный, но решила один раз это правило нарушить.
Ну, и конечно же, по закону подлости, автобус сломался на полпути. И мобильник разрядился.

Ума в то время мне ещё не хватало, хвост пистолетом - дойду пешком, где наша не пропадала! Время полночь, иду, до дома полчаса быстрым шагом - через жилой район, небольшую промзону - и мой микрорайон.

Когда впереди показалась малоосвещенная тихая безлюдная промзона, где и днём пешеходов не встретишь, весь пыл сразу куда-то испарился вместе с холодным потом.

Прокрадываюсь, замирая от страха и стараясь слиться с тенями, по тротуару вдоль ограды территории керамического завода. Забор сплошной, протяженный, высокий и солидный: основание-цоколь из бетона и большие рифленые бетонные плиты. Дальше за территорией завода уже маячит ярко освещённая проходная военного объекта ФСБ и мой микрорайон, чуть-чуть осталось до людей.

И тут замечаю странность: в ограде большой пролом, одной плиты не хватает, арматура от нее торчит только. Не было его раньше, не помню такого, а в проломе тьма, во тьме только немного битых фрагментов плиты и трава с кустами освещается от фонарного столба с дороги.
Не по себе, конечно, стало, глядя на это место. Я решила сделать крюк по проезжей части, машин почти не было уже в это время, и потом вернуться на тротуар, так как по другой стороне начинался лесопарк.

Иду по проезжей полосе и замечаю боковым зрением, как из пролома... что-то темное вылезает... то ли крупная черная собака... то ли кто-то на четвереньках. Мозг прострелила паника. Разум отключился, тело дало само себе команду: "Старт!". Присматриваться дальше я не стала, а припустила вперёд, к проходной ФСБшной. Пролетев за три мгновенья метров двести, я рискнула оглянуться - никого нет, припустила дальше, распугав молодежь на окраинном дворе.

Так бы я и забыла этот эпизод, но вот почему он занозой сидит в памяти: на следующее утро, проезжая в автобусе, я захотела разглядеть этот пролом при свете дня.
Но его не оказалось. Все монолитные железобетонные плиты ограды стояли целехонькие, нетронутые, одинаково покрытые пылью и разводами от грязи. Я проходила там днём, пыталась найти следы ремонта ограды, но никаких признаков не обнаружила.

Разум пасовал и отказывался связывать эти два фрагмента, до сих пор пытаюсь себя убедить, что эта жуть мне примерещилась, но не получается.

Возможно, кто-то сталкивался с подобным, буду рада получить комментарий от очевидцев.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:00
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 13:00 by AsheeraПросмотров: 872Комментарии: 35
+19

Ключевые слова: Ночь тень портал нечто авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 13:01
+4
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Комментариев: 1 842
Попробуйте разузнать, если интересно Вам будет, что было ранее на том месте, либо что там случалось такого ЧПшного, трагичного, к примеру. Если найдете - все встанет на свои места.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#2 написал: Green Wind
Сегодня, 13:12
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Комментариев: 8 988
Может игра теней? Но история занятная. Плюс.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#3 написал: conjure one
Сегодня, 13:25
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Вероятно, есть разумные объяснения произошедшего, но нельзя отбрасывать и возможность того, что некто сыграл с вами злую шутку, уловив ваш настрой на соответствующий лад. Попросту говоря, вам было страшно, и этим воспользовались. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#4 написал: Talisha
Сегодня, 13:48
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У меня есть история, как мы в детстве играли на кладбище, войдя туда с одной стороны по широкой дороге. А потом выяснилось, что нет там входа и дороги... Наложение реальностей
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:52
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Тоже склоняюсь к тому, что просто была игра теней.....а мозг в такой кромешной мгле быстро запаниковал и сработал на опережение - дали дёру, что пятки сверкали. blush ++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
               
#6 написал: Asheera
Сегодня, 14:01
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Цитата: Lynx
Попробуйте разузнать, если интересно Вам будет, что было ранее на том месте, либо что там случалось такого ЧПшного, трагичного, к примеру. Если найдете - все встанет на свои места.
Плюс.

Убийств и ЧП на этом месте не было, (если только наркоман под забором в том месте заснул навсегда?), через лесопарк в паре километров расположен Кучинский полигон-гигантская свалка, про который недавно по горячей линии Путину доложили, полетели головы в администрации, свалку срывают, про нее много жутких историй ходило. Но далековато. Рядом засекреченный военный объект, к его проходной я и бежала, что там происходит, я не знаю, есть слухи, что и подземный уровень есть, он больше нашего микрорайона и связан с Метро-2 и системой "Мертвая рука".

Цитата: Green Wind
Может игра теней? Но история занятная. Плюс.

Ровная пустая дорога и ровный белый забор- неоткуда теням было взяться, строения с другой стороны дороги- одноэтажные авторемонтые мастерские.


Цитата: conjure one
Вероятно, есть разумные объяснения произошедшего, но нельзя отбрасывать и возможность того, что некто сыграл с вами злую шутку, уловив ваш настрой на соответствующий лад. Попросту говоря, вам было страшно, и этим воспользовались. +++

Тоже есть такие подозрения, спасибо за интересную мысль!

Цитата: Talisha
У меня есть история, как мы в детстве играли на кладбище, войдя туда с одной стороны по широкой дороге. А потом выяснилось, что нет там входа и дороги... Наложение реальностей

Почитаю обязательно, очень интересно! Благодарю! Кладбище место особое.

Цитата: Сделано_в_СССР
Тоже склоняюсь к тому, что просто была игра теней.....а мозг в такой кромешной мгле быстро запаниковал и сработал на опережение - дали дёру, что пятки сверкали. blush ++++++

Муж надо мной смеётся и тоже самое говорит :)
Кромешной тьмы не было, фонарные столбы вдоль дороги стояли, но светили через одного и очень тускло почему-то.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#7 написал: Lynx
Сегодня, 14:10
+2
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Публикаций: 314
Комментариев: 1 842
Убийств и ЧП на этом месте не было


А Вы уверены? Поднимали архивы? Лазили в источниках? Я бы занялась этим, если бы мне действительно было интересно. У каждого здания своя история. Истории нет только в том случае, если объект сравнительно новый.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#8 написал: Schwindler
Сегодня, 14:31
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Комментариев: 39
Прохладно. Весьма.
Моя версия:
N лет назад проезжающий по этой дороге грузовик с нетрезвым, предположим, водителем потерял управление и проломил забор. Между грузовиком и забором оказался случайный прохожий. Пьяница в тюрьму, грузовик в ремонт, пешеход, перемешавшийся с бетоном и арматурой - в морг. Вот иногда вылезает его призрак, может быть в дату гибели.
Зарегистрирован: 3.02.2018
#9 написал: elche27
Сегодня, 14:38
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Публикаций: 281
Комментариев: 5 351
Интересная история. Но скорее из разряда "у страха глаза велики", чем мистическая.
Соглашусь с Зелёным, игра теней. Так что всё в порядке, Автор! Можете тем преспокойно и дальше гулять по ночам!))
Плюс
Зарегистрирован: 3.02.2011
                
#10 написал: Asheera
Сегодня, 14:39
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Репутация: (108|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 229
Цитата: Lynx
Убийств и ЧП на этом месте не было


А Вы уверены? Поднимали архивы? Лазили в источниках? Я бы занялась этим, если бы мне действительно было интересно. У каждого здания своя история. Истории нет только в том случае, если объект сравнительно новый.


Завод старый, в то время после разрухи 90х он стоял почти заброшенный, только в 2011м году там сменился хозяин и производства заработали на полную мощность. Вы правы, попробую покопать поглубже.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#11 написал: Asheera
Сегодня, 14:51
+1
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Репутация: (108|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 229
Цитата: Schwindler
Прохладно. Весьма.
Моя версия:
N лет назад проезжающий по этой дороге грузовик с нетрезвым, предположим, водителем потерял управление и проломил забор. Между грузовиком и забором оказался случайный прохожий. Пьяница в тюрьму, грузовик в ремонт, пешеход, перемешавшийся с бетоном и арматурой - в морг. Вот иногда вылезает его призрак, может быть в дату гибели.

Если только это произошло больше 30ти лет назад, мама помнит все происшествия, сколько там живет, и маньяки, и дтп бывали, но не в том месте. Нужно будет поднять старые подшивки газет.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#12 написал: Schwindler
Сегодня, 15:02
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 39
А игрой теней можно объяснить только нечто, вылезающее из пролома, но не сам пролом, моё скромное мнение. Уж больно детально описан сам пролом и кусочек территории за ним.
Склоняюсь к версии, что там что-то нехорошее когда-то было.
Ищите старожилов из числа бывших заводчан, уж они поведают немало интересного если не о проломе, то обо всём заводе, на сборник крипоты хватит!
Зарегистрирован: 3.02.2018
#13 написал: Космонасть
Сегодня, 15:04
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Комментариев: 516
А если бы был пролом ,то все бы сказали, что это собака лезла либо пьяный бомж...Я склоняюсь к тому, что вы нечаянно увидели что-то, что предназначалось не для вас.
Мне понравилось, занятная история , немного жутковатая , но все же легкая, не душная что-ли...Плюс
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#14 написал: Asheera
Сегодня, 15:07
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Публикаций: 3
Комментариев: 229
Цитата: elche27
Интересная история. Но скорее из разряда "у страха глаза велики", чем мистическая.
Соглашусь с Зелёным, игра теней. Так что всё в порядке, Автор! Можете тем преспокойно и дальше гулять по ночам!))
Плюс

Как-то не хочется в одиночку больше шататься по ночам))) Правда, я больше опасаюсь живых, а не призраков.

Тени и сознание могут выдать причудливые образы, не спорю- однажды прошли с мужем мимо подъезда, там колыхался прилипший к асфальту черный пакет, но мы приняли его за кошку, вернулись посмотреть внимательнее- пакет и есть.

Но в данном случае, откуда взялась такая большая тень на заборе, непонятно. Если бы стояла машина на обочине,между фонарем и забором, тогда я тоже бы подумала, что воображение сыграло со мной злую шутку с перепугу. Машин не было, их бы я заметила и обошла по ещё большей дуге, чем ту дыру.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#15 написал: Asheera
Сегодня, 15:19
0
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Публикаций: 3
Комментариев: 229
Цитата: Schwindler
А игрой теней можно объяснить только нечто, вылезающее из пролома, но не сам пролом, моё скромное мнение. Уж больно детально описан сам пролом и кусочек территории за ним.
Склоняюсь к версии, что там что-то нехорошее когда-то было.
Ищите старожилов из числа бывших заводчан, уж они поведают немало интересного если не о проломе, то обо всём заводе, на сборник крипоты хватит!


Постараюсь найти. Так сложилось, что в нашем микрорайоне народ работает в основном на военном объекте, на керамическом приезжие из более удаленных от Москвы областей, зарплаты видимо низкие.

В г. Железнодорожном между микрорайонами Павлино и Ольгино в лесу стоит недостроенный двойник Ховринской больницы (Амбрелла), там крипоты хватает, люди пропадали, приезжайте на экскурсию ;)
Зарегистрирован: 29.10.2016
#16 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:44
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Комментариев: 2 138
Если можно увидеть несуществующие домики, то почему бы не увидеть и проломы
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#17 написал: M717
Сегодня, 15:45
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Комментариев: 720
Предположу, что действия происходили в г. Железнодорожном, в р-не ул. Керамической. А не могли вы ночью, слегка сбившись с пути, пройти по какому-то другому проходу, где действительно мог быть пролом?
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#18 написал: Tigger power
Сегодня, 15:49
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Комментариев: 2 154
Цитата: M717
Предположу, что действия происходили в г. Железнодорожном, в р-не ул. Керамической. А не могли вы ночью, слегка сбившись с пути, пройти по какому-то другому проходу, где действительно мог быть пролом?

Сняли с языка)такое возможно, но если это не так и вы в этом уверены, то наверное портал там черный и нечестивый) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#19 написал: Asheera
Сегодня, 16:05
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Публикаций: 3
Комментариев: 229
Цитата: M717
Предположу, что действия происходили в г. Железнодорожном, в р-не ул. Керамической. А не могли вы ночью, слегка сбившись с пути, пройти по какому-то другому проходу, где действительно мог быть пролом?

Адрес верный. Других дорог там нет, промзоны. От шоссе между Кучино и Железнодорожным в Павлино одна дорога- улица Керамическая. Пролом был вскоре после парадного входа завода.

На гугл-картах военный объект был заменён на гаражную зону, было время, когда на Гугле можно было подписи ставить. Один умник взял и подписал : вот тут производят ракетное топливо, а тут стоит ядерный реактор, а вот здесь и здесь входы в бомбоубежища... Через неделю ни подписей, ни объекта на карте :)))
Зарегистрирован: 29.10.2016
#20 написал: Green Wind
Сегодня, 16:33
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Публикаций: 23
Комментариев: 8 988
Цитата: Schwindler
N лет назад проезжающий по этой дороге грузовик с нетрезвым, предположим, водителем потерял управление и проломил забор. Между грузовиком и забором оказался случайный прохожий. Пьяница в тюрьму, грузовик в ремонт, пешеход, перемешавшийся с бетоном и арматурой - в морг. Вот иногда вылезает его призрак, может быть в дату гибели.


А еще вместо грузовика мог быть метеорит, а вместо прохожего Папа Римский )) А почему нет? Точно такая же версия, основанная точно также абсолютно ни на чем. fellow

Кстати, а почему бы не предположить, что необходимо было в какое-то труднодоступное место завода что-то либо привезти, либо, наоборот, вывезти. В связи с чем одну плиту демонтировали, сделали задуманное и аккуратно установили обратно. Выбрали ночное время чтобы не мешать движению автотранспорта и прохожим. А автор могла увидеть кого-то из участников погрузки или часть процесса. Очень часто убирают забор чтобы можно было проехать на территорию и впоследствии ставят его обратно.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#21 написал: Asheera
Сегодня, 16:51
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Публикаций: 3
Комментариев: 229
Цитата: Green Wind
Цитата: Schwindler
N лет назад проезжающий по этой дороге грузовик с нетрезвым, предположим, водителем потерял управление и проломил забор. Между грузовиком и забором оказался случайный прохожий. Пьяница в тюрьму, грузовик в ремонт, пешеход, перемешавшийся с бетоном и арматурой - в морг. Вот иногда вылезает его призрак, может быть в дату гибели.


А еще вместо грузовика мог быть метеорит, а вместо прохожего Папа Римский )) А почему нет? Точно такая же версия, основанная точно также абсолютно ни на чем. fellow

Кстати, а почему бы не рассмотреть версию, что необходимо было в какое-то труднодоступное место завода что-то либо привезти, либо, наоборот, вывезти. В связи с чем одну плиту демонтировали, сделали задуманное и аккуратно установили обратно. Выбрали ночное время чтобы не мешать движению автотранспорта. А автор могла увидеть кого-то из участников погрузки или часть процесса.


Тоже думала над этим вариантом. Не понимаю, как можно за одну ночь проломать и залатать железобетонный забор - он рифленый в ромбик, если только запасные плиты лежали на территории со времён СССР?..В этом месте проходит узкий "палисадник" глубиной не более 10 метров с травкой и деревцами, строение тянется задним фасадом, оборудованным трубами и вытяжками по наружной стене, окна зарешеченные в мелкий квадрат- рабочие выбивают стёклышки, спасаясь от жары в цеху наверное.
Въезды на территорию с других сторон, ворота не одни.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#22 написал: Schwindler
Сегодня, 16:51
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Комментариев: 39
Цитата: Green Wind
А еще вместо грузовика мог быть метеорит, а вместо прохожего Папа Римский )) А почему нет? Точно такая же версия, основанная точно также абсолютно ни на чем.


Ну пусть метеорит. В любом случае от призрака папы римского я бы держался подальше.
Смотрите "Молодого Папу"?
Зарегистрирован: 3.02.2018
#23 написал: Green Wind
Сегодня, 16:56
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Публикаций: 23
Комментариев: 8 988
Цитата: Schwindler
Смотрите "Молодого Папу"?


Неа ) Хотя сейчас погуглил, должно быть довольно занятный сериал.

Цитата: Asheera
Тоже думала над этим вариантом. Не понимаю, как можно за одну ночь проломать и залатать железобетонный забор - он рифленый в ромбик, если только запасные плиты лежали на территории со времён СССР?..В этом месте проходит узкий "палисадник" глубиной не более 10 метров с травкой и деревцами, строение тянется задним фасадом, оборудованным трубами и вытяжками по наружной стене, окна зарешеченные в мелкий квадрат- рабочие выбивают стёклышки, спасаясь от жары в цеху наверное.
Въезды на территорию с других сторон, ворота не одни


Тогда остается только параллельная реальность или временная петля из мистических версий ))
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#24 написал: Schwindler
Сегодня, 17:02
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Публикаций: 7
Комментариев: 39
Цитата: Green Wind
Неа ) Хотя сейчас погуглил, должно быть довольно занятный сериал.

Там просто в начальной заставке метеорит пролетает, поджигая всё подряд, и заканчивает свой путь в тушке Папы Римского)). Вот я и решил... А сериал занятный с очень неоднозначными персонажами.
Зарегистрирован: 3.02.2018
#25 написал: Green Wind
Сегодня, 17:08
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 23
Комментариев: 8 988
Цитата: Schwindler
Там просто в начальной заставке метеорит пролетает, поджигая всё подряд, и заканчивает свой путь в тушке Папы Римского)). Вот я и решил... А сериал занятный с очень неоднозначными персонажами.


Ничего себе, как у нас мысли с создателями сериала в одном направлении работают lol Я до этого обсуждения про такой сериал даже и не слышал )))
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#26 написал: Тролль12
Сегодня, 17:41
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Публикаций: 2
Комментариев: 12
Цитата: зелёное яблочко
Если можно увидеть несуществующие домики, то почему бы не увидеть и проломы

Согласен , много видел. А когда это видишь со всеми подробностями то как то тяжело себя убедить что это всего лишь глюк. Да и психом себя признавать не хочется

Хотел сказать, приходилось видеть то что другие не видели
Зарегистрирован: 21.01.2018
#27 написал: Asheera
Сегодня, 17:50
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Репутация: (108|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 229
Цитата: Тролль12
Цитата: зелёное яблочко
Если можно увидеть несуществующие домики, то почему бы не увидеть и проломы

Согласен , много видел. А когда это видишь со всеми подробностями то как то тяжело себя убедить что это всего лишь глюк. Да и психом себя признавать не хочется

Хотел сказать, приходилось видеть то что другие не видели


При психических отклонениях видения должны иметь систематический характер и сопровождаться букетом различных тревожных и навязчивых состояний, с обострением без лечения с возрастом.

А несколько раз в жизни почти каждый человек сталкивается с необъяснимыми явлениями, всех в психов не запишешь.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#28 написал: Schwindler
Сегодня, 18:17
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Публикаций: 7
Комментариев: 39
Цитата: Asheera
Через неделю ни подписей, ни объекта на карте :)))


И ни умника...
Зарегистрирован: 3.02.2018
#29 написал: Green Wind
Сегодня, 18:22
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Публикаций: 23
Комментариев: 8 988
Цитата: Schwindler
И ни умника...


lol

Asheera, то есть объект на карте не найти чтобы посмотреть на этот забор? )
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#30 написал: Asheera
Сегодня, 18:49
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Публикаций: 3
Комментариев: 229
Цитата: Green Wind
Цитата: Schwindler
И ни умника...


lol

Asheera, то есть объект на карте не найти чтобы посмотреть на этот забор? )


Да уж)))

Керамический завод на карте есть, отретуширован военный объект, раньше там другая картинка была- административные корпуса, которые видны с дороги, остались, остальное за ними пропало, будто территория сжалась в этом месте. Больше не скажу, чтобы за "умником" следом не отправиться cs
Зарегистрирован: 29.10.2016

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