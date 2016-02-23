Пролом

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:00

Причина: Авторская стилистика сохранена

Asheera Просмотров: 872 Комментарии: 35 +19 Сегодня, 13:00 by

Летом 2009-го года я возвращалась поздно вечером с работы.Ничего бы и не случилось, но я допустила типичную женскую глупость - потратила наличность так, чтобы только на проезд осталось. Обычно я всегда ношу с собой неприкосновенную денежку на всякий пожарный, но решила один раз это правило нарушить.Ну, и конечно же, по закону подлости, автобус сломался на полпути. И мобильник разрядился.Ума в то время мне ещё не хватало, хвост пистолетом - дойду пешком, где наша не пропадала! Время полночь, иду, до дома полчаса быстрым шагом - через жилой район, небольшую промзону - и мой микрорайон.Когда впереди показалась малоосвещенная тихая безлюдная промзона, где и днём пешеходов не встретишь, весь пыл сразу куда-то испарился вместе с холодным потом.Прокрадываюсь, замирая от страха и стараясь слиться с тенями, по тротуару вдоль ограды территории керамического завода. Забор сплошной, протяженный, высокий и солидный: основание-цоколь из бетона и большие рифленые бетонные плиты. Дальше за территорией завода уже маячит ярко освещённая проходная военного объекта ФСБ и мой микрорайон, чуть-чуть осталось до людей.И тут замечаю странность: в ограде большой пролом, одной плиты не хватает, арматура от нее торчит только. Не было его раньше, не помню такого, а в проломе тьма, во тьме только немного битых фрагментов плиты и трава с кустами освещается от фонарного столба с дороги.Не по себе, конечно, стало, глядя на это место. Я решила сделать крюк по проезжей части, машин почти не было уже в это время, и потом вернуться на тротуар, так как по другой стороне начинался лесопарк.Иду по проезжей полосе и замечаю боковым зрением, как из пролома... что-то темное вылезает... то ли крупная черная собака... то ли кто-то на четвереньках. Мозг прострелила паника. Разум отключился, тело дало само себе команду: "Старт!". Присматриваться дальше я не стала, а припустила вперёд, к проходной ФСБшной. Пролетев за три мгновенья метров двести, я рискнула оглянуться - никого нет, припустила дальше, распугав молодежь на окраинном дворе.Так бы я и забыла этот эпизод, но вот почему он занозой сидит в памяти: на следующее утро, проезжая в автобусе, я захотела разглядеть этот пролом при свете дня.Но его не оказалось. Все монолитные железобетонные плиты ограды стояли целехонькие, нетронутые, одинаково покрытые пылью и разводами от грязи. Я проходила там днём, пыталась найти следы ремонта ограды, но никаких признаков не обнаружила.Разум пасовал и отказывался связывать эти два фрагмента, до сих пор пытаюсь себя убедить, что эта жуть мне примерещилась, но не получается.Возможно, кто-то сталкивался с подобным, буду рада получить комментарий от очевидцев.

Ключевые слова: Ночь тень портал нечто авторская история

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