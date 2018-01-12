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Истории из жизни

Заговор на рыбу

Произошла эта история в наши студенческие годы с двумя моими близкими подругами . Мы знаем друг друга так давно, что даже не помним нашу первую встречу и наше знакомство.
Ну так вот, одна из моих подруг, зовут её Наталья, в студенчестве проживала, как и мы все, на съёмной квартире . Жила она там вместе со старшим братом Антоном и его другом Виталей, которые так-же были студентами.
Жили они дружно, мирно и, как полагается, раз или два в месяц на выходных уезжали в родной город, который находился в трёх часах езды на автобусе от города, в котором они обучались. Из родного дома студенты возвращались с полными сумками солений, варений и прочей провизии.
И вот как-то раз после очередного возвращения из родного дома к Наташе в гости пришла вторая моя подруга Оксана. Наталья, как радушная хозяйка, начала угощать гостью вкусностями, привезенными от родителей. Маринованными помидорчиками, огурчиками и очень вкусной соленой рыбкой, которую привез Виталик.
Только они отобедали, как раздался телефонный звонок. Это звонила очень взволнованная мама Наташи. Она сказала, что к ней прибежала перепуганная мать Виталика и сообщила, что её сын по ошибке взял из дома соленую рыбу, которую ну никак нельзя есть. Дело оказалось в том, что на рыбе заговор и приготовлена она была для непутевого папаши Виталика, который обзавелся полюбовницей, и намеревался уйти из семьи. Обманутая жена обратилась к бабке-колдунье за помощью, ну та и дала рецепт волшебной рыбки.
Наташа с Оксаной выслушали все эти страсти, обозвали их "Сантой Барбарой, посмеялись над двумя заполошенными тётками, одна по колдуньям носится, а вторая в сказки верит. Ну молодо зелено, посмеялись и забыли, всё равно рыбку уже съели.
И вот минуло пятнадцать лет, а подружки всё не замужем. Да не то что не замужем, так и не в сожительстве ни с кем и не в любви. Мужики у них долго не задерживаются, походят-подружат, а потом говорят, извини, мол, женюсь на другой. Оксане повезло немного больше, она в 30 лет дочку родила, в этом у неё счастье. А вот Наташа никак не может родить, хоть врачи говорят, что здорова и может стать мамой. Девчонки они красивые, хорошие, образованные, работящие, не пьют, не курят, а личная жизнь не складывается.
P.S. А отец Виталика после той истории с рыбой, скоропостижно скончался. Не вынес, видать, колдовской диеты.
Вчера, 23:03 by DRUIDПросмотров: 217Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Заговор рыба подруги

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Комментарии

#1 написал: Масик
Вчера, 23:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
А может и совпадение
Зарегистрирован: 12.01.2018
#2 написал: conjure one
Вчера, 23:49
+2
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 803
Тут либо не фига носиться по бабкам-ведуньям, либо лучше надо прятать свой трофей заколдованный. В любом случае, дело это опасное и плохо закончилось для многих. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#3 написал: Космонасть
Вчера, 23:57
0
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Группа: Комментаторы
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Публикаций: 0
Комментариев: 496
Согласна.Хочешь творить какую-то дичь, так хоть твори с умом и осторожностью.Но вообще ,считаю, что эта рыба никак не должна была отразиться на молодых девченках, они же ни в чем не виноваты.
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 00:04
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Публикаций: 1
Комментариев: 2 031
Да уж, не повезло подружкам то. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#5 написал: Green Wind
Сегодня, 00:29
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 21
Комментариев: 8 957
Я думаю здесь тоже психология. Девушки запрограммировали себя на подсознательном уровне. Здесь либо к психологу, либо к бабке блок снимать. Плюс.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
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