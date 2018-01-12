Заговор на рыбу

DRUID Просмотров: 217 Комментарии: 5 +4 Вчера, 23:03 by

Произошла эта история в наши студенческие годы с двумя моими близкими подругами . Мы знаем друг друга так давно, что даже не помним нашу первую встречу и наше знакомство.Ну так вот, одна из моих подруг, зовут её Наталья, в студенчестве проживала, как и мы все, на съёмной квартире . Жила она там вместе со старшим братом Антоном и его другом Виталей, которые так-же были студентами.Жили они дружно, мирно и, как полагается, раз или два в месяц на выходных уезжали в родной город, который находился в трёх часах езды на автобусе от города, в котором они обучались. Из родного дома студенты возвращались с полными сумками солений, варений и прочей провизии.И вот как-то раз после очередного возвращения из родного дома к Наташе в гости пришла вторая моя подруга Оксана. Наталья, как радушная хозяйка, начала угощать гостью вкусностями, привезенными от родителей. Маринованными помидорчиками, огурчиками и очень вкусной соленой рыбкой, которую привез Виталик.Только они отобедали, как раздался телефонный звонок. Это звонила очень взволнованная мама Наташи. Она сказала, что к ней прибежала перепуганная мать Виталика и сообщила, что её сын по ошибке взял из дома соленую рыбу, которую ну никак нельзя есть. Дело оказалось в том, что на рыбе заговор и приготовлена она была для непутевого папаши Виталика, который обзавелся полюбовницей, и намеревался уйти из семьи. Обманутая жена обратилась к бабке-колдунье за помощью, ну та и дала рецепт волшебной рыбки.Наташа с Оксаной выслушали все эти страсти, обозвали их "Сантой Барбарой, посмеялись над двумя заполошенными тётками, одна по колдуньям носится, а вторая в сказки верит. Ну молодо зелено, посмеялись и забыли, всё равно рыбку уже съели.И вот минуло пятнадцать лет, а подружки всё не замужем. Да не то что не замужем, так и не в сожительстве ни с кем и не в любви. Мужики у них долго не задерживаются, походят-подружат, а потом говорят, извини, мол, женюсь на другой. Оксане повезло немного больше, она в 30 лет дочку родила, в этом у неё счастье. А вот Наташа никак не может родить, хоть врачи говорят, что здорова и может стать мамой. Девчонки они красивые, хорошие, образованные, работящие, не пьют, не курят, а личная жизнь не складывается.P.S. А отец Виталика после той истории с рыбой, скоропостижно скончался. Не вынес, видать, колдовской диеты.

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