История с булавкой и сковородой

Avnikif Просмотров: 371 Комментарии: 9 +14 Сегодня, 21:24 by

Живём мы с мужем в съёмной однокомнатной квартире. Квартирка небольшая, но тёплая и уютная. Мы всегда стараемся поддерживать в ней чистоту и порядок. И вот в один прекрасный вечер решили мы быстренько протереть пыль и пропылесосить. И именно в этот вечер муж всё-таки разобрал батарею, чтобы убрать всю, скопившуюся там пыль и грязь. (В квартире установлены не обычные чугунные батареи, а радиаторы, которые прикрывают металлические каркасы, на них ещё есть регуляторы температуры. Думаю, такие уже все видели, их устанавливают практически во всех новостройках и уже довольно давно).Так вот, поначалу, мы даже не знали, что этот каркас можно снять и с тоской смотрели на грязь, шерсть и пыль, скопившуюся от прошлых жильцов. И вот в этот вечер до нас дошло-таки как они разбираются. В общем, муж разобрал, начал пылесосить и на самом радиаторе увидел большую булавку, как будто её туда аккуратно положили. Он, не долго думая, взял её и показал мне. Я тоже взяла её в руки, хотя уже в этот самый момент какое-то предчувствие у меня возникло. Мы сначала подумали, что это наша булавка случайно упала туда. Но, разглядев поближе этот предмет, я поняла, что она не наша, у нас такой никогда не было. И вообще выглядела булавка странно, если честно, раньше я не видела булавок с такой головкой, как-то по особенному она была отлита. Я ещё тогда подумала, хорошо, что она закрыта и никто из нас не укололся.Словом, в первые несколько минут мы не придали значения этой находке. Но мы несколько суеверные, поэтому всякие мысли полезли в голову. Неизвестно, кто жил до нас в квартире, какие люди сюда имели доступ и мало ли что было у них на уме. Только одна загвоздка, мы лишь краем уха слышали, что булавки, иголки и подобные предметы находить в квартире не к добру, но что конкретно с этим делать, если нашёл, мы не знали.Короче, стали мы искать информацию в интернете. Нашли. Оказалось, что это подклад. Прочитала я также, что нельзя его голыми руками брать, что обычно такого рода подклад кладут в какие-то укромные места, где он в пыли, шерсти и грязи дожидается своего часа, и чем дольше он лежит, тем сильнее потом действие, когда его кто-то находит. Также мы поняли, что подклад сделан явно не конкретно на нас, потому что мы бирюки ещё те, и у нас гостей к тому моменту в квартире ни разу не бывало. Значит, он предназначался либо для бывших жильцов, либо для хозяев, либо для случайно нашедших. Конечно, ещё оставался вариант, что это просто самая обычная булавка, которая завалилась и лежала под каркасом без всякой задней мысли. Но мы рассудили, что если есть хоть один шанс из 1000 что это подклад, нельзя бездействовать.В интернетах я нашла миллион и один способ избавления. Каждый вариант отличался от другого, но у каждого описания в конце значилось, что после очищения примерно в течение 3-х последующих дней придёт человек, который сделал подклад и будет пытаться либо что-то взять у вас, либо что-нибудь отдать вам. Понятное дело, ничего брать или отдавать нельзя и лучше вообще дверь не открывать и не пускать.Отбросив всякие сложные рецепты что-то вроде: "возьмите сушёные крылья летучей мыши, полейте соком мандрагоры и т.д." я нашла такой, который смогла бы выполнить сама. Там говорилось, что если прикасались к подкладу, то надо заговорить воду, умыть ей руки и лицо. Что я и сделала. Честно скажу, впервые в жизни я заговаривала воду. Чувствовала я при этом себя глупо)) Но я всё же вложила всю душу, всю страсть и желание избавиться от того, что могло бы привязаться к нам.Когда мы умылись, наступил черёд самой булавки. Нужно было сделать следующее:Предмет взять в салфетку, положить в сковородку, засыпать солью и залить заговорённой водой, затем поставить на огонь, сказать определённые слова и прожарить всё это до тех пор, пока соль не станет коричневой. После чего, увезти сковороду вместе с содержимым и закопать на безлюдном перекрёстке.Пока мы всё это проделывали, чувствовали себя очень нелепо. Нам казалось, что мы занимаемся какими-то глупостями. Хоть мы и суеверные, но не сказать, чтобы без меры и никогда не устраивали подобных танцев с бубном. Как оказалось совсем не зря мы потанцевали))В общем поехали мы искать безлюдный перекрёсток уже почти ночью. Пока ездили, муж говорил, что с машиной происходит нечто странное, авто как будто плохо слушалось руля, хотя раньше такого никогда не было. И вообще всю дорогу что у меня, что у него было какое-то гнетущее чувство, нечто похожее на предчувствие опасности что ли.Перекрёсток мы нашли, но вот как закопать. Весна только началась, снег ещё лежал и, естественно, земля промёрзшая, выкопать хоть маленькую ямку просто нереально, а уж сковородку закопать, вообще - миссия невыполнима. Но нам повезло, там же мы увидели гору песка, которую, похоже, недавно вывалили здесь. Песок не успел промёрзнуть, и в него-то мы и закопали, в пол-голоса повторяя нужные слова. Снова чувствовали себя глупо)) Только представьте: два взрослых человека ночью на перекрёстке закапывают сковородку, бормоча какие-то заклинания. Картина маслом.Дорога домой была хороша. Машина будто сама ехала, мы весело болтали, и не было никакого гнетущего чувства.А вот на следующий день случилось нечто. Я, честно сказать, до последнего думала, что мы перебдели, как говорится, и никак не ожидала, что кто-то придёт к нам на порог.Муж как обычно с утра уехал на работу, в квартире были я и кошка Втулка. Я работала за компьютером, времени было наверное часов 12 дня. Вдруг я услышала такой лёгкий ненавязчивый стук в дверь. Поначалу я подумала, что опять сотрудники Ростелекома с очередным опросом или предложением. Я им никогда не открываю, поэтому продолжила спокойно работать. Они обычно разок постучат и уходят. Но стук повторился, потом ещё и ещё. У меня внутри что-то ёкнуло. А потом я увидела, что Втулка вся вздыбилась и неистово рычит и шипит на дверь. Она, конечно, людям посторонним не особо доверяет (я открывала пару раз ростелекомовцам, но в квартиру не пускала, кошка их настороженно обнюхивала, но чтобы вот так реагировать - никогда). Я на цыпочках подошла к глазку, открыла его и увидела, что там стоит женщина средних лет и единственное, что я отчётливо запомнила это розовая шапка на её голове.Как только я открыла глазок, женщина сразу же начала без умолку тараторить. Уже одно это меня поразило, потому что услышать как я подкралась, она никак не могла, но повела себя так, будто я спросила: "Кто там". Сцена такая: я молча смотрю в глазок, а эта женщина без умолку повторяет одно и то же:- Здравствуйте, я соседка снизу, мы вот только въехали, вещи разгружали, так устали, я решила картошки пожарить, хватилась, а сковородку никак не найду, дайте, пожалуйста сковородку.Я просто обомлела. Ну какой человек в здравом уме пойдёт к соседям сверху просить сковородку?! Она всё повторяла и повторяла это как пластинка заевшая, а я всё смотрела и смотрела. Потом она добавила ещё слова: "Куда вы дели сковородку, дайте мне её, пожалуйста". Я слушала и понимала или чувствовала, что меня как будто гипнотизирует, завораживает что-то, и я никак не могу ни отойти, ни перестать слушать. Я стала понимать, что ещё немного и открою дверь. Тогда я собралась и со всей мочи как заору: "Пошла на ху...!" Я прям всю силу в этот крик вложила.Мадам в розовом сразу замолчала, повернулась и ушла. Кошка мгновенно успокоилась и меня тоже отпустило.Потом я ещё неделю, наверное, всё ждала, что она опять объявится, и при выходе и входе внимательно осматривала коврик в подъезде и все косяки на входной двери, мало ли...Но насколько я могу судить, мы спаслись от этого, потому что никаких несчастий глобальных (тьфу- тьфу-тьфу) после этого с нами не приключалось. Но после этого случая около порога в квартире я посыпала заговорённую соль, чтобы с дурными намерениями к нам никто не смог зайти. Вот так)

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