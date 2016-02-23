Проверочка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:40

M717 Просмотров: 496 Комментарии: 11 +12 Сегодня, 01:40 by

Дело было 31 декабря, аккурат перед самым Новым годом. С утра, «волею пославшей мя жены», отправился я в магазин за кальмарами, которых забыли купить накануне. А живем мы в дачном поселке, в пригороде Краснодара, изобилием магазинов и рынков наш район похвастаться не может.Уповая на открывшийся недавно супермаркет одной известной сети (назовем его «Троечка», ибо большей оценки он не заслуживает), я отправился за вожделенными головоногими именно туда. Пошел пешком, машину брать не хотелось.И, конечно, искомых морских гадов там не оказалось. Пришлось утешиться бутылочкой пивка (не судите строго, 31 декабря!). Решил сесть на автобус, благо ходят регулярно (остановка – вот она, возле магазина), и отправится в центральную часть поселка, где магазинов чуть поболее и шанс встретиться с гигантским кальмаром был явно выше.Но надо же мне было так лопухнуться, что взять с собой из платежных средств только банковскую карту, а автобус, увы, возит за наличку. Идти пешком не хотелось, потому что зимой в нашей дачной Нарнии дороги не просыхают от слова «вообще», а твердыми становятся только тогда, когда подморозит, что случается нечасто.Пойти по единственной асфальтированной дороге – будешь грязным с ног до головы от проезжающих машин. Возвратиться за деньгами домой? Так уже прилично отошел, крюк в пару километров тоже не радовал.И тут вспомнилось мне, что в детстве, да и в молодости, в подобных ситуациях, когда нужно было уехать, а денег не оказывалось, я настраивался на поиск монетки, убеждал себя, что меня обязательно «выручат», и всегда находил нужную для проезда денежку.Вот и тут, подбадриваемый пивком, загадал – найти бы 50 или 100 руб., и решились бы проблемы перемещения меня на автобусе в центр поселка.Иду я в этих мыслях, смотрю под ноги, народу никого, только передо мной бредут две девчонки, младшие школьницы, руками машут, что-то друг другу веселое рассказывают.И, возможно, от этих динамичных движений у одной из них вылетает то ли из руки, то ли из кармана 100 руб., и аккуратно падают на островок среди луж.Первая мелькнувшая мысль: "Ну, вот, мой заказ сверхоперативно выполнен, бери - и вперед!". И тут же кто-то внутри пристыдил, дескать, ты же у ребенка заберешь! Может, ей мама накостыляет за потерю этих денег, может, это на подарок кому-то предназначалось. Вспомнил, как в семьдесят лохматом году, участь в 1 классе, потерял 20 копеек, выданные мне на хлеб, и какая трагедия это была…В общем, окликнул я девочек, подняли они свою сотку и ускакали восвояси. А в голове крутится, что проверка это была. На вшивость, так сказать…Мораль: наши поступки, даже самые тайные, кое для кого вовсе не тайна. И будьте аккуратнее и конкретнее в своих желаниях.Кальмаров, кстати, мы потом все же купили в городе, но это уже было на Рождество.

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