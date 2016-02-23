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Истории из жизни

Проверочка

Дело было 31 декабря, аккурат перед самым Новым годом. С утра, «волею пославшей мя жены», отправился я в магазин за кальмарами, которых забыли купить накануне. А живем мы в дачном поселке, в пригороде Краснодара, изобилием магазинов и рынков наш район похвастаться не может.
Уповая на открывшийся недавно супермаркет одной известной сети (назовем его «Троечка», ибо большей оценки он не заслуживает), я отправился за вожделенными головоногими именно туда. Пошел пешком, машину брать не хотелось.

И, конечно, искомых морских гадов там не оказалось. Пришлось утешиться бутылочкой пивка (не судите строго, 31 декабря!). Решил сесть на автобус, благо ходят регулярно (остановка – вот она, возле магазина), и отправится в центральную часть поселка, где магазинов чуть поболее и шанс встретиться с гигантским кальмаром был явно выше.

Но надо же мне было так лопухнуться, что взять с собой из платежных средств только банковскую карту, а автобус, увы, возит за наличку. Идти пешком не хотелось, потому что зимой в нашей дачной Нарнии дороги не просыхают от слова «вообще», а твердыми становятся только тогда, когда подморозит, что случается нечасто.

Пойти по единственной асфальтированной дороге – будешь грязным с ног до головы от проезжающих машин. Возвратиться за деньгами домой? Так уже прилично отошел, крюк в пару километров тоже не радовал.
И тут вспомнилось мне, что в детстве, да и в молодости, в подобных ситуациях, когда нужно было уехать, а денег не оказывалось, я настраивался на поиск монетки, убеждал себя, что меня обязательно «выручат», и всегда находил нужную для проезда денежку.
Вот и тут, подбадриваемый пивком, загадал – найти бы 50 или 100 руб., и решились бы проблемы перемещения меня на автобусе в центр поселка.

Иду я в этих мыслях, смотрю под ноги, народу никого, только передо мной бредут две девчонки, младшие школьницы, руками машут, что-то друг другу веселое рассказывают.
И, возможно, от этих динамичных движений у одной из них вылетает то ли из руки, то ли из кармана 100 руб., и аккуратно падают на островок среди луж.
Первая мелькнувшая мысль: "Ну, вот, мой заказ сверхоперативно выполнен, бери - и вперед!". И тут же кто-то внутри пристыдил, дескать, ты же у ребенка заберешь! Может, ей мама накостыляет за потерю этих денег, может, это на подарок кому-то предназначалось. Вспомнил, как в семьдесят лохматом году, участь в 1 классе, потерял 20 копеек, выданные мне на хлеб, и какая трагедия это была…
В общем, окликнул я девочек, подняли они свою сотку и ускакали восвояси. А в голове крутится, что проверка это была. На вшивость, так сказать…

Мораль: наши поступки, даже самые тайные, кое для кого вовсе не тайна. И будьте аккуратнее и конкретнее в своих желаниях.
Кальмаров, кстати, мы потом все же купили в городе, но это уже было на Рождество.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:40
Сегодня, 01:40 by M717Просмотров: 496Комментарии: 11
+12

Ключевые слова: Случай деньги везение дача проверка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 01:41
+5
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 312
Комментариев: 1 806
Очень интересная история. Таких ситуаций много, и они засчитываются в плюс или в минус - это вот как ты поступишь)))
Плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 02:40
+7
Группа: Журналисты
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Публикаций: 399
Комментариев: 2 054
Это же надо такой случай превратить в мистическую историю. И пожелал и получил, и совесть проснулась, вроде как не вор.
И память детства побудила отдать несчастные 100 рублей. Мистика! Остаётся только пожелать, чтобы у людей почаще совесть просыпалась и в нужный момент. Простая по жизни история, а сколько воспоминаний нахлынуло в памяти.
Плюс за историю.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
             
#3 написал: Юляся
Сегодня, 03:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 76
Нет тут мистики) Значит правильно воспитали мама с папой)
Можно и место уступать, тоже мистически, а вдруг какая бабуся ягуся глазом своим сглзаит)или закроешь глаза типа спишь, выходить будешь и навернешся прям в лужу лицом)Ибо нефиг свиньей быть)
Зарегистрирован: 6.05.2011
#4 написал: Niko7
Сегодня, 03:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (104|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 23
Поэтому когда загадываешь желание, нужно добавлять к нему - "С величайшим благом для меня и окружающих меня людей!" Меня так научили когда то.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#5 написал: Miuro Rika
Сегодня, 03:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 11
Вы прошли проверку.Вы поступили правильно
Зарегистрирован: 13.01.2018
#6 написал: ELEMAT
Сегодня, 07:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2013|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 1 732
Замечательная история!
Вот так просто посмотришь - простенькая история. А задуматься - столько мыслей...
Всегда говорю, что надо смотреть немного вперёд, на предполагаемый результат, и искать отклик в душе. Становится тепло - делайте, нет - значит, нет.
Автор всё правильно сделал, плюс от меня +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:31
+1
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Репутация: (302|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 953
Цитата: Niko7
Поэтому когда загадываешь желание, нужно добавлять к нему - "С величайшим благом для меня и окружающих меня людей!" Меня так научили когда то.

Воот! Как тут не вспомнишь «Золотую рыбку» Почетного.
И с вами, мишка с коробом, что-то случилось. Пусть и без ухающих приведений в цепях. ++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#8 написал: ана аю
Сегодня, 08:32
0
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Репутация: (1216|0)
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Комментариев: 1 236
Простенькая история, но заставляет задуматься. Девочки хоть спасибо сказали? Плюс!
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#9 написал: Энма
Сегодня, 08:57
0
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Репутация: (726|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 5 063
Чудесная и остроумно изложенная история.
Плюс.
Зарегистрирован: 7.11.2010
             
#10 написал: Pmariam
Сегодня, 08:59
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Репутация: (452|0)
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Комментариев: 1 116
нечего добавить к вышесказанному. И проверка, и совесть и все такое. Автору плюс
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#11 написал: Ksenya078
Сегодня, 09:25
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Репутация: (162|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 184
Правильная мораль! И хорошо, что Автор почувствовал, что это проверка, а то всякое может быть. История понравилась, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
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