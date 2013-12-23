Белогорка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 19:44

tureek99 Просмотров: 154 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 19:44 by

Ходят слухи о поселке Белогорка, который находится в Ленинградской области в районе Гатчины, что есть там мертвый дом. Ну, начну по порядку.Это было обычное лето. Мне тогда было тринадцать лет, и я как обычно летом отдыхал в пионерском лагере. Вообще, в лагере всегда было чем заняться, но были и такие дни, когда делать было совсем нечего. В один из таких дней мы с друзьями во время свободного времени сбежали из лагеря к нашим друзьям в соседний поселок. Дорога до поселка занимала целый час быстрым шагом, а то и все полтора, если не выходить на шоссе, а идти только через поля. Погода в этот день была, прямо скажем, не подарок. Сначала лил небольшой дождь, а к обеду выглянуло солнце, которое к середине тихого часа уже жарило так, что пришлось закрывать шторы на окнах в нашем домике. К полднику погода снова поменялась, небо затянуло облаками, и поднялся небольшой ветер, но все-таки мы решили не тухнуть в лагере от безделья, а сходить к друзьям за территорию лагеря.Добравшись до поселка, мы встретились с друзьями, которые были местными ребятами, и побежали на речку. Время пролетело незаметно, и уже наступала пора возвращаться обратно домой. Мы попрощались и двинулись в сторону лагеря. Не успели мы дойти до середины поселка, как нас напугал раскат грома, тут же засверкала молния, небо мгновенно затянуло свинцовыми тучами так, что наступила ночь посреди белого дня.Мы решили пробежаться, но дождь лил стеной, и поднялся сильный ветер… На улице начался настоящий ураган. Недалеко на выходе из поселка нам на пути попался старый заброшенный дом, мне показалось немного странным то, что мы не видели этого дома раньше, хотя ходили по этой дороге уже много раз. Немного постояв у покосившейся от старости калитки, мы решили войти в дом и переждать ураган в нем. Деваться нам было некуда.Дождь лил как из ведра, а ветер дул с такой силой, что казалось, вот-вот и унесет тебя куда подальше. Дверь в доме была не заперта, если снаружи дом казался заброшенным: прогнившее крыльцо и перила, провисшие оконные рамы с отсутствующими в них стеклами - смотрели на нас, как пустые глазницы, то внутри дом наоборот оказался довольно-таки ухоженным, несмотря на занесенный ветром мусор и листву.Внутри дома было три комнаты и кухня. Было впечатление, что время остановилось в этом доме на последнем моменте: на кухне, на столе, стояли три чайные чашки, рядом - пакет с засохшими сушками, и сахарница, в которой, как оказалось, даже был сахар. На плите стояла кастрюля, в которой догнивало нечто похожее на суп, а в раковине лежала немытая посуда с засохшими в ней остатками еды. Вся посуда была очень старая, по крайней мере, мне так показалось. А еще по всему дому стоял запах гари, как будто что-то подгорело во время готовки, и, несмотря на то, что в доме не было половины окон, запах был очень резкий. В одной из комнат находилась детская: по полу валялись разбросанные игрушки и книжки, а в углу стояла аккуратно заправленная с полуразложившимся бельем детская кроватка. В следующей комнате была спальня, в ней стояла большая кровать, но в этот раз, глядя на кровать, создавалось впечатление, что кто-то что-то искал. Кровать была перевернута, все белье, также полуразложившееся и сгнившие от сырости и старости, валялось рядом с кроватью на полу. Обе комнаты выходили в просторную гостиную, в которой также все застыло во времени. Старое огромное радио с пластинкой, стоящее на комоде и покрытое толстым слоем пыли, уже превратившейся в жирную липкую гряз; старый диван-книжка и стоящие по обе стороны от него в таком же стиле кресла; перед диваном на прогнившем местами ковре лежало нечто напоминающее журнальный столик.Мы так загулялись по дому, что даже не обратили внимание, как один из друзей остался где-то в другой части дома. Неожиданно для нас всех на втором этаже послышались шаги. На мгновение мы расслабились, так как решили, что наш друг, который отстал от нас, просто не дожидаясь всех, поднялся на второй этаж… Мгновение закончилось практически не начавшись, так как буквально через секунду после этих мыслей в дверном проеме показался наш товарищ. А по потолку снова раздались шаги...Погода стала еще хуже, и выходить из дому не было ни желания, ни возможности. Мы решили спрятаться на веранде дома и переждать дождь, и как только погода поуспокоится, мигом бежать обратно в лагерь. Мы на цыпочках стали продвигаться в сторону кухни, шаги последовали за нами, мы замерли, как вкопанные, около дверного проема, выходящего в небольшой коридор, с лестницей, ведущей наверх. Стало жутко страшно и очень холодно. Тучи снаружи казались еще чернее, и через какое-то время в доме стало совсем темно.Вскоре волосы на руках встали дыбом, а на голове вообще зашевелились от доносившихся коротких, но очень быстрых шагов из кухни в сторону лестницы. Ужас сковывал тело, я весь дрожал от страха, детские шаги приблизились к лестнице и затихли. "Топ-топ, топ-топ", - доносилось от лестницы, как будто маленький ребенок играет, прыгая по ступенькам с одной ножки на другую. "По каким ступенькам?" - подумал я, ведь лестница на второй этаж была абсолютно прогнившей, и часть её уже давно обрушилась под собственной тяжестью, а шаги все спускались и спускались вниз… Раздался сильный гром, да такой сильный, что аж дом затрясло, следом сверкнула молния и осветила весь дом. Это было всего лишь мгновение, мгновение, которое, как мне показалось, длилось целую вечность…Внизу, у самой нижней ступеньки, сидело нечто не похожее ни на человека, ни на животное - это было черное, как смола, существо, напоминающее ребенка. На голове у него не было ни ушей, ни носа, а только жуткий клок волос свисал в виде засаленной косы до самого пола. У него были тощие, как кости, руки и ноги. Это существо играло с сушками, которые были надеты, как кольца, на её пальцы, которые выглядели, как венские сосиски. Мой взгляд встретился с бездонными черными, как колодцы, глазами, и мои уши пронзил наижутчайший звук, по описанию похожий на детский смех вперемешку с каким-то мерзким хрипом старухи. Вверху на стене показалась более крупная тень. Затем темнота, приближающиеся и отдаляющиеся шаги, и тишина...Ураган стихал, и дом залило светом луны, выглядывающей временами из-за туч. "Вы это видели?" - спросил я у друзей. Ответа не было, тогда я понял, что нахожусь в комнате один. Через коридор, в стороне кухни, я увидел несколько теней. Видимо, пока сверкала молния, друзья добежали до двери, ведущей на веранду. Я собрал силы в кулак и, что есть мочи, побежал без оглядки вслед за друзьями.Я не мог поверить своим глазам: веранда была пуста! Неужели они так испугались, что бросили меня одного? Неужели они на самом деле убежали без меня? Я выбежал из дома, дождь успокоился, и ураган почти стих, я развернулся и еще раз глянул на дом, в сторону веранды, чтобы точно убедиться в том, что друзья вышли из дому. В доме стояла кромешная темнота, дальше оконного проема не было видно ничего, ветер стих совсем, и все, казалось, замерло вокруг так же, как в том жутком доме. Я развернулся и приготовился бежать в сторону лагеря, как некто позади меня с силой открыл, а затем резко захлопнул дверь в доме.Я бежал, что есть сил. Добежав до лагеря, я незаметно пробрался в клуб, где полным ходом шла дискотека, и слился с толпой. После отбоя в лагере поднялась тревога, так как мои друзья до сих пор не вернулись обратно, что было странно, так как они убежали, бросив меня одного в жутком доме.Утром в лагерь приехала милиция, начала расспрашивать детей, начались поиски, дошла очередь и до меня. Тогда я рассказал милиционеру про прошлый вечер и о том, как друзья меня бросили и, возможно, остались у местных ребят на ночевку. Я поехал с милицией в сторону того самого дома, мы потратили часа три на поиски того дома, но так ничего и не нашли, пока наконец я не споткнулся о что-то твердое, лежащее в густой траве. Я разгреб траву и отпрыгнул в сторону... Меня затрясло от страха. В траве лежало тело одного из моих друзей, рядом милиция нашла и остальных двоих. "Было темно, и лил сильный дождь, но я клянусь, именно на этом месте вчера стоял дом, а сейчас тут просто пустырь, заросший травой", - оправдывался я перед милиционером.Один из местных мужиков во время опроса свидетелей сказал, что у меня крыша поехала, так как последний дом, что когда-то здесь стоял, сожгли немцы во время войны со всей семьей внутри. С тех пор дурная слава у этого места: никто тут строиться не хочет, хоть и место хорошее. Говорят, иногда здесь слышат детский смех, а еще: если кто-то сюда забежит или залетит, то тут и останется навсегда.

Ключевые слова: Лагерь дом призраки существо друзья авторская история

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