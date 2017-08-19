Крёстная

Lynx Просмотров: 356 Комментарии: 2 +9 Сегодня, 02:36 by

Раньше я слушала с интересом такие истории, но как-то и не верилось во все это, пока сама не столкнулась с подобным в своей жизни.До 19 лет я не знала о том, что моя бабушка и мать умеют заговаривать болезни, остужать, привораживать, находить пропавших людей, вещи и многое другое. Это умение не афишировали, на этом не наживались, просто помогали и так, что знали об этом не многие.Однажды я приехала в гости к матери и опрокинула на себя кипящий чайник. Рука до локтя была облита кипятком, но, к счастью, на кухне находилась в это время мать - она быстро среагировала, что-то шептала, водила птичьим пером, и буквально на глазах краснота от ожога сошла. Никакой боли, хотя обычно в таких случаях появляются волдыри, кожа сходит и, конечно, дикая боль и длительное лечение, если не пересадка кожи.Затем у меня было рожистое воспаление, которое тоже вылечила мать, и многое другое. Но рассказ мой не об том.Так уж вышло, что после развода меня и мою дочку, которой было восемь лет, пригласила к себе жить моя крестная. Жила она одна, муж к тому времени у нее скончался, а ребенок у нее умер во младенчестве. После войны она работала в деревенских школах, в то время и закрутился у нее роман, но рассказывать об этом она не любила. Родила мальчика и отдала его на воспитание сестре, а у той тоже дети маленькие. Мальчик заболел. По одной версии — простудился, по другой — кишечная инфекция. Но после смерти малыша крестная почему-то его боялась. Теперь она была свободна и продолжала работать в школе учителем младших классов. В 49-м году увела из семьи мужчину, у которого осталась куча детей. Выкупили они дом и стали жить, но общих детей им Бог не дал. Женой была она не очень верной, а учительницей строгой, иногда слишком. Если до кого-то из учеников что-то не доходило, то она не отступала — «вбивала» знания и держала в школе до позднего вечера, могли и синячки оставаться после таких уроков.Родственников всех тоже держала в кулаке. Свекровь с ними жила, но частенько от такой невестки сбегала, а так как жить бедной было негде, то приходилось возвращаться.Но пришло время, осталась моя крестная одна, и я после развода с мужем приехала к ней с дочкой. Она упросила остаться с ней, сказала, что недолго ей осталось жить и глаза закрыть после смерти некому, кроме меня. Ну и стали жить-поживать втроем.Я устроилась на работу продавцом с утра и до позднего вечера. Дочка в школе, а после продленки — домой. Крестная её невзлюбила, могла перед носом дверь закрыть, тарелку с супом забрать и выбросить, ущипнуть. Шипела на неё постоянно, гнобила как могла. Бывали и хорошие дни, когда в доме мир и покой. Но дальше — больше. Доходило до маразма, могла взять из комода чистое белье дочки, подтереться им и обратно убрать. Сюрприз, так сказать.Года три жили мы с ней, и когда мое терпение стало иссякать, решила я уехать обратно в город, где у меня оставалась квартира. Крестная испугалась, что останется одна, и опять уговорила меня, переписала на меня свой дом. В последнее время она совсем стала мало двигаться, еле вставала с постели, ходила под себя. И все лежала. То вдруг подзовет меня, я подойду, а она молчит, что-то хочет сказать, но не может. Ела с ложечки, но все хуже и хуже стала чувствовать себя. Давление в норме, конкретно ничего не болит, но ни встать, ни разговаривать не может.Вот тогда-то я и попросила свою мать помочь. Заговорила она воду, после которой наступает облегчение. Тому, кому суждено жить, — встанет, а кому пришло время — спокойно отойдет в мир иной. Пропоила я водичкой крестную, двое суток без сна, постоянно у постели с крестной, устала и решила прилечь в соседней комнате, где на диване спала дочка. Тут начала крестная дышать с трудом, хрипами, задыхаться. Мне было очень жалко, но я могла только молиться за неё. Потом она затихла.После вызова фельдшера был уже первый час ночи, но надо покойницу обмыть, одеть, в гроб положить. Прибежали мои брат с матерью, соседская старушка, сделали все, как и полагается, помянули по 50 грамм и разошлись, остались мы одни с дочкой до утра. Но, что странно, дочь так и не проснулась, а ведь мы двигали мебель и в том числе диван, на котором она спала, громко разговаривали, гремели посудой, тазами, но ребенок спал и ничего не слышал.С утра у меня хлопоты с похоронами, беготня по магазинам, заготовка еды для стола, а ночами сидела у гроба. Старушки и соседи, которые приходили днем, все уходили к вечеру, со мной оставались только брат с матерью, но и они умудрялись поспать, а я не могла. Только прилягу, как вдруг меня кто за ноги дернет. Сидя, прислонившись спиной к шкафу, пыталась глаза прикрыть, так по шкафу как будто кулаком кто треснет. Оставила всяческие попытки и так и не ложилась больше, тем более, что накануне похорон надо было готовить к столу. Откуда силы только брались, ума не приложу, даже усталости не было.Но вот все позади, проводили её в последний путь, помянули и разъехались. Днем на улице встретила соседку, и она меня спросила, не боюсь ли я ночами оставаться одна. Я ей ответила, что не так страшно, хотя жутковато все-таки было и присутствие кого-то постороннего ощущалось. Соседка сказала, что мне не стоит так отвечать, и на этом разговор закончился.А вечерами, после всех домашних дел, мы смотрели телевизор, затем дочка после девяти уже ложилась, а я при свете ночника еще немного любила посидеть. И тут я обратила внимание, что кот мой странно ведет себя: вместо того, чтобы спать, как обычно это бывало, он сидит и смотрит в зашторенный дверной проем, ведущий в спальню крестной. Я смотрю, но ничего не вижу, а у него глаза чуть-ли из орбит не выскакивают. Явно видит что-то. А у меня при этом чувство, что кто-то еще рядом находится и пристально за мной наблюдает. Но делать нечего, надо ложиться спать.Ночник над диваном никогда не выключала, и, надо отметить, что он был вполне исправен, переключатель на нем был тугой, чтобы отключить — с силой нужно было надавить на кнопку.В одну из ночей вдруг мы одновременно с дочкой проснулись, и такое состояние было, как будто и не спали, сна ни в одном глазу, сознание ясное. Тишина и кромешная тьма, ночник не горит, и я боюсь руку протянуть, чтобы включить его, потому что понимаю, что мы не одни. И в это время рядом, буквально возле дивана, — стук три раза, как если бы стучали палкой об пол. Дочка спросила что это такое, и почему я свет выключила, но свет-то я не выключала! Я постаралась её успокоить, а сама начала читать молитву «Отче наш», других не знаю. И читала я её до утра.Утром проводила дочку в школу, а сама стала после этой ночи зажигать церковные свечи, нашла книжку с молитвами об упокоении и каждый день читала. Но это не помогало. По ночам все что-то гремело, стучало. Из спальни крестной временами запах смрадный исходил — неожиданно появлялся и так же исчезал. На кухне ночью чашки позвякивали, вздохи-охи слышались. Страшно, хоть из дому беги.Пошла я по бабкам, совета искать. Говорят, что покойница жадная была, надо было в гроб положить щепку от несущего бревна дома. Вот теперь она и злится, что дом жалко отдавать. Одна старушка посоветовала помянуть её туалетной бумагой использованной. Этого я не стала, конечно, делать -издевательство какое-то.В одну из ночей и сквозь сон чувствую, что она села мне на ноги, а женщина при жизни она была грузная, и придавила меня, что пошевелиться не могу и глаза открыть боюсь. На вторую ночь опять среди ночи навалилась мне на грудь, что и вздохнуть не могу, придавила и отпустила, третью ночь не стала дожидаться.Утром позвонила матери, она пришла, и мы напекли девять маленьких блинчиков. С ними она сходила на озеро, что она там говорила и делала, не знаю, но после этого мучения прекратились, хотя присутствие крёстной в доме так же чувствовалось.К сороковому дню мне снится сон, что она присела рядом со мной на диван и говорит: «Галенька, прости меня, солнышко». Позже мне дочка рассказывала такой же сон, что у неё крестная тоже просила прощения. После сороковин все успокоилось, больше не было в доме той гнетущей обстановки, стало легко и спокойно. Мы привели дом в порядок, а потом все же продали его и уехали в город. Могилку всегда навещаем и содержим в порядке. Но запомнила на всю жизнь, что мы в этом мире не одни, что нельзя скептически относится к тому, чего не знаем, о чем не ведаем.Всего доброго вам.

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