КрёстнаяРаньше я слушала с интересом такие истории, но как-то и не верилось во все это, пока сама не столкнулась с подобным в своей жизни.
До 19 лет я не знала о том, что моя бабушка и мать умеют заговаривать болезни, остужать, привораживать, находить пропавших людей, вещи и многое другое. Это умение не афишировали, на этом не наживались, просто помогали и так, что знали об этом не многие.
Однажды я приехала в гости к матери и опрокинула на себя кипящий чайник. Рука до локтя была облита кипятком, но, к счастью, на кухне находилась в это время мать - она быстро среагировала, что-то шептала, водила птичьим пером, и буквально на глазах краснота от ожога сошла. Никакой боли, хотя обычно в таких случаях появляются волдыри, кожа сходит и, конечно, дикая боль и длительное лечение, если не пересадка кожи.
Затем у меня было рожистое воспаление, которое тоже вылечила мать, и многое другое. Но рассказ мой не об том.
Так уж вышло, что после развода меня и мою дочку, которой было восемь лет, пригласила к себе жить моя крестная. Жила она одна, муж к тому времени у нее скончался, а ребенок у нее умер во младенчестве. После войны она работала в деревенских школах, в то время и закрутился у нее роман, но рассказывать об этом она не любила. Родила мальчика и отдала его на воспитание сестре, а у той тоже дети маленькие. Мальчик заболел. По одной версии — простудился, по другой — кишечная инфекция. Но после смерти малыша крестная почему-то его боялась. Теперь она была свободна и продолжала работать в школе учителем младших классов. В 49-м году увела из семьи мужчину, у которого осталась куча детей. Выкупили они дом и стали жить, но общих детей им Бог не дал. Женой была она не очень верной, а учительницей строгой, иногда слишком. Если до кого-то из учеников что-то не доходило, то она не отступала — «вбивала» знания и держала в школе до позднего вечера, могли и синячки оставаться после таких уроков.
Родственников всех тоже держала в кулаке. Свекровь с ними жила, но частенько от такой невестки сбегала, а так как жить бедной было негде, то приходилось возвращаться.
Но пришло время, осталась моя крестная одна, и я после развода с мужем приехала к ней с дочкой. Она упросила остаться с ней, сказала, что недолго ей осталось жить и глаза закрыть после смерти некому, кроме меня. Ну и стали жить-поживать втроем.
Я устроилась на работу продавцом с утра и до позднего вечера. Дочка в школе, а после продленки — домой. Крестная её невзлюбила, могла перед носом дверь закрыть, тарелку с супом забрать и выбросить, ущипнуть. Шипела на неё постоянно, гнобила как могла. Бывали и хорошие дни, когда в доме мир и покой. Но дальше — больше. Доходило до маразма, могла взять из комода чистое белье дочки, подтереться им и обратно убрать. Сюрприз, так сказать.
Года три жили мы с ней, и когда мое терпение стало иссякать, решила я уехать обратно в город, где у меня оставалась квартира. Крестная испугалась, что останется одна, и опять уговорила меня, переписала на меня свой дом. В последнее время она совсем стала мало двигаться, еле вставала с постели, ходила под себя. И все лежала. То вдруг подзовет меня, я подойду, а она молчит, что-то хочет сказать, но не может. Ела с ложечки, но все хуже и хуже стала чувствовать себя. Давление в норме, конкретно ничего не болит, но ни встать, ни разговаривать не может.
Вот тогда-то я и попросила свою мать помочь. Заговорила она воду, после которой наступает облегчение. Тому, кому суждено жить, — встанет, а кому пришло время — спокойно отойдет в мир иной. Пропоила я водичкой крестную, двое суток без сна, постоянно у постели с крестной, устала и решила прилечь в соседней комнате, где на диване спала дочка. Тут начала крестная дышать с трудом, хрипами, задыхаться. Мне было очень жалко, но я могла только молиться за неё. Потом она затихла.
После вызова фельдшера был уже первый час ночи, но надо покойницу обмыть, одеть, в гроб положить. Прибежали мои брат с матерью, соседская старушка, сделали все, как и полагается, помянули по 50 грамм и разошлись, остались мы одни с дочкой до утра. Но, что странно, дочь так и не проснулась, а ведь мы двигали мебель и в том числе диван, на котором она спала, громко разговаривали, гремели посудой, тазами, но ребенок спал и ничего не слышал.
С утра у меня хлопоты с похоронами, беготня по магазинам, заготовка еды для стола, а ночами сидела у гроба. Старушки и соседи, которые приходили днем, все уходили к вечеру, со мной оставались только брат с матерью, но и они умудрялись поспать, а я не могла. Только прилягу, как вдруг меня кто за ноги дернет. Сидя, прислонившись спиной к шкафу, пыталась глаза прикрыть, так по шкафу как будто кулаком кто треснет. Оставила всяческие попытки и так и не ложилась больше, тем более, что накануне похорон надо было готовить к столу. Откуда силы только брались, ума не приложу, даже усталости не было.
Но вот все позади, проводили её в последний путь, помянули и разъехались. Днем на улице встретила соседку, и она меня спросила, не боюсь ли я ночами оставаться одна. Я ей ответила, что не так страшно, хотя жутковато все-таки было и присутствие кого-то постороннего ощущалось. Соседка сказала, что мне не стоит так отвечать, и на этом разговор закончился.
А вечерами, после всех домашних дел, мы смотрели телевизор, затем дочка после девяти уже ложилась, а я при свете ночника еще немного любила посидеть. И тут я обратила внимание, что кот мой странно ведет себя: вместо того, чтобы спать, как обычно это бывало, он сидит и смотрит в зашторенный дверной проем, ведущий в спальню крестной. Я смотрю, но ничего не вижу, а у него глаза чуть-ли из орбит не выскакивают. Явно видит что-то. А у меня при этом чувство, что кто-то еще рядом находится и пристально за мной наблюдает. Но делать нечего, надо ложиться спать.
Ночник над диваном никогда не выключала, и, надо отметить, что он был вполне исправен, переключатель на нем был тугой, чтобы отключить — с силой нужно было надавить на кнопку.
В одну из ночей вдруг мы одновременно с дочкой проснулись, и такое состояние было, как будто и не спали, сна ни в одном глазу, сознание ясное. Тишина и кромешная тьма, ночник не горит, и я боюсь руку протянуть, чтобы включить его, потому что понимаю, что мы не одни. И в это время рядом, буквально возле дивана, — стук три раза, как если бы стучали палкой об пол. Дочка спросила что это такое, и почему я свет выключила, но свет-то я не выключала! Я постаралась её успокоить, а сама начала читать молитву «Отче наш», других не знаю. И читала я её до утра.
Утром проводила дочку в школу, а сама стала после этой ночи зажигать церковные свечи, нашла книжку с молитвами об упокоении и каждый день читала. Но это не помогало. По ночам все что-то гремело, стучало. Из спальни крестной временами запах смрадный исходил — неожиданно появлялся и так же исчезал. На кухне ночью чашки позвякивали, вздохи-охи слышались. Страшно, хоть из дому беги.
Пошла я по бабкам, совета искать. Говорят, что покойница жадная была, надо было в гроб положить щепку от несущего бревна дома. Вот теперь она и злится, что дом жалко отдавать. Одна старушка посоветовала помянуть её туалетной бумагой использованной. Этого я не стала, конечно, делать -
издевательство какое-то.
В одну из ночей и сквозь сон чувствую, что она села мне на ноги, а женщина при жизни она была грузная, и придавила меня, что пошевелиться не могу и глаза открыть боюсь. На вторую ночь опять среди ночи навалилась мне на грудь, что и вздохнуть не могу, придавила и отпустила, третью ночь не стала дожидаться.
Утром позвонила матери, она пришла, и мы напекли девять маленьких блинчиков. С ними она сходила на озеро, что она там говорила и делала, не знаю, но после этого мучения прекратились, хотя присутствие крёстной в доме так же чувствовалось.
К сороковому дню мне снится сон, что она присела рядом со мной на диван и говорит: «Галенька, прости меня, солнышко». Позже мне дочка рассказывала такой же сон, что у неё крестная тоже просила прощения. После сороковин все успокоилось, больше не было в доме той гнетущей обстановки, стало легко и спокойно. Мы привели дом в порядок, а потом все же продали его и уехали в город. Могилку всегда навещаем и содержим в порядке. Но запомнила на всю жизнь, что мы в этом мире не одни, что нельзя скептически относится к тому, чего не знаем, о чем не ведаем.
Всего доброго вам.
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