То ли девушка, то ли видение

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:03

Лешик Просмотров: 105 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 19:03 by

Я люблю работать у этой клиентки. Ну, точнее, я у каждого моего пациента работаю охотно. Все люди разные, у каждого есть что-то особенное, что делает мои рабочие будни яркими и приятными.Сегодня же я была у Марии Карловны, ей уже давно за девяносто, она не выходит на улицу, плохо слышит и всё забывает. За те пару часов, что я нахожусь в квартире, Мария Карловна пять раз спрашивает про погоду, еще чаще о том, какой сегодня день и как работает аптека. Каждый раз, когда я попадаю в поле зрения, старушка спрашивает, закончила ли я и ухожу уже. И совсем неважно, сколько времени прошло с моего прихода.Каждый раз орать в ответ я не могу - горло начинает болеть, поэтому я киваю или же мотаю головой, короче, визуализирую ответы.Визит начался, как и обычно: я проорала приветствие, поздравление с Новым Годом, что на улице ветер и дождь, что не знаю, как сегодня работает аптека и где ещё есть в продаже таблица Менделеева.Я уже домывала пол на кухне и практически находилась в прихожей, как услышала, что Мария Карловна что-то спрашивает и довольно тихо, я не смогла понять, что именно. Подумав, что через три минуты буду в районе её комнаты и уточню, продолжила работать. Хотя мне показалось это немного странным, ведь если она меня не видит, то и говорит не мне... а кому?Бросив тряпки, я пошла все-таки выяснять, что бабуля хочет. Ну, мало ли... бывает, что старики сами с собой говорят, но на самом деле воды надо принести или подать вещь какую.Как только я появилась на пороге, Мария Карловна даже не спросила, а как бы подвела итог:- Ага, уже уходите, закончили.Я в ответ ору, что ещё не ухожу, ещё комнаты остались.- Так вы же уже переоделись... - так почти обиженно прозвучало, словно я обманываю.Честно говоря, я растерялась. Я не переодеваюсь на работе, только обувь меняю, и в комнаты я захожу всегда без верхней одежды. Даже тогда, когда уже собираюсь уходить, я прощаюсь, а потом меняю тапки, натягиваю шапку, куртку и ухожу.Я подумала, что у бабуськи едет крыша, бывает и такое, жаль, конечно же, с адекватными работать проще. Заверила, что, когда буду уходить, я сообщу об этом непременно.Протираю витрину в гостиной, стою спиной к балкону и вижу отражение балкона в витрине. Замечаю, что на балконе какое-то движение, но за занавесками плохо вижу, кто это. Сразу же в панике бегу к балкону - я подумала, что Мария Карловна как-то выбралась на балкон. В голове сразу сто мыслей: "Ужас! Седьмой этаж! Хоть бы не выпала! Холодрыга, она же в лёгком платье, простудится! Надо звонить в офис, пусть присылают сиделку, бабка спятила! Как она смогла открыть дверь, если я всё это время была в комнате?!".Буквально застываю возле двери - закрыто. На балконе никого. Бабуся сидит у себя и "решает" сканворд.Похоже, что это я схожу с ума.Плетусь на кухню, чтобы попить воды, руки слегка дрожат. Почему-то мне страшно выходить на балкон, решаю, что курить вредно.Остаток времени в грустных раздумьях домываю квартиру. Как обычно, захожу попрощаться и пожелать доброго здоровья. Мы обмениваемся любезностями - это сродни ритуалу у нас.Я напоследок ещё раз смотрю на квартиру: всё ли на месте, всё ли я сделала, нет ли где чего лишнего. Потом иду по направлению к выходу. В прихожей вижу (буквально секунду) стройную и высокую девушку. Она стоит лицом к двери, и я вижу ее почти со спины. Волосы были длиной до лопаток, слегка волнистые и каштановые. Платье летнее, светлое, показалось, что в мелкий цветочек. Туфельки светлые. Она тряхнула своей прекрасной шевелюрой и просочилась сквозь дверь, как бы становясь при этом прозрачной.Я так поняла, что с этой дамой и беседовала Мария Карловна. Скорее всего, её силуэт я видела на балконе, приняв за более вероятный вариант - бабусю.Надо ли говорить, что другого выхода из квартиры нет и мне пришлось идти в прихожую...Там была нормальная температура воздуха, не наблюдалось посторонних запахов, никаких следов или пятен. С другой стороны двери было тихо, в подъезде - никого... Я обрадовалась, что в лифте уже ехали два человека, хотя обычно охотнее езжу в пустом.Что за дивное видение болталось без спросу по квартире?

Ключевые слова: Бабушка квартира тень девушка видение авторская история

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