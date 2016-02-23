Светлой памяти о Ю-Ю

Мне казалось - я бегу

Полем.

На не чующих травы

Лапах.

Я не помню никакой

Боли,

Смерть была - один большой

Запах.



Помню небо -

Древний Кот многоликий.

Отряхнулся и пошёл,

Как по карте.

Не взаправду же ведь я - Дикий,

Чтоб смотреть, что там лежит

На асфальте.



А потом запахло мёдом и мятой,

Я в траву влетел по самые уши

И решил, что в новой жизни (девятой)

Буду тем же, кем и был, только лучше.



Был котёнком, в сказки не верил,

А потом забыл, как все забываем -

Здесь всегда распахнуты двери,

Это место называется Раем.



Рай кошачий, до последних окраин,

Благодать для тех, кто здесь поселился.

Но уж больно убивался хозяин -

Я чуть сразу же назад не родился.



Весь поникший от нахлынувшей скуки,

Брёл по Раю в поисках дома

И уткнулся в чьи-то тёплые руки,

Руки пахли странно знакомо.



Не запомнилось лицо и окраска -

Прятал морду в вороте платья.

Был покой и тихая ласка,

А потом нас встретили братья.



Было солнце (просто так, не в окошке)

Золотым, как рыбка на блюде.

И все были мы здесь - общие кошки,

А у нас, конечно, - общие люди.



Мы со взрослыми котами небрежно

Выходили в круг - померяться силой,

И мурлыкали мне кошки так нежно,

Потому что я большой и красивый.



Здесь тепло всегда, и чисто, и сухо,

Не бывает ни дождей, ни метели.

Раз порвал я, значит, Серому ухо -

Зажило, и пожалеть не успели.



Серый крут, он подох, видно, в драке.

Серой масти - аккурат мой братишка

По ночам ему всё снятся собаки,

Он рычит на них во сне, но не слишком.



Мне же снится: я бегу

Полем.

Каждая травинка -

Резная.

Может, каждый выбирать

Волен?

Я всего лишь кот, я -

Не знаю...



Я гоняю теперь солнце, как мячик,

Я не кошка теперь, а тучка.

Что же ты хозяйка, все плачешь?

Ты же видишь, что мне здесь лучше...



Шерсть пушистей и лапы мягче...

И глаза - куда зеленее.

Только ты опять по мне плачешь,

Ты не веришь - мне здесь милее...



Облака плывут, как ангоры,

Тень бежит вдоль дорог-улиц,

Я вернусь к тебе очень скоро,

Я уже, вообще-то, вернулась!



Посмотри, вот идет дождик,

По цветной крадется дорожке,

И по радуге с ним могут

Возвращаться на землю кошки...



Гром далекий мурлычет песню,

С шерсти искры летят - грозою

Ты поверь, мы с тобой - вместе

Каждый день, каждый миг - с тобою...



Здесь я, облаком белым-белым

Все играю с клубком желтым -

Посмотри же скорей в небо.

Я с тобою.

Не плачь.

Что ты...

Екатерина Агафонова "Я всего лишь кот"

Lynx Просмотров: 50 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 18:29 by

«На Минском шоссе, около города Гагарина, разбился микроавтобус "Мерседес-Бенц" Sprinter белого цвета, номера - 62 регион. Примерно в пять утра - с воскресенья на понедельник (сегодня)! Шесть трупов, целая машина людей и собак! Откуда ехали, с CACIB (выставка) или на мир, - непонятно. Лобовая авария с фурой. Люди погибли все, на место аварии выехали мои знакомые, вдруг собаки живы. Если не в той теме - перенесите пожалуйста»08.06.2015, время 08:55. На форуме PesIQ появилось первое сообщение. Они ехали на World Dog Show 2015 в Милан. Люди и их собаки. Собаки и их люди... Тема более 250 страниц, не закрыта, люди в годовщины заходят, поминают... Есть соседняя тема, где поминают и собак... Я читала этот стих, который вверху, как раз там. У меня все были живы-здоровы, но, читая это, у меня слезы капали сами собой.Выставка началась с минуты молчания, был притушен свет, и на арене появились лучики по числу погибших людей, которые сошлись в одной точке в центре. Организаторы выставки отреагировали быстро и адекватно, достойно вспомнив погибших. Был стенд, посвященный погибшим, были траурные ленточки - каждый желающий мог их взять. Россияне, выставлявшие собак, были с этими ленточками.Через неделю, 14-го июня, мы ездили в Петропавловск на выставку кошек, я там поставила контейнер с траурными ленточками и фото погибших, потом положила цветы. Многие кошатники брали и прикрепляли эти ленты.А через год РКФ принимала эту выставку - World Dog Show - у себя. Ведущие - Дмитрий Хрусталев и Татьяна Воронина -вытворяли черти что с траурной корзиной, пока не увидели на ней траурную ленту, вернее, насколько я помню, один из стюардов об этом им сказал. Много тысяч собачников от этого просто покоробило. Я смотрела на это, и у меня сжималось сердце.А теперь я читаю эти стихи и просто задыхаюсь от слез.Мой молодой человек, который так и не стал моим мужем, умер в октябре 2012-го года. У меня есть такое свойство, может, дар, а может, проклятье: если должно произойти что-то плохое, то у меня «сосет под ложечкой», и, в зависимости от того, насколько это чувство сильное и продолжительное, я могу судить об исходе. Но предчувствие только, если я чего-то жду, как такового предчувствия из ниоткуда у меня нет.В начале октября 2012-го го младшей дочери назначили операцию по удалению аденоидов. Мы приехали утром в больницу, я подписала бумаги, расспросила о последствиях, описанных там. Меня уверили, что с ней будет все хорошо, что такие неприятности бывают только с маленькими детьми. Но чувство-то есть... Вот ее вернули из операционной, вот она отошла от наркоза, вот утро следующего дня, осмотр и выписка. А чувство-то не проходит. Вот мы дома, все хорошо.Я пошла в магазин за мороженым. Звоню: «Юля, какое мороженное? А колбасы хочешь? Какой? Русской? Молочной? Докторской?». «Докторской, - отвечает. - Из докторов! Стоматологов и лОров!». Далее листаю ленту в «Одноклассниках», вижу статус его сестры: «Почему мужское население такое глупое - заставляет страдать близких ему людей?!».Я обычно спрашиваю, что случилось, а тут как будто и вижу, и не вижу, листаю дальше.Позже я узнала, что, когда мы были на 4 этаже в лор-отделении, его привезли в тяжелейшем состоянии после аварии в реанимацию этажом выше. Он умер 11 октября днем, а ночью он мне приснился. Я видела его во сне много раз, пока он был жив. Я всегда оправдывалась, извинялась, просила прощения, что мы расстались. Он слушал, ухмылялся и уходил. А тут даже атмосфера была другой. Я сначала не могла понять, он ли это. Потом прояснилось, что он. «Я тебя за все прощаю!» -развернулся и ушел. Я не могла сказать ему ничего или пойти за ним. Его хоронили 13-го октября. 14-го октября я отметила свои 33 года, а 15-го позвонила одной из его сестер - узнать, как у них дела. А звонила-то я им не так часто. Вот просто захотелось! Я спросила, как те или иные люди поживают, спросила про Сергея. Она сказала: «А ты разве не в курсе? Мы позавчера его похоронили». Что я в ответ сказала - не помню. Кажется, ничего, просто положила трубку.До 40-го дня было дело, я заехала к нему. Просто сидела, о чем-то с ним разговаривала. Купила пачку сигарет ему, зажигалку, конфет. Положила на столик. Курить хотелось. Свои кончились, а эту пачку открывать не стала. Люди пойдут и возьмут нераспечатанную.А ночью он мне приснился. Я разговариваю с комнате с людьми, мужчина и женщина. Сергей заглядывает и говорит мне: «Пойдем покурим?». И сигарету протягивает той марки, что я ему купила. Теперь приезжаю, открываю привезенную пачку и закуриваю две сигареты. Одну ему, а вторую себе.Потом он мне снился. Оставил жену и позвал меня с ним идти. Я пошла. Мы ходили по каким-то домам, по квартирам. Местность вроде знакомая, а вроде нет. Сына его пытались забрать с собой. Что-то там со свидетельством о рождении делали. Но так мы никуда и не пришли, сон закончился, когда были в какой-то квартире.А под Новый год (2016) Сергей мне приснился, какой-то чужой, что ли, отрешенный. Сказал: «Ты скоро умрешь». Я ответила очень спокойно, что знаю. Не удивилась и не испугалась. Он добавил: «Не беспокойся, у тебя есть 3-5 лет еще».Его мама очень удивилась и заметно расстроилась, что он так мне сказал. Я ее успокоила, ведь это только сон, да и уходила я уже с ним. Жива же. Тетка Люба, родная сестра его бабули, что жила (теперь уже покойница) во второй половине дома, опять же мне снилась. Подарила мне валенки и сказала, что я теперь в этом доме (где их семьи жили и живут) хозяйка, а валенки, чтобы мне зимой было удобно по ограде ходить. И еще не то метлу, не то веник дала. Непонятно - в том доме я точно хозяйкой быть не могу. «Ничего, - успокаивала я его маму. - Ну, сны и сны, я же жива!».Через четыре года, то есть - год назад, 3-го сентября, в той же больнице, в той же реанимации умер после серьезной черепно-мозговой травмы и двух месяцев реанимации мой бывший муж Андрей. В тот вечер мы на кухне со старшей дочерью пекли пирожки, много пирожков. В комнате пело радио. Просто фоном. Одну единственную песню, как потом оказалось, мы с ней слышали четко: «Приходите в мой дом». Про веселую жизнь и нелепую смерть. Смерь нелепая - он подскользнулся на луже, упал и ударился виском. Дочь сказала, что это его любимая песня. А через два часа позвонила его мать и сказала, что он умер. Как раз в то время, когда мы песню эту слушали. А у Сергея в последнее время перед аварией любимая песня была: «Так хочется жить».Он боролся 8 дней, хотя врачи и дня с такими травмами не давали.Опять жизнь потекла по-прежнему. Но я помнила всегда, что вроде как мой срок истекает вот-вот уже скоро. За эти пять лет меня проносило мимо опасностей, а они были. И я даже чуть-чуть не пострадала, даже не пугалась ни разу, просто была спокойна.Приехала ко мне 3-го сентября этого года кошечка породы мейн-кун. Я-то занимаюсь разведением питерболдов. Чудо-кошки, бегающие, лазящие, прыгающие везде и всюду. Юсенька моя - умница. Тихая и спокойная, ласковая, вообще никаких проблем. Просто красавица: черно-серебристая мраморная черепашка, с огоньком на лбу, зелеными огромными глазами и большими шикарными усищами. Мечта, а не кошка. Очень аккуратная и интеллигентная.Она спасла мне жизнь ценой своей.В последнюю ночь она спала со мной рядом до утра, хотя обычно уходила на лежанку.Около полудня (может, чуть позже) мы ушли, а она так и лежала на диване и смотрела на нас.Вечером, уже возвращаясь домой около пяти вечера, в маршрутке я четко услышала эту песню: «Приходите в мой дом»... Про нелепую смерть.Старшая дочь поехала в клуб заказывать родословную одной из младших кошек.Когда я зашла в комнату, кошка Ю-Ю была мертва, а может, как раз сделала последний вздох. Она слышала, наверное, как я заходила домой. Она была еще теплой. Я метнулась к телефону - звонить старшей дочери, чтобы срочно ехала в клинику, где она работает, а перед этим позвонила, чтобы были готовы нас встретить. Через минуту дала отбой. Кошка мертва. Младшая дочь убежала в слезах.Я сидела, не в силах пошевелиться. Остальные кошки, которые обычно требуют настойчиво есть, когда мы приходим домой, тихонько сидели в дальнем углу. Младшая дочь и закрывала ей глаза.Через два дня ее вскрывали. Опять это мерзкое чувство - сосет под ложечкой.Травматический разрыв селезенки. Обильное кровоизлияние. Умерла она, скорее всего, очень быстро. Травма такая, как будто ее очень сильно пнули в живот в тяжелом ботинке, или ее трепала большая собака, или она попала под колеса. Как она могла получить такую травму дома? Дома никого из людей не было, мы не видели, откуда она упала. Если бы видели, что кошка упала, то сразу же поехали бы в клинику, а вообще - прыгнуть вниз можно только с одного шкафа на диван, как раз с торца. Даже если по какой-то причине она не долетела, передние лапы приземлились на спинку дивана, а задние нет, не могла же она просто со всего маху удариться животом об диван, должна же она была сгруппироваться.Теперь никто не скажет, как погибла моя кошечка. Кошечка, которая в принципе не была очень активной и особо никуда не залезала и никуда не прыгала. Несколько человек уверены, что она спасла мне жизнь, забрав мою смерть себе.А через пять дней после смерти она вернулась домой. Днем младшая дочь на полу нашла ее ус. Хотя пол уже помыли не раз. Именно ее. Черно-белый, длинный и толстый. Питерболды таких усов не имеют, как и у всех российских сфинксов, они извитые и тонкие, ломкие и короткие. Родоначальница питомника вообще «резиновая» и усов не имеет.Ну, ладно. Ну, ус - мало ли, откуда он выпал... Я его убрала в шкатулку.Вечером кошки получили свои порции корма и пошли восвояси. Корм был убран в шкаф. И вдруг такой звук, как будто пачка (весом около 400 грамм) падает с высоты полуметра. Если бы просто завалилась, то звук бы был другой. Я понимаю, что пачка никак упасть не может, но открываю шкаф - проверить. Пачка стоит на месте. И тут я понимаю, что это Юся пришла. Кушать просит. Она, наверное, и не поняла, что умерла. И не понимает, почему я остальных кошек кормлю, а ее уже несколько дней игнорирую. Она худенькая была, я ее старалась еще между кормлениями чем-нибудь угостить частенько. И корма ей всегда больше всех насыпала.Положила я горстку корма на ее любимый пуф. У кошек как пелена перед глазами - они далеко не сразу этот корм заметили.Днем звук слышала, игрушки кошечьей — мячика падение, как раз там, где его быть не может. Да и мячи все убраны.Я верю, что это она сейчас со мной. Я хочу думать, что ей с нами было хорошо, ведь кошки не будут возвращаться туда, где им плохо. Кошки - они ведь не люди, они не будут спать с тем, кого не любят.Я верю, что она к нам вернется. Они всегда возвращаются. В маленьком котенке. И проживет с нами долгую и счастливую жизнь. И ту, что сейчас отобрана, и ту, что еще будет дана.А сейчас отдохни, Юсенька, на мягких облачках за яркой радугой погрейся на солнышке. И возвращайся к нам. Мы тебя любим и ждем.

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