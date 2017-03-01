Хмырь

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

ninikka Просмотров: 21 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:09 by

Эта история произошла лет 10 тому назад с Татьяной, двоюродной сестрой моей подруги Марины.В ту пору они обе были девчонки молодые (обеим лет по 23-25), веселые и бесшабашные. Летом они обычно уезжали на весь курортный сезон в какой-нибудь южный город, там снимали небольшую квартирку и устраивались на работу (обе работали в общепите). Я иногда вырывалась на недельку-другую к ним погостить, и они всегда охотно меня принимали, т.к. «Чем больше народу, тем дешевле жилье», - смеялась Татьяна.В то лето Татьяна познакомилась с неким Сергеем. Он зашел в бар, где она работала, что-то заказал, разговорились и больше уже не расставались. По словам Тани, он бывший морской офицер - высокий, широкоплечий, голубоглазый красавец со светлыми кудрями. Каждое их свидание он превращал в маленький праздник – то они катались на яхте, то зависали в каком-то суперкрутом клубе, то просто гуляли по парку, ели мороженое и пускали в небо китайские фонарики.Татьяна практически бросила работу и с головой ушла в свой волшебный роман. Приехав, я застала его в самом расцвете. Она с упоением рассказывала о своем ненаглядном Сереже, повторяла его шутки и хохотала над ними, говорила о том, где они побывали, что видели, и какой он замечательный.Я искренне была рада за нее и, повернувшись к Марине, сказала ей, что скоро погуляем на свадьбе ее сестры, на что Марина досадливо отмахнулась:- Да, приснился он ей! Второй месяц я эти сказки слушаю, а посмотреть на этого принца уже и не надеюсь. Ты представь, он со мной не хочет знакомиться и Таньку своим друзьям-родственникам не показывает!Таня принялась горячо доказывать Марине, что ее Сережа большой романтик и оригинал, и не хочет, чтобы все было как у всех, и он готовит всем нам сюрприз.На что Марина принялась подкалывать ее, что, мол, ее Сережи не существует в природе.- Хорошо, я вам его завтра покажу! - пообещала Таня.Мы думали, что она приведет его в гости и даже накрыли стол к его приходу, но Танька явилась одна и торжественно протянула нам фотоаппарат:– Смотрите!Она его щелкнула тайком, когда он отвлекся на покупку мороженого… Перед лотком мороженщицы стоял сутулый невероятно худой тип с испитым лицом и каким-то клювом вместо носа. Вместо белокурых кудрей на его голове росли кустистые рыжеватые пучки, а «прекрасные голубые глаза» он подслеповато сощурил, пересчитывая сдачу тоненькими паучьими лапками.- Таня, это что, шутка? - растерянно спросила Марина.- Это мой Сережа! - гордо ответила Таня.Мы с Маринкой переглянулись и поняли, что она не шутит и видит именно то, что описывала. Думаю, что нас тогда посетила одна и та же мысль, но ни я, ни Марина не решились сказать правду, глядя в счастливое лицо Танюшки.Дальнейшие события развивались стремительно. На выходные влюбленные уехали в двухдневную экскурсию в Ялту, а вернулась Татьяна невестой. Она взахлеб рассказывала, как он ей сделал предложение, завтра они поедут подавать заявление на регистрацию, делать какие-то приготовления к свадьбе.На следующий день Сергей исчез и отключил мобильный. Выяснилось, что Таня не знала о нем ничего, кроме его имени. Что с ней творилось - не передать словами. Все мы слышали выражение «лезть на стену», но, как это выглядит в реальности, мне пришлось увидеть впервые. Ей слышался его голос, она вскакивала среди ночи и порывалась бежать куда-то. Она видела в толпе «его лицо» и гналась за незнакомым человеком, сбивая все на своем пути. Все это в дополнении к бесконечным истерикам и попыткам покончить с собой.Отдых мой был испорчен. Пока Марина металась в поисках помощи, я сторожила Таньку. Иногда ловила себя на мысли – может, проще позвонить в психушку? Конечно, это была подленькая мысль, от отчаяния, я-то знала, что Таня не сумасшедшая и нервы у нее крепкие. Да она, пожалуй, была самой здравомыслящей из всей нашей компании.Через неделю Марине кто-то дал адрес знахарки в соседнем поселке. Поехала к ней я одна.Простой двор со всякой живностью, простой деревенский дом. Постучала – тишина. Вошла, покликала хозяев – не отзываются. Вышла из дома, пошла искать хозяев на улице. Дошла до огорода. Неопределенного возраста тетка ковырялась в земле руками, кажется, пропалывала там что-то. На меня посмотрела хмуро:- Чего тебе?Понимая, что отвлекаю от дела человека, который вовсе не хочет, чтобы его отвлекали, наспех и путано выложила ей всю историю.- Таня ехать наотрез отказалась, может, вы поможете, дистанционно?Протягиваю ту самую фотографию Сергея.- Обойдемся без нее, - равнодушно кивнула знахарка.Фото в руки не взяла, только покосилась:- Ишь, какой хмырь. И где только научился морок наводить.- Купи новый платок. Пусть твоя Таня на голову повяжет и ночь в нем переспит, а наутро мне привезешь. А телефон у нее отбери. Нельзя, чтобы она голос его слышала.Надеть на Таньку платок оказалось несложно. Пока она спала, мы поменяли симку в ее телефоне и на имя «Любимый» вбили мой старый номер, который тоже недоступен.Платок я утром отвезла знахарке. Застала ее за сортировкой каких-то семян. Она велела бросить платок в печь и принести ей воды из колодца. Я все сделала. Воду она перелила из ведра в бутылку и отдала мне.А вечером мы пошли втроем на пляж, и мы с Маринкой, как бы в шутку, щедро облили Таню водой из той бутылки.Честно, не очень я верила этой огороднице, но надо признать, что отпустило Таньку быстро, на следующий день была уже в порядке, улыбалась.Через несколько дней, помогая мне укладывать вещи в чемодан, Татьяна случайно наткнулась на ту самую фотографию у лотка с мороженым, долго смотрела на нее, а потом выдала:- Я вспомнила! Знаешь, что я подумала, когда впервые увидела его? Какой хмырь!История это закончилась хорошо, но меня не оставляет мысль, если так легко, мимолетно, не отвлекаясь от своих дел, можно снять порчу или морок с человека, то так же просто и его навести? А что было бы с Таней, не окажись мы рядом? И сколько уже девушек загнал на тот свет этот Хмырь?

Ключевые слова: Хмырь морок порча знахарка авторская история

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