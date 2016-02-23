То ли бывший муж, а то ли видение

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:33

Причина: Добавлен раздел

shy cactus Просмотров: 664 Комментарии: 9 +17 Вчера, 18:33 by

Здравствуйте, дорогие форумчане! Давно читаю истории на этом сайте и вот решилась выложить свою. Если понравится, то еще напишу. Данная история нигде раннее не публиковалась, излагаю с согласия своей подруги - главной героини.Подруга моя рано вышла замуж, мы тогда студентами были, через два года у них родился сынишка. Были это 90-е, муж ее организовал довольно-таки успешный бизнес и как-то "зазвездился": стал с друзьями пропадать, пьянки, гулянки. Подруге внушал, как она без него и его денег пропадет. Так что, мол, если что-то ее не устраивает, то пусть идет на все четыре стороны - все равно назад приползет.Подруга терпела, идти ей и вправду было некуда, да еще учеба и ребенок маленький. Но когда муж себе любовницу завел, а потом еще, будучи совсем пьяным, и руку на нее поднял, она собрала ребенка и ушла.Легко не было, но она хоть и молодая была, но со стержнем внутри - не испугалась трудностей, нашла квартиру, договорилась с пожилой соседкой смотреть за сыном и подрабатывала после учебы, где только могла, чтобы оплатить расходы. Попутно подала на развод, чем страшно выбесила своего супруга, который, как оказалось, совсем такого не ожидал, поэтому постоянно названивал с обвинениями, оскорблениями, угрозами.Рассказываю подробно к тому, чтобы было понятно, что расстались они с мужем совсем не друзьями.Прошло несколько лет, учеба закончена, довольно быстро подруга нашла хорошую работу по специальности, все наладилось. Сынишка подрастал, бывший муж по-прежнему мозг выносил.И тут познакомилась она с молодым человеком, с Андреем. Мы за нее радовались, человек вроде хороший, о ней и о сыне заботится. Вот только немного странно было то, что он совсем не пил алкоголь - нисколько и никогда. Подруге сказал, что у него давление всегда повышенное, а если выпьет, то оно совсем подскакивает, и он себя тогда очень плохо чувствует, поэтому и не пьет.Вроде логично, подруга сильно и не вникала, не пьет - хорошо, она и сама крайне редко, если только по большим праздникам, в компании могла немного выпить.Стали жить вместе, было все хорошо где-то года полтора, а потом в один прекрасный день приходит она домой, а Андрей на кухне на полу спит, пьяный "в стельку". Она вся испереживалась, думала, может, какие неприятности или еще что, так как пьяный стал приходить практически каждый день.Смотрела на это все неделю, а потом вызвала на откровенный разговор. А ларчик, оказывается, просто открывался - у него кодировка закончилась. Он ей забыл "похвастаться", что лечился от алкоголизма в свое время, пил беспробудно, нигде долго не работал, так как отовсюду выгоняли. Родители упросили его закодироваться и отправили в другой город к дядьке - новую жизнь начинать, где он ее и встретил.Опущу все подробности, как моя подруга пыталась с его алкогольной зависимостью бороться, перейду к мистическому и непонятному, которое мы и сейчас, по прошествии уже 20-ти лет, все еще не можем объяснить.А мистика была в том, что ровно за два дня, ни больше ни меньше, перед тем, как Андрею в запой уйти, подруге ее бывший муж снился. Причем ни по каким другим событиям бывший не снился вообще, только перед запоем и строго за два дня. Во снах ни о чем с ней не говорил, просто или где-то случайно они сталкивались, или в толпе его лицо видела, или еще что-то в таком же духе. Но всегда через два дня после сна Андрей в запой уходил.Сначала подруга думала, что просто совпадение, нам даже как-то смешно было поначалу от таких совпадений, а потом уже и не очень смешно, a как-то странно и непонятно. А закономерность снов с бывшим мужем перед запоями Андрея так и продолжалась.Помню, как-то позвонила подруга мне и говорит: "Приснилось, что я на остановке стою, и мимо автобус проезжает. В нем возле окна мой бывший сидит. А Андрей сейчас не может в запой уйти, так как он только вышел - как минимум дней 10 будет просыхать и в себя приходить, так что что-то бывший из графика выбился, ему надо было бы еще хотя бы неделю подождать, прежде чем сниться".Посмеялись, но через два дня она позвонила и сказала, что опять сбылось! Вот и что это было? Сказать, что это бывший о ней так волновался, что вот на подсознательном уровне во снах ей являлся, чтобы предупредить о запое? Нет. Так как отношение его к моей подруге я описала выше. Ангел хранитель предупреждал? А почему в образе бывшего мужа? Зачем предупреждал и о чем? Поменять ничего все равно она не могла, она и так бы через два дня узнала, что вот он - новый запой. Так к чему оно было? И тогда бы лучше уж в самом начале предупредил, чтобы вообще с ним не связывалась, а так какой смысл перед запоем?Ни до ни после никакими вещими снами подруга не страдала, и через год, когда подруга рассталась с Андреем, бывший муж сразу перестал сниться. Только звонил все так же.Вот до сих пор иногда вспоминаем с ней этот период ее жизни и так и не можем найти ответ: что же это было?

Ключевые слова: Муж бывший алкоголь агрессия сон знак вещий сон авторская история

Другие, подобные истории: