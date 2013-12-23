Что-то лезет через вентиляцию

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:18

Буляка Просмотров: 1 083 Комментарии: 9 +10 Вчера, 18:17 by

В наших краях эту женщину все звали Гусихой, никто и не помнит, почему. То ли из-за того, что знахарка при разговоре шипела, как гусыня, то ли из-за фамилии.Гусиха славились на всю округу тем, что избавляла от порчи. И люди несли к ней детей – вроде бы она хорошо снимала испуг и сглаз. Потом, правда, замечали, что после Гусихиных наговоров детки ещё больше плачут и корчатся. Однако многие всё равно несли к этой колдунье малышей, так велика сила людской молвы.Ещё знахарка привораживала и отвораживала мужей, занималась прочим непотребством, попутно и спиртом приторговывала. Словом, на все руки мастерица. Детей у Гусихи было много, пять или шесть, – и как бабе с такой оравой спиртом не торговать? Приходилось крутиться.Однажды Гусихина соседка рассказала мне, что просто замучилась жить рядом с этой ведьмой. А ещё постоянно досаждали дети знахарки: то подъезд подожгут, то стёкла вымажут какой-нибудь дрянью. Совсем избаловались, чертенята.И вот однажды снится соседке, будто к ней через вентиляцию лезет сама Гусиха – и так нагло прёт, как к себе домой. Соседка сразу всё поняла: дверь-то входную она освятила, а вентиляцию не догадалась.Влезла Гусиха в чужой дом и принялась в нём хозяйничать, топать ногами. А ноги её в какой-то чёрной грязи, и та на полу остаётся. Начала соседка во сне крестить Гусиху и громко кричать, чтобы убиралась восвояси. Матерясь, ведьма полезла обратно в вентиляцию.Соседка проснулась еле живой. Рассказывала – после этого сна её так трясло, что и вообразить нельзя. А на следующее утро услышала новость: оказывается, Гусиха с детьми переехала в какой-то заброшенный дом. Вроде бы знахарке на старом месте было неуютно, шумно, да и все вокруг жаловались на неё. И с тех пор зажил дом спокойно.Но как поговаривали женщины, знавшие Гусиху, сама она потеряла покой. И однажды просто встала с постели и ушла куда-то на ночь глядя. Дети перепугались – мамки всё нет и нет, бросились искать и нашли на кладбище мёртвой. Гусиха лежала в укромном месте – видимо, колдунье стало плохо, уснула и померла. Когда знахарку хоронили, плакали только её дети.Рядом с теми местами есть карьер, в нём очень красивая вода, голубая от глины. Вокруг карьера оползни и овраги. Люди начали примечать, что там стала бродить странная сука, причём со щенками. Каждую весну жители слышали её вой и шли спасать из воды, но собака всё равно возвращалась к карьеру. Сейчас местные уже и не реагируют на вой дворняги. Только если приезжие городские услышат – бегут вытаскивать суку со щенками. Собака, честно сказать, неказистая.Пристроят щенков с собакой, а по весне те снова у карьера скулят. Прошлогодних вроде раздали и в этом году почти всех вытащили. Но один, последний, щенок так и не дался в руки, всё скулил и прятался от людей. И сейчас иногда по ночам слышно, как он воет в лесу, но поймать пса никак не могут.О Гусихе с тех пор у нас не принято говорить вслух. А если и говорят, то шёпотом, чтобы никто не слышал.

Ключевые слова: Дом ведьма бабка колдовство вентиляция собака

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